¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¤Î¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¡¢CROSS MALL¤ÈÏ¢·È´°Î»

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£ Í´Êå¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢TikTok ShopÏ¢·ÈÀìÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äËÜ Å¯É×¡¢Åìµþ¥×¥é¥¤¥à¡§3854¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Ê£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×°ì¸µ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖCROSS MALL¡Ê¥¯¥í¥¹¥âー¥ë¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖCROSS MALL¡×»ÈÍÑ¤ÎEC»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÏCoreLink for TikTok Shop¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊ¡¢ºß¸Ë¡¢¼õÃí¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¾ðÊó¤ò¡¢TikTok Shop¤ØÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê
¡ÖTikTok Shop¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ±ÜÍ÷¤«¤é·èºÑ´°Î»¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆTikTok¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¹¼Ô¤È¤Ê¤ëEC»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤ê¡¢TikTok Shop¤È¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤ä³«È¯»Ù±ç¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖCROSS MALL¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎEC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤Ä¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¡ÖCROSS MALL¡×¤Î¥Çー¥¿¡Ê¾¦ÉÊ¡¦ºß¸Ë¡¦¼õÃí¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë¾ðÊó¤òTikTok Shop¤ØÏ¢·È²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢TikTok Shop¤ò¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Çä¾å³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡Ç½¤ÏTikTok ShopÆüËÜ¤Î¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖCROSS MALL ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ø¥ë¥×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¤Ï¡¢¡ÖCoreLink¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢EC¥«ー¥È¤ä¥âー¥ë¤ÈTikTok Shop´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡Ê¾¦ÉÊ¡¢ºß¸Ë¡¢¼õÃí¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÏÈÑ»¨¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·Èºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢TikTok Shop¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤È±¿±Ä¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÆÃÄ§¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡Ó
- ¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëTikTok Shop½ÐÅ¹¼«Æ°²½¥³¥Í¥¯¥¿µ¡Ç½
- ¼«¼ÒEC¤ÈTikTok Shop¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼«Æ°²½¡Ê¾¦ÉÊ¡¢ºß¸Ë¡¢¼õÃí¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë
- TikTok Shop¤È¤ÎÏ¢·È¥¢¥×¥ê
- ShopifyÏ¢·È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¾EC¥«ー¥È¤È¤â½ç¼¡ÂÐ±þÍ½Äê
- ´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¡ÊSAP¡¢Salesforce¡¢Oracle NetSuite¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥·¥¹¥Æ¥àÅù¡Ë
¡ÒÏ¢·ÈÆâÍÆ¡Ó
¡ÖCoreLink for TikTok Shop¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¥Çー¥¿
- ºß¸Ë¥Çー¥¿
- ¼õÃí¥Çー¥¿
- ¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Çー¥¿
¢£CROSS MALL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê£¿ô¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¡¦ºß¸Ë¡¦¼õÃí¡¦È¯Ãí¡¦»ÅÆþ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤¬¼çÌò¤Î¤ªº×¤ê¡ÖBACKYARD FES.(http://cross-mall.jp/backyard_fes_2019/)¡×¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBACKYARD AWARD(https://backyard.site/award)¡×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥ÉÆÃ²½·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖB.Y(https://crossbackyard.com/)¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ë¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3854¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´äËÜÅ¯É×
¡¦ÀßÎ©¡¡ ¡§ 1991Ç¯
¡¦»ñËÜ¶â ¡§ 3²¯54É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¦¼Ò°÷¿ô ¡§ 1009¿Í¡ÎÏ¢·ë]¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¦Çä¾å¹â ¡§ 192²¯94É´Ëü±ß¡ÎÏ¢·ë]¡Ê2025Ç¯7·î´ü¼ÂÀÓ¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡¡ ¡§ ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è / ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÎ®ÄÌ¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢Àµ¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï³§¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¤³¤¦¤À¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥êー¤Ï¸Ä¼Ò¤´¤È¤Ë°ã¤¦¡ÖÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÖÎÉ¤¤Ì¤Íè¡×¤òºî¤ëÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¼ê¡¦Çã¤¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤Î®ÄÌ¤ÎÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³µ¯¶È²È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤¿PdM½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¡¢°ÕÍß¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ç¡¢Shopify¥¹¥È¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂôÆóÃúÌÜ6ÈÖÃÏ2¹æ ¥ß¥«¥ó²¼ËÌB³¹¶è ÂèB401¹æ¶è²è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÂÆ£ Í´Êå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Shopify¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¢Äó¶¡¡£EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ»Ù±ç¡£EC/SaaSÎÎ°è¤Ç¤Î¶¦ÁÏ»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²
