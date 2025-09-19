¡ãOPEN¡ä¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡× ËÜÆüÈÎÇä³«»Ï
ºÇ¿·¤ÎGalaxy AIµ¡Ç½¤È¿Ê²½¤·¤¿Samsung DeXÂÎ¸³¡¢Çö·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç¡¢²÷Å¬¤«¤Ä¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò¼Â¸½ ¡ãOPEN¡ä¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×ËÜÆüÈÎÇä³«»Ï ～ È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇºÇÂç21,000±ßÁêÅö¤Î½ãÀµ¥ー¥Üー¥É¥«¥Ðー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª ～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAI¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¡×¤ª¤è¤ÓÀìÍÑ¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer¡Ë¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÊÅìµþ¡¦¸¶½É¡Ë¡¢¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×³µÍ×
¡ãÆ±ºÀ½ÉÊ¡¡¡§ ¡ÖS¥Ú¥ó¡× ¡ä
À½ÉÊÆÃÄ¹ ¡§
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎGalaxy AI¢¨1¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¦»Å»ö¡¦ÁÏÂ¤³èÆ°¤ò°ìÃÊ¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡°ìÉô¤ÎAI¤Îµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏAIµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Àµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¤ª¤è¤Ó¿®ÍêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤äÃÏ°è¡¢OS/One UI¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëGalaxy AIµ¡Ç½¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿Ê²½¤·¤¿AI¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤¿S¥Ú¥ó
One UI 8 ¤¬¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¡£ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎS¥Ú¥ó¤Ï½ñ¤¯¡¢ÉÁ¤¯Æ°ºî¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¡¢ÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü Samsung DeX¢¨2¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¶¯²½
ºÇ¿·¤ÎSamsung DeX¡Ö³ÈÄ¥¥âー¥É¡×¤Ç³°Éô¥â¥Ë¥¿ー¤ÈÏ¢·È¡£ºÇÂç4¤Ä¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊPC¥é¥¤¥¯¤Êºî¶È´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡Samsung DeX¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ï¡¢Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¡ÊMiracast¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÅÍÍ¤äWi-Fi´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¿·¤·¤¤²èÌÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°Åª¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°ºî¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ä²èÌÌ¡¦¥âー¥É¤ÎÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¹¥ê¥à¡ß¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Samsung Galaxy Tab»Ë¾åºÇÇö¤Î¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¤Ë¡¢ºÇ¿·3nm¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¡£CPU¡¦GPUÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¢¨3¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤â¼Â¸½¢¨4¡£
¢¨3¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾åÃÍ¤Ï¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¤È¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Ultra¡×¤ÎÈæ³Ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤ä»ÈÍÑ¾ò·ï¡¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡É¸½àÃÍ¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¸¦µæ½ê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç»î¸³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É¸½àÃÍ¤È¤Ï¡¢IEC 61960µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯»î¸³¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µ¥ó¥×¥ë´Ö¤ÎÍÆÎÌÊÐº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡¢¿äÄêÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×¤ÎÉ¸½àÍÆÎÌ¤Ï11,600 mAh¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÁ°¤Î½êÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òBluetooth¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¡¢½é´üÀßÄê¤Î¤Þ¤ÞLTE¤ÇÄÌ¿®¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎSamsung¼ÒÆâ»î¸³¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ°²èºÆÀ¸»þ¡ÊÆ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÁüÅÙ720p¡¢ËÜÂÎÊÝÂ¸»þ¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤ÈÅÅ°µ¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤«¤é¿äÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¾õ¶·¡¢ÀßÄê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡¢²èÌÌ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸ ¡§
①Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Galaxy Harajuku¡¢Galaxy Studio Osaka
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-gray-256gb-sm-x730nzaexjp/
②Amazon¡§Samsung Galaxy Store¡ÊGalaxy¤Î¥¹¥È¥¢¡Ë
https://www.amazon.co.jp/by_galaxy
¢¨½Ð²Ù¡¦ÈÎÇä¸µ¤¬¡ÖAmazon.co.jp¡×¤Ç¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬Àµµ¬ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
③ÎÌÈÎÅ¹
¥è¥É¥Ð¥·.com
https://www.yodobashi.com/
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com
https://www.biccamera.com
¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à
https://www.yamada-denkiweb.com/
Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×
https://joshinweb.jp/
④Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/?s-id=samsung_pr
¡ã¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡§¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¡ä
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¥¢¥¯¥»¥µ¥êー³µÍ×
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra Book Cover Keyboard Slim¡× ¡ÊÁ´1¿§¡Ë¡¡ 21,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra Book Cover¡× ¡ÊÁ´2¿§¡Ë¡¡14,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra Anti-Reflecting Screen Protector¡× ¡ÊÁ´1¿§¡Ë¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Book Cover Keyboard Slim¡× ¡ÊÁ´1¿§¡Ë 14,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Book Cover¡× ¡ÊÁ´2¿§¡Ë¡¡11,770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Anti-Reflecting Screen Protector¡× ¡ÊÁ´1¿§¡Ë 3,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 S¥Ú¥ó¡× ¡ÊÁ´1¿§) 8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¤ÎBook Cover Keyboard Slim¤Ï´ûÂ¸µ¡¼ï¤È¤Î¸ß´¹À¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
(https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?galaxy-tab-s11-ultra+galaxy-tab-s11)
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
①Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× / Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×/ Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka¤Ç¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢½ãÀµ¥¹¥ê¥à¥ー¥Üー¥É¥«¥Ðー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18¡§30¡¡～¡¡2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë 9¡§59
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Galaxy Harajuku¡¢Galaxy Studio Osaka¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Î±Ä¶È½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡ä
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11 Ultra¡×
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¡×
¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸ (https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-tab-s11-launch-cp/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
②Amazon / ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë / Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë½ãÀµ¥¹¥ê¥à¥ー¥Üー¥É¥«¥Ðー°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18¡§30¡¡～¡¡2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë 23¡§59
¢¨ÈÎÏ©¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥ó¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 0¡§00¡¡～¡¡2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë9¡§59
¡ã°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 0¡§00¡¡～¡¡2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë 23¡§59
¡ãÂÐ¾ÝÈÎÏ©¡ä
Amazon / ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë /¡¡Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¡ãÆÃÅµ¡ä
½ãÀµ¥¹¥ê¥à¥ー¥Üー¥É¥«¥Ðー°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥ó
¡ãÆÃÅµ¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡ä
①¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ
②ËÜÍ×¹à¤Ë¤´Æ±°Õ¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤·¤¿ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSamsung Members¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó
③°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥ó¼õ¼è´ü´Ö¤Ë¡¢Samsung Members¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢¡ÉÆÃÅµ¡É¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢½ãÀµ¥¹¥ê¥à¥ー¥Üー¥É¥«¥Ðー°ú¤´¹¤¨¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼èÆÀ
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤äÃí°Õ»ö¹à¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-tab-s11-launch-cp/
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡ªSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¥·¥ë¥Ðー¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç25,000±ß³ä°ú¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ä°ú¤Ï¡ÖSamsung Galaxy S25¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×¤ò½ü¤¯Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇäÃæ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18:30¡¡～¡¡2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 9:59
¡ã¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡ä
¡ÖSamsung Galaxy S25¡×
¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×
¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×
¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×
¡ãÆÃÅµ¡ä
¡¦¡ÖSamsung Galaxy S25¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò10,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò15,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò17,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò25,000±ßÊ¬³ä°ú
¡ãÆÃÅµ¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡ä
①ËÜÍ×¹à¤Ë¤´Æ±°Õ¤Î¾å¡¢¹ØÆþ´ü´Ö¤ËSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¡£
②³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÆ±¤¸¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¡£
③¥«ー¥È¤Ç³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¾ðÊóÆþÎÏ¸å¤Ë·èºÑ¤ò´°Î»¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤ÏÆ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÆÃÅµ¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÆ±»þ¹ØÆþ»þ¤Î¤ß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±»þ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÏÊÌÁ÷¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¶â³Û¤Ï¸½¶â¡¦¤ª¤Ä¤ê¤Ç¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î¹ç·×³Û¤¬ÆÃÅµ¤Î³ä°ú¶â³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¶²á¤·¤¿¶â³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.samsung.com/jp/offer/silver-week-cp/
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖGalaxy Care¡×
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¤ÏGalaxy CareÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿åË×ÇËÂ»¤äÍî²¼Åù¤Ë¤è¤ë²èÌÌ³ä¤ì¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤´ÉéÃ´¶â¤ÇÃ¼Ëö¤Î½¤Íý¡¦¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤ÏËü¤¬°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤¿°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ç¯¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤ÇÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Samsung¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSamsung Care+¡×¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏGalaxy Care¸ø¼° ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy Tab S11¥·¥êー¥º¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-gray-256gb-sm-x730nzaexjp/
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üGoogle ¡¢ Android ¡¢ Gemini ¡¢ ¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷ ¤Ï¡¢ Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üAmazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£