¤¢¤Ê¤¿ÀìÂ°¤ÎAI¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤Ò¤é¤á¤¤ò·Á¤Ë¤·¡¢ËèÆü¤òºÌ¤ë¹âµ¡Ç½AI¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¡ãOPEN¡ä¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×ËÜÆüÈÎÇä³«»Ï ～ È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï6,600±ß³ä°ú¤Ç¥ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½ ～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë±ÇÁü»ëÄ°¡¢ÁÏÂ¤À¡¢À¸»ºÀ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¹â¤á¤ëAI¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.samsung.com/jp/offer)¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÊÅìµþ¡¦¸¶½É¡Ë¡¢¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi)¡×³µÍ×¡¡¡¡
ÈÎÇä²Á³Ê ¡§ ¡ÊÁ´3¿§¡Ë128GB ¡¡56,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏSamsung ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯9·î19Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ãÆ±ºÀ½ÉÊ¡¡¡§ ¡ÖS¥Ú¥ó¡× ¡ä
¢¨Æ±º¤µ¤ì¤ë£Ó¥Ú¥ó¤Î¥«¥éー¤ÏÁ´¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹ ¡§
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é³Ø½¬¡¦ÁÏºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¡¢Âç²èÌÌ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½¬¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¤â¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡ü ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ÇÁü¡¦¥²ー¥àÂÎ¸³
Ìó10.9¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¢¨1¤ÏºÇÂç600nits¤Î¤È¤Ê¤ëHBMµ±ÅÙ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤ºÁ¯¤ä¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¢¨2·Ú¸º¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î»ëÄ°¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤ÏÂÐ³ÑÀþ¤ò´ð½à¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤ÎÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢SGS¤Î¡ÖÄã¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¡ÊLow Blue Light¡Ë¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.sgs.com/performance¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü ²÷Å¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤òÅëºÜ¤·¡¢¸¡º÷Ãæ¤ÎÊ£¿ô¥¿¥Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Îºî¶È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£8,000mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¢¨3¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¢¨4¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡Âè»°¼Ô»î¸³½ê¾ò·ï²¼¤Ç»î¸³¤·¤¿É¸½àÃÍ¤Ç¤¹¡£É¸½àÃÍ¤È¤ÏIEC 62133µ¬³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»î¸³¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿äÄêÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¡£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÎÄê³ÊÍÆÎÌ¤Ï8,000mAh¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡¡µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Samsung Galaxy½ãÀµ¥Çー¥¿¥±ー¥Ö¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ³Ø¤Ó¡¦ÁÏºî¤ò»Ù¤¨¤ëS¥Ú¥ó
ÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÊÙ¶¯¤Î¥á¥â¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤ËÁÇÁá¤¯ºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤Î¥Ø¥ë¥×¢¨5¤ä¿ô¼°¥½¥ë¥Ðー¢¨6¡¢PDF¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ê¬³ä²èÌÌ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨5¡¡¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤Î¥Ø¥ë¥×µ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÃæ¹ñËÜÅÚ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê¹á¹Á¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡¢±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡£
¢¨6¡¡¿ô¼°¥½¥ë¥Ðーµ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Samsung¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ê½ñ¤Ç§¼±¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»·ë²Ì¤¬ÉÔÀµ³Î¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£S¥Ú¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥¹¥Þー¥È¤ÇÁÏÂ¤Åª¤ÊAI¥Ñー¥È¥Êー
¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¢¨7¤ÇËÝÌõ¤ä¸¡º÷¤âÄ¾´¶Åª¡£¡ÖBook Cover Keyboard - AI Key¡×¢¨£¸¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤äºî¶È¤òAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Þー¥È¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨7¡¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ²ÄÈÝ¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Android¤ÈGoogle¥¢¥×¥ê¤òºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÎÀµ³ÎÀ¤ÏÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨8¡¡¡ÖBook Cover Keyboard - AI Key¡×¡¢¡ÖBook Cover Keyboard Slim - AI Key¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
(https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?galaxy-tab-s10-lite)
µ¡Ç½¤ä¥ー¥Üー¥É¤ÎÇÛÎó¤Ï¡¢¹ñ¡¢¸À¸ì¡¢Ã¼Ëö¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Bixby¤Þ¤¿¤ÏGoogle Gemini¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¾õ¶·¤äÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ËÉÙ¤Ê¥¢¥×¥êÏ¢·È
Goodnotes¡¢CLIP STUDIO PAINT¡¢LumaFusion¡¢Notion¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Samsung Galaxy¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤ä³ä°ú¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸ ¡§
①Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Galaxy Harajuku¡¢Galaxy Studio Osaka
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥·¥ë¥Ðー/¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
②Amazon¡§Samsung Galaxy Store¡ÊGalaxy¤Î¥¹¥È¥¢¡Ë
https://www.amazon.co.jp/by_galaxy
¢¨½Ð²Ù¡¦ÈÎÇä¸µ¤¬¡ÖAmazon.co.jp¡×¤Ç¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬Àµµ¬ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー
③ÎÌÈÎÅ¹
¥è¥É¥Ð¥·.com
https://www.yodobashi.com/
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com
https://www.biccamera.com
¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à
https://www.yamada-denkiweb.com/
Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×
https://joshinweb.jp/
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥·¥ë¥Ðー
④Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://www.rakuten.co.jp/samsungonline/?s-id=samsung_pr
¼è¤ê°·¤¤¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥·¥ë¥Ðー/¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
¡ã¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡§¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¡ä
¢¨Åö¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î»ÅÍÍ¡¢À½ÉÊÆÃÄ¹¤äµ¡Ç½¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¡¡È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Galaxy Harajuku¡¢Galaxy Studio Osaka¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë ¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¥ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ) 18¡§30¡¡～¡¡2025Ç¯10·î20Æü(·î) 9¡§59
Galaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 11¡§00¡¡～¡¡2025Ç¯10·î20Æü(·î) ±Ä¶È½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç
Amazon / ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¦¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë / Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç
2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ) 18¡§30¡¡～¡¡2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 23¡§59
¡ã¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡ä¡ÊÃæ¸ÅÉÊ¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¥°¥ìー¡ÊSM-X400NZAAXJP¡Ë
¥·¥ë¥Ðー¡ÊSM-X400NZSAXJP¡Ë
¥³ー¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¡ÊSM-X400NZRAXJP¡Ë
¡ãÆÃÅµ¡ä
6,600±ß³ä°ú
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼çºÅ¤Ï³ÆÈÎÇäÀè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡ªSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¥·¥ë¥Ðー¥¦¥£ー¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡¢Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç25,000±ß³ä°ú¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ä°ú¤Ï¡ÖSamsung Galaxy S25¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×¤ò½ü¤¯Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇäÃæ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë 18:30¡¡～¡¡2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 9:59
¡ã¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡ä
¡ÖSamsung Galaxy S25¡×
¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×
¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×
¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×
¡ãÆÃÅµ¡ä
¡¦¡ÖSamsung Galaxy S25¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò10,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy S25 Ultra¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò15,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy Z Flip7¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò17,000±ßÊ¬³ä°ú
¡¦¡ÖSamsung Galaxy Z Fold7¡×¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò25,000±ßÊ¬³ä°ú
¡ãÆÃÅµ¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¡ä
①ËÜÍ×¹à¤Ë¤´Æ±°Õ¤Î¾å¡¢¹ØÆþ´ü´Ö¤ËSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹ØÆþÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¡£
②³ä°úÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÆ±¤¸¥«ー¥È¤ËÄÉ²Ã¡£
③¥«ー¥È¤Ç³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¾ðÊóÆþÎÏ¸å¤Ë·èºÑ¤ò´°Î»¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤ÏÆ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÆÃÅµ¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÆ±»þ¹ØÆþ»þ¤Î¤ß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±»þ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÏÊÌÁ÷¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¶â³Û¤Ï¸½¶â¡¦¤ª¤Ä¤ê¤Ç¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î¹ç·×³Û¤¬ÆÃÅµ¤Î³ä°ú¶â³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¶²á¤·¤¿¶â³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.samsung.com/jp/offer/silver-week-cp/
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖGalaxy Care¡×
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤ÏGalaxy CareÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿åË×ÇËÂ»¤äÍî²¼Åù¤Ë¤è¤ë²èÌÌ³ä¤ì¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤´ÉéÃ´¶â¤ÇÃ¼Ëö¤Î½¤Íý¡¦¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤ÏËü¤¬°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤¿°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ç¯¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤ÇÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Samsung¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSamsung Care+¡×¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏGalaxy Care¸ø¼° ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp
¢¨¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 FE¡×¡¢¡ÖSamsung Galaxy Tab S9¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üGoogle ¡¢ Android ¡¢ Gemini ¡¢ ¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷ ¤Ï¡¢ Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üAmazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£