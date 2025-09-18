ÄêÈÖ¥ï¥´¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ÆÅÐ¾ì¡ª ¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡Ø¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥óNX¡Ù¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¤È¥³ー¥ë¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤ß¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤äÆü¾ïÅª¤Ê²ÙÊª±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥³ー¥ë¥Þ¥ó ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥³ー¥ë¥Þ¥ó ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó NX¡Ù¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡Àè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¡¢¥³ー¥ë¥Þ¥óÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥¥ã¥ó¥×¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤äËÉºÒÍÑÅÓ¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÍÑÅÓ¤ò¹¤²¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥³ー¥ë¥Þ¥ó ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó NX¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÅÐ¾ì¤«¤éÌó10Ç¯¤òÀáÌÜ¤ËÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼ýÇ¼À¸þ¾å¤È·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ê±¿ÈÂ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹â¤µ-Ìó15cm¡×¡Ö½ÅÎÌ-Ìó1.7kg¡×¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÇ¼»þ¤Î¹â¤µ¤¬½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó15cmÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤Ø¤ÎÀÑºÜ»þ¤ä¼«Âð¤Ç¤ÎÊÝ´É»þ¤Î¥¹¥Úー¥¹ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤¬Ìó1.7kg·ÚÎÌ²½¡ÊÁí½ÅÎÌ¡§Ìó9.3kg¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤ä²Ù²¼¤í¤·¡¢¤½¤·¤Æ±¿ÈÂ»þ¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¡£ÂÑ²Ù½Å100kg¤È¤¤¤¦½¾Íè¥â¥Ç¥ëÆ±ÍÍ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ýÂ«¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë
¼ýÂ«»þ¤Î¸ÇÄêÊýË¡¤Ï½¾Íè¤ÎÉÛÀ½¥Ù¥ë¥È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¥¯¥ê¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡É¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏËÜÂÎ¤È´Ê°×¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Î¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤òÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï²ÙÂæÄìÌÌ¤Î»ý¤Á¼ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Èï¤»¤ë¤À¤±¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÇ¼À¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ï¥ó¥É¥ë¤â°®¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ë
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤«ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°®¤ê¤ä¤¹¤¤ ¡È¥ªー¥Ð¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¡É·¿¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÄêÈÖ¥«¥éー¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó&Ä¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥°¥ìー¡×
¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢½¾Íè¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¤ÎÄêÈÖ¥«¥éー¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥°¥ìー¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥°¥ìー¡×¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢±ø¤ì¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¿Íµ¤¤Î¥«¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¡Ø¥³ー¥ë¥Þ¥ó ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ï¥´¥ó NX¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥°¥ìー¡×¤Î2¿§¤òÅ¸³«¡£Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â¡Ö¥°¥ìー¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤ß¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ÂÄê¥«¥éー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42346/table/502_1_e6bf0b25788f76cb1e2161d2731b71e7.jpg?v=202509190826 ]
¢£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¼è°·Å¹ÊÞ
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¢¥¦¥È¥É¥¢ー¥º
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¢¥¦¥È¥É¥¢ー¥º¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ê°°Àî±Ê»³Å¹¡¢¥¹¥Þー¥¯°ËÀªºêÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¢¨¥°¥ìー¤Î¤ß¼è°·
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ºÎýÇÏ´ØÄ®Å¹
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=1766&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10&rsprf=(https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=1766&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10&rsprf=)
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¼è°·Å¹¤Î¤ß¡Ë¢¨¥°¥ìー¤Î¤ß¼è°·¡£10·î°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7521106015-0001&bid=0216(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7521106015-0001&bid=0216)
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7521106005-0001&bid=0216(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7521106005-0001&bid=0216)
