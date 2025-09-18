¸¸ÁÛÅª¤Ê½©Ìë¤Ëºé¤¯²ÖÈª¡¡―½©¸ÂÄê¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯³«ºÅ―
ÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¡¦¤¯¤¸¤å¤¦¹â¸¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¡×¤Ç¤Ï¡¢
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ìë¤Î²ÖÈª¤¬¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë3Æü´Ö¡¢½©¤ÎÌë´Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯ Autumn¡×¤ò½é³«ºÅ¡£
½©¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¡¢²ÖÈª¤¬¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê½©¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ë±àÆâ¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÊÑ¡¢¸÷¤È²Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢½©¤Î¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë²ÖÈª¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¡£
µ×½»¥¬ー¥Ç¥ó¤äÀéÆü¹È¤¬ºÌ¤ë¡ÖºÌ¤ê¤ÎµÖ¡×¡¢´ó¤»¿¢¤¨4Ëü³ô¤¬¹¤¬¤ë¡Ö½©ºÌ¤ÎÈª¡×¤Ê¤É¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬Ìë¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ë¥Ó¥¢¡¢¥³¥¥¢¡¢¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É»Íµ¨ºÌ¤ÎµÖ¤ä¤½¤èÉ÷¤ÎµÖ¤Ç¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£
Ãë´Ö¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±àÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£²Ö¤È¸÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½©Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¥Ý¥¤¥ó¥È
½©¤Î²ÖÈª¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¥Ê¥¤¥È¥¦¥©ー¥¯
¥±¥¤¥È¥¦¤ä¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¡¢½©¤òºÌ¤ë²ÖÈª¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
¢¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ÏºòÇ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¸¶¤ÎºÌ¡Ê¥±¥¤¥È¥¦¡Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨3Æü´Ö¸ÂÄê¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
³«¾ì»þ´Ö18:00³«¾ì¡Ê17:30°ìÃ¶Âà±à¡Ë
ºÇ½ªÆþ±à 20:30 ¡¿ ÊÄ±à 21:00
Ìë´ÖÆþ±àÎÁ
Âç¿Í 1,000±ß¡¿¾®¿Í 400±ß
ÃÄÂÎÎÁ¶â¡§Âç¿Í800±ß¡¿¾®¿Í400±ß¡¡¡Ê£±£µÌ¾ÍÍ°Ê¾å¡Ë
Ç¯´Ö¥Ñ¥¹²ñ°÷¡§È¾³Û¡ÊÂç¿Í500±ß¡¿¾®¿Í200±ß¡Ë
²ñ°÷Æ±È¼¼Ô5Ì¾¤Þ¤Ç100±ß°ú¤
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢
µ×½»¥¬ー¥Ç¥ó¡¢ÀéÆü¹È¡ÊºÌ¤ê¤ÎµÖ¡Ë¡¢½©ºÌ¤ÎÈª¡Ê¸«À²¤é¤·¤ÎµÖ¡Ë¡¢¥µ¥ë¥Ó¥¢¡¦¥³¥¥¢¡Ê»Íµ¨ºÌ¤ÎµÖ¡Ë¡¢¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¡Ê¤½¤èÉ÷¤ÎµÖ¡Ë
¡ÚÎ©ÆþÉÔ²Ä¥¨¥ê¥¢¡Û
¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥íー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¹â¸¶¤ÎºÌ¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢
¢¨»²¹Í¡§2025Ç¯10·î10Æü¤ÎÆüË×»þ¹ï 17:48
¡Ú¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²Æ¤Î¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢À²Å·¤Î8·î16Æü¤Ë¤ÏÌë´Ö¤Î¤ß¤Ç1,208¿Í¤ÎÆþ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É½ë¤µ¤òÈò¤±¤¿¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ×½»¹â¸¶¤ÇËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ìë¤Î²ÖÈª¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õ¤Î°ÂÄê¤·¤¿½©¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢Ìë¤Î²ÖÈª¤ò¤ß¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¼Â¾Ú¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¸·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¡×¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£3Æü´Ö¤Ç1,606¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡Ú½»½ê¡Û¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¡ÊÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ôµ×½»Ä®µ×½»4050¡Ë
¡ÚÆþ±àÎÁ¡ÛÂç¿Í1,300±ß¡¢¾®¿Í500±ß¡ÊÃÄÂÎ³ä°ú¤¢¤ê¡Ë¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«±à»þ´Ö¡Û¡¡8:30～17:30(ºÇ½ªÆþ±à17:00)
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¡Û
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼èºà¡¢¥í¥±¡¢Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤Î¤´ÍÑÌ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»þ´ü¤´¤È¤Ë¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³«²Ö¾õ¶·¤Ê¤É¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇËèÆü¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡https://www.hanakoen.com/¡¡(https://www.hanakoen.com/)¡¡¡¡¡¡¡¡
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/kujuhanatohoshi/
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯²Ö¤ÈÀ±¡¡https://hanatohoshi.com/
