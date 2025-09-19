こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤマザキ動物看護大学 伴侶動物行動管理学研究室の堀井隆行講師がNHKドラマ「シバのおきて～われら犬バカ編集部～」の動物考証をつとめました
ヤマザキ動物看護大学（東京都八王子市 山粼薫学長）伴侶動物行動管理学研究室の堀井隆行講師が動物考証をつとめるNHKドラマ「シバのおきて～われら犬バカ編集部～」（原作：片野ゆか「平成犬バカ編集部」）が、９月３０日（火）夜10時より放送されます。
柴犬専門雑誌「シバONE」編集部のエピソードを通して、犬と人間の関係性の変化と社会的背景について知ることができるノンフィクションドラマ。「シバのおきて」の関連番組「柴犬と生きる～シバの振り見て、わが振り直せ～」（第１回放映日：9/20(土)10:45-10:50 / 20:50-20:55、第２回放映日：未定）には、堀井隆行講師も出演します。ぜひご覧ください。
▼ドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』
公式サイト（https://www.nhk.jp/p/shibanookite/ts/E4LJK16GLZ/）
【放送予定】
2025年9月30日（火）スタート ＜総合＞毎週火曜 夜10：00～10：45 [全9回]
再放送 ＜総合＞毎週金曜 午前0：35～1：20 ※木曜深夜
【脚本】
徳尾浩司
【出演】
大東駿介、飯豊まりえ、片桐はいり、こがけん、篠原悠伸、やす、黒田大輔、水川かたまり、柄本時生、
津田健次郎／瀧内公美、勝村政信、松坂慶子他
【ストーリー】
「人生に足りないものは、犬 !？」
自分のエゴの追求だけを追い求めたアラフォー雑誌編集職の男は、気づいたら職場はボロッボロ。
寄り添うものは誰もおらず、恨みと怒りを買うばかり。
そんな中でふと思いついた、柴犬（しばいぬ）専門の雑誌。
というのも、彼のそばには柴犬しか残っていなかったから。
押しつけられたはみ出し者や変わり者たちが集まって雑誌を立ち上げようとするが、
ギスギスグサグサ、けんけんごうごう。
だけど、それを見つめる美しい瞳の犬。
そして、犬によって企画が生まれ、そのことで人間たちの病んだ心が一つ一つ、ほぐれてゆく！
殺伐とした、寄る辺なき令和の人間関係を癒やし導くのは、けがれなき心のお犬様。
絡まりもつれた人の心を優しく解きほぐしてゆく、ヒューマン＆ケイナイン（犬）ストーリー！
▼ヤマザキ動物看護大学ホームページ
http://univ.yamazaki.ac.jp/univ/
▼ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物人間関係学科 堀井隆行講師の教育・研究業績
https://gyoseki.acoffice.jp/yguhp/KgApp/k03/resid/S000024
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人ヤマザキ学園 法人本部学園広報部
住所：〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-3-10
TEL：03-3468-1103
FAX：03-3466-5885
メール：gakuen_koho@yamazaki.ac.jp
