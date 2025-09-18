¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Î¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä³«»Ï
¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¸åÆ£¹§ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êË¡¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÌôÍÑ¿¢Êª¥à¥é¥µ¥¤Îº¬¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÆÈ¼«ÉÊ¼ï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¤Îº¬¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡ØÈþ¤È·ò¹¯¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤Ç¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥¹¥Þー¥È¤Ç¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·ÁÇºà¤Î³«È¯¤ä¡¢È©¤äÂÎÆâ¤ÎÀ¸ÂÎ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¸¦µæ¤Èµ¡Ç½À¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¸¦µæ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¸¶ÎÁ¤ò¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍÑ¤Ê¹ñ»ºÁÇºà¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¡×²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¶ÎÁ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¢£¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¡ÊÈÎÇä¸¶ÎÁÌ¾¡§ÌýÍÏÀ¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹ Cen¡Ë
ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥à¥é¥µ¥¤Îº¬¡Ö»çº¬¡Ê¥·¥³¥ó¡Ë¡×
¥à¥é¥µ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÅì¥¢¥¸¥¢¤Î²¹ÂÓÃÏ°è¤äÃæ¹ñÅìËÌÉô¤Ê¤É¤Ë¼«À¸¤¹¤ëÂ¿Ç¯À¸¿¢Êª¤Ç¡¢º¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö»çº¬¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é´ÁÊýÌô¡Ö»ç±À¹Ñ¡Ê¤·¤¦¤ó¤³¤¦¡Ë¡×¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÈéÉæ¤Î½ý¤ä±ê¾É¤ò¼£¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëºÏÇÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸°é¿ô¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×üIBÎà(EN)¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎºÏÇÝµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©
Åö¼Ò¤Ç¤Ï2006Ç¯¤è¤ê¡Ö»çº¬¡×¤Î¹ñÆâºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥à¥é¥µ¥¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ò¹â¤á¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤Î´ÞÍÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥à¥é¥µ¥¤ÎºÏÇÝÊýË¡¡×¢¨1¤ò³«È¯¤·¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëºÏÇÝµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»çº¬¡×¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤ÎÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ò¸¦µæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥³¥éー¥²¥ó»ºÀ¸¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä°éÌÓ¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÆÃµöÂè5885320¹æ¡¢ÅÐÏ¿Æü¡§2016Ç¯2·î19Æü¡¢È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¥à¥é¥µ¥¤ÎºÏÇÝÊýË¡
¡¦¥³¥éー¥²¥ó»ºÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¸ú²Ì
¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢ÄãÇ»ÅÙ¤Ç¤â¥³¥éー¥²¥ó¤ò»ºÀ¸¤¹¤ëÀþ°Ý²êºÙË¦¤òÁý¿£¤µ¤»¤ë¹â¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»î¸³ÆâÍÆ¡ä
Àµ¾ï¥Ò¥ÈÈéÉæÍ³ÍèÀþ°Ý²êºÙË¦¡ÊNB1RGB¡Ë¤òÇÅ¼ï¸å¡¢ÍâÆü¤Ë³ÆÉ¾²Á¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê»çº¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼çÍ×À®Ê¬¡§¥·¥³¥Ë¥óÎà¡Ê¥·¥³¥Ë¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥»¥Á¥ë¥·¥³¥Ë¥ó¡Ë¡Ë¤ò´Þ¤àÇÝÃÏ¤Ë¸ò´¹¡£¤µ¤é¤Ë3Æü¸å¡¢Hoechst»îÌô¤Ë¤è¤êºÙË¦¤ÎDNA¤ò·Ö¸÷À÷¿§¤·¡¢·Ö¸÷¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤ª¤è¤Ó·Ö¸÷¶¯ÅÙ¡ÊEx=355nm¡¢Em=460nm¡Ë¤òÂ¬Äê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥³¥Ë¥óÎà¤Ï0.01～0.1¦ÌM¤ÎÄãÇ»ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀþ°Ý²êºÙË¦¤òÁý¿£¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°éÌÓ¸ú²Ì
¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢È¯ÌÓ¤ä°éÌÓ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌÓÆýÆ¬ºÙË¦¤òÁý¿£¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°éÌÓ¤ÎÂ¥¿Ê¤äÌÓÈ±¤òÂÀ¤¯°é¤à¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»î¸³ÆâÍÆ¡ä
¥Ò¥ÈÍ³ÍèÌÓÆýÆ¬ºÙË¦¤òÇÝÃÏ¤ËÇÅ¼ï¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢³ÆÉ¾²Á¥µ¥ó¥×¥ë¤ò´Þ¤àÇÝÃÏ¤Ë¸ò´¹¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¡¢ºÙË¦¤ÎDNA¤ò·Ö¸÷À÷¿§¤·¡¢·Ö¸÷¸²Èù¶À¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤ª¤è¤Ó·Ö¸÷¶¯ÅÙ(Ex=355nm¡¢Em=460nm¡Ë¤òÂ¬Äê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥·¥³¥Ë¥ó¤ò´Þ¤àÌÓÆýÆ¬ºÙË¦¤Ï¡¢É¾²Á¥µ¥ó¥×¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÇÝÃÏ¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó10¡óÁý¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¥·¥³¥Ë¥ó¤ò´Þ¤àÌÓÆýÆ¬ºÙË¦¤ÎÁý¿£¸ú²Ì¤¬¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹³¶Ý¸ú²Ì
¡Ö¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î°¶Ì¶Ý¤È¤µ¤ì¤ë²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤ä¥¢¥¯¥Í¶Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¶Ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»î¸³ÆâÍÆ¡ä
²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¡¢¥¢¥¯¥Í¶Ý¤òÇÝÃÏ¾å¤ËÅÉÉÛ¤·¡¢¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÃÖ¤¡¢¶Ý¤¬À¸°é¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇÝÍÜ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹¤ò´Þ¤à¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼þÊÕ¤Ë³Æ¶Ý¤¬À¸°é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÁË»ß±ß¢¨2¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼þÊÕ¤Ë¶Ý¤¬À¸°é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ß¾õ¤Î¥¨¥ê¥¢
¢£¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¡ÊÈÎÇä¸¶ÎÁÌ¾¡§¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É SG P¡Ë
¹ñÆâºÏÇÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö´ÅÁð¡Ê¥«¥ó¥¾¥¦¡Ë¡×
´ÅÁð¤Ï¡¢¥Þ¥á²Ê¥«¥ó¥¾¥¦Â°¿¢Êª¤Îº¬¤ä¥¹¥È¥í¥ó¡ÊÃÏ²¼·Ô¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢´ÁÊý½èÊý¤ÎÌó70¡ó¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¤ÇºÇ¤â»ÈÍÑÎÌ¤ÎÂ¿¤¤À¸Ìô¤Ç¤¹¡£µª¸µÁ°¤«¤éÈ©¹Ó¤ì¤ÎÄÃÀÅ¤ä¥·¥ßÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÁÊýÌô¤ä°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ë¤â¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿¢Êª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ç¤ÏºÏÇÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈ¼«ºÏÇÝÊýË¡¤ò³ÎÎ©
Åö¼Ò¤Ç¤Ï2006Ç¯¤è¤ê¡¢Í¢Æþ¤ËÍê¤é¤º¹ñÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë´ÅÁð¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢ºÏÇÝ¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸Ìô¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëº¬¤òÈîÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥óÍÞÀ©Ã»ÅûºÏÇÝË¡¡×¢¨3¤ò³«È¯¤·¡¢°ÂÄêÀ¸»º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëºÏÇÝµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÆÃµöÂè5635714¹æ¡¢ÅÐÏ¿Æü¡§2014Ç¯10·î24Æü¡¢È¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§¥«¥ó¥¾¥¦Â°¿¢Êª¤ÎºÏÇÝÊýË¡
ÆüËÜ½é¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¤Î¿·ÉÊ¼ï¡Ö¿·ÆüËÜÀ½ÌôGG01¡×¢¨4¤Î³«È¯¡¢ÉÊ¼ïÅÐÏ¿
2008Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜÌô¶ÉÊý¤Ë¼ýºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGlycyrrhiza uralensis¡Ê¥¦¥é¥ë¥«¥ó¥¾¥¦¡Ë¡×¤È¡ÖGlycyrrhiza glabra¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¡Ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¢À¸°é¤¬²¢À¹¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÉÊ¼ï³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¤Î¼ï»Ò¤«¤é100¸ÄÂÎ¤ò°éÀ®¡¦ºÏÇÝ¤·¡¢º¬¤Î½ÅÎÌ¤ä¼çÍ×À®Ê¬¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À´ÞÍÎÌ¤ËÍ¥¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÁªÈ´¡£¤½¤Î1¸ÄÂÎ¤òÁý»º¤·¡¢2¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¤ÇÀ®Ê¬¤Èº¬¤Î½ÅÎÌ¤ÎºÆ¸½À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¿¢ºÏ¤«¤é1Ç¯È¾¤ÇÆüËÜÌô¶ÉÊý¤Î¼çÍ×À®Ê¬¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¤Î´ÞÍ´ð½àÃÍ¡Ê2.0¡ó¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¿·ÉÊ¼ï¡Ö¿·ÆüËÜÀ½ÌôGG01¡×¢¨4¤ò³«È¯¤·¡¢2022Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥«¥ó¥¾¥¦¤Î¿·ÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«ÉÊ¼ï¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¤ÎÈ©¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ò¸¦µæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥·¥ßÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£´ ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§29026¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¿¢Êª¤Î¼ïÎà¡§Glycyrrhiza glabra L.¡¢ÅÐÏ¿ÉÊ¼ï¤ÎÌ¾¾Î¡§¿·ÆüËÜÀ½ÌôGG01
¡¦¥·¥ßÍ½ËÉ¸ú²Ì
¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ßÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»î¸³ÆâÍÆ¡ä
B16ºÙË¦¤òÇÅ¼ï¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¡¢¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤ò´Þ¤àÇÝÃÏ¤òÅº²Ã¡£¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¡¢¥á¥é¥Ë¥óÎÌ¡Ê10%DMSO¤ò´Þ¤à1N NaOH¤ÇÍÏ²ò¤·¡¢µÛ¸÷ÅÙ490nm¤òÂ¬Äê¡Ë¤ÈBradfordË¡¤Ë¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¢¤¿¤ê¤Î¥á¥é¥Ë¥óÎÌ¤òÂ¬Äê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢0.0005¡ó¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥é¥Ë¥óÎÌ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
ÈÎÇä¸¶ÎÁÌ¾¡¦ÍÆÎÌ
¡¦ÌýÍÏÀ¥·¥³¥ó¥¨¥¥¹ Cen¡¡800g
¡¦¥«¥ó¥¾¥¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É SG P¡¡5g ¡Ê1g¡ß5ÂÞ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡öÅö¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¸Ìô¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï´Á»ú¡¢¿¢ÊªÌ¾¡¦¸¶ÎÁÌ¾¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÅö¥ê¥êー¥¹¤ÏÌôµ¡Ë¡Åù½ôË¡µ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤ÎÎÎ°è¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¡×²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¡È¥é¥¤¥Õ¡É¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸¦µæÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³¥éー¥²¥ó¤ÈÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÌôÍÑ¿¢Êª¡Ö¥à¥é¥µ¥¡×¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¡¢¥à¥é¥µ¥¤ÎºÏÇÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¡¢»çº¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¡¢À®Ê¬¤Î¿»Æ©Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÈþ¤È·ò¹¯¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¦¤Ë¿·ÁÇºà¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·ÆüËÜÀ½Ìô¤Î¸¦µæ³«È¯¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/rd/¡ä
- ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¿·ÆüËÜÀ½Ìô ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç1ÃúÌÜ4-7
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¸åÆ£ ¹§ÍÎ
Àß¡¡Î©¡§1992Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Î´ë²èµÚ¤ÓÄÌ¿®ÈÎÇä¡¦²·ÈÎÇä
U¡¡R¡¡L¡§https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/