¹âÀÇ½¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶ÈÄó·È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329597&id=bodyimage1¡Û
À¤³¦¤Ë¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëµ»½ÑÁÏÂ¤´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥íー¥Á¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¿²¼ Â®Èþ¡Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶ñ¸½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢À¤³¦Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ñËÜÄó·È¡¦µ»½ÑÄó·È¡¦À¸»ºÄó·È¡¦ÈÎÇäÄó·È¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡£
¤´°§»¢
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¼¡À¤Âå£Á£É¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¦Êª¡¦¶â¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¤Î»ñËÜÄó·È¡¦µ»½ÑÄó·È¡¦À¸»ºÄó·È¡¦ÈÎÇäÄó·È¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤È¤â¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñËÜÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö¼Ò¤¬ºÇ¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¶â¤È·Ð±Ä¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Íºà¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ñËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ÈºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»½ÑÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉôÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉôÉÊÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¹©¾ìÀßÈ÷¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¸»ºÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö¼Ò¤¬À¤³¦¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¹âÅÙ¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¸»º°ÑÂ÷´ë¶È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¹âÅÙ¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÈÎÇäÄó·È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ËÀºÄÌ¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È±¿±ÄÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ú¡úÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¹âÅÙ¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»²¹Í»ñÎÁ¡ú¡ú¡ú
¢¡À½ÉÊ»ÅÍÍ¡Ê£±´ð¤¢¤¿¤ê¤Î½ÐÎÏÇÏÎÏ¤ò¼¨¤¹¡Ë
¡¡¡þ¥Ü¥¢60¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÂÐ¸þ´°Á´Äà¹ç·¿¡§½ÐÎÏ=1,610ÇÏÎÏ～1Ëü9,342ÇÏÎÏ
¡¡¡þ¥Ü¥¢90¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÂÐ¸þ´°Á´Äà¹ç·¿¡§½ÐÎÏ=½ÐÎÏ=3,800ÇÏÎÏ～4Ëü5,000ÇÏÎÏ
¡¡¡þ¥Ü¥¢160¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÂÐ¸þ´°Á´Äà¹ç·¿¡§½ÐÎÏ=½ÐÎÏ=1Ëü2,500ÇÏÎÏ～15Ëü1,000ÇÏÎÏ
¡¡¡þ¥Ü¥¢320¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÂÐ¸þ´°Á´Äà¹ç·¿¡§½ÐÎÏ=½ÐÎÏ=5Ëü1,500ÇÏÎÏ～61Ëü8,000ÇÏÎÏ
¢¡ÍÑÅÓ
¡¡¡þÌ±¼û¡¢´±¼û¡¢·³¼û
¡¡¡þ¾®·¿Á¥Çõ～Ä¶Âç·¿Á¥Çõ¡¢¾®·¿È¯ÅÅ～Ä¶Âç·¿È¯ÅÅ¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡～Ä¶Âç·¿¹Ò¶õµ¡
¢¡»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÇ¯´Ö£µ£°Ãû±ßµ¬ÌÏ¤òÁÛÄê¡Ë
¡¡¡þ´ûÂ¸»Ô¾ì
¡¡¡¡¢¦¿·µ¬»Ô¾ì
¡¡¡¡¡¡¾®·¿Á¥Çõ～Ä¶Âç·¿Á¥Çõ¡¢¾®·¿È¯ÅÅ～Ãæ·¿È¯ÅÅ»Ô¾ì¤ÇÇ¯´Ö£±£µÃû±ßµ¬ÌÏ
¡¡¡¡¢¦¸ò´¹»Ô¾ì
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹âÀÇ½¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¾®·¿Á¥Çõ～Ä¶Âç·¿Á¥Çõ¡¢¾®·¿È¯ÅÅ～Ãæ·¿È¯ÅÅ¤ÇÇ¯´Ö£±£µÃû±ßµ¬ÌÏ
¡¡¡þÁÏÀ¸»Ô¾ì
¡¡¡¡¢¦¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ò¹âÀÇ½¼¡À¤Âå¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡¡¡Ãæ·¿Á¥Çõ～Ä¶Âç·¿Á¥Çõ¡¢Ãæ·¿È¯ÅÅ～Ä¶Âç·¿È¯ÅÅ¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡～Ä¶Âç·¿¹Ò¶õµ¡¤ÇÇ¯´Ö£²£°Ãû±ßµ¬ÌÏ
¢¡·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ò£³£°£°Ãû±ß°Ê¾åÁÏ½Ð¡Ë
¡¡¡þ¿·µ¬Â¤Á¥¤È¹âÀÇ½¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¸ò´¹»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡Â¤Á¥¶È¡¦½Å¹©¶È¡¦µ¡³£¶È¡¦ÅÅµ¤¶È¡¦ÅÅ»Ò¶È¡¦À½Å´¶È¡¦·Ú¶âÂ°¶ÈÅù¤Ç¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ò£±£°£°Ãû±ß°Ê¾åÁÏ½Ð
¡¡¡þ¿·µ¬È¯ÅÅ¤ÈÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡ÅÅÎÏ¶È¡¦½Å¹©¶È¡¦µ¡³£¶È¡¦ÅÅµ¤¶È¡¦ÅÅ»Ò¶È¡¦À½Å´¶È¡¦·Ú¶âÂ°¶ÈÅù¤Ç¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ò£±£°£°Ãû±ß°Ê¾åÁÏ½Ð
¡¡¡þ¹Ò¶õ¶È¤òÁÏÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡¹Ò¶õ¶È¡¦½Å¹©¶È¡¦µ¡³£¶È¡¦ÅÅµ¤¶È¡¦ÅÅ»Ò¶È¡¦À½Å´¶È¡¦·Ú¶âÂ°¶ÈÅù¤Ç¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ò£±£°£°Ãû±ß°Ê¾åÁÏ½Ð
¢§»ö¶ÈÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Úー¥¸
https://www.jsain.co.jp/teikei/
https://www.jsain.co.jp/engine/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥íー¥Á
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©336-0017¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶èÆî±ºÏÂ2-41-5
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¿²¼ Â®Èþ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1983Ç¯11·î25Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥×¥í¥°¥é¥àÀ½ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤ÎÄó°Æ¡¦¸¦µæ¡¦³«È¯
URL¡¡¡¡ ¡§ http://www.jsain.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¢¥×¥íー¥Á
