DNP¼ÒÍÑ¼Ö´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤ËÆ³Æþ
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤Ï¡¢¡ÖDNP¼ÒÍÑ¼Ö´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÊBqey¡§¥Óー¥ー¡Ë¡×¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¼«¼Ò¤Î¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô¤ËÆ³Æþ¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤ò¼ÖÎ¾¤Îµ¯Æ°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£DNP¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼Ô²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¼«¼Ò¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ÎÁÀ¤¤¡Û
- ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¼ÒÍÑ¼ÖÅù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡ºº¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÎÇ§¤ÏÂÐÌÌ¤ò¸¶Â§¤È¤·¡¢ÂÐÌÌ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¤Ë½à¤º¤ëÊýË¡¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òµÏ¿¡¦ÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DNP¤Ï¡¢Global Mobility Service³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊGMS¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¤È¶¨¶È¤·¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¸þ¤±¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò2025Ç¯1·î¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡ö1¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¡ººËº¤ì¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- DNP¤Ï¡¢ËÜµ¡Ç½¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢¿Í¡¹¤¬°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£²ó¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤Î°ìÉô¤ËËÜµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- DNP¤Ï2025Ç¯7·î¤«¤é¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒDNP¥³¥¢¥é¥¤¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖDNP¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡× ¡ö2¤ÈËÜµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§ºî¶È¤ÎÂå¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤Î24»þ´Ö365Æü¤ÎÅÀ¸Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¼Ô¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ÎÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
DNP¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡Ú¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¼«¼Ò¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Î¸ú²Ì¡Û
- DNP¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½å¼é¤ò´Þ¤à¸øÀµ¡¦¸øÊ¿¤Ê¶ÈÌ³¿ë¹Ô¡Ë¤ÎÅ°Äì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¸¦½¤¡¦¶µ°é¤Ê¤É¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸·Ì©¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î±¿ÍÑ¤Î¼ÒÆâ¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- DNP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ê±¿Å¾¤òÀìÌç¿¦Ì³¤È¤¹¤ë½¾¶È°÷Åù¡Ë¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤Î´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¡¢°ìÉô¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÌÌÃÌÅù¤ò2025Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾»þ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÈËÜµ¡Ç½¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ëÁ°¤È¸å¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÅÀ¸Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î¶ÈÌ³ºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
- ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÍøÍÑ¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä±¿Å¾¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·¤Ê¤¤¤Èµ¯Æ°À©¸æ¤¬²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤ÎÅðÆñ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¸ú²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡û²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡13»þ～14»þ
¡û·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¡¢Äê°÷100Ì¾
¡û¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§¡ÖDNP P&I¥»¥ß¥Êー¡§DNP¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¼ÒÍÑ¼Ö¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤È¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¡×
¡û¿½¤·¹þ¤ß ¢ª https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/seminar/20177099_4965.html
º£¸å¤ÎÅ¸³«
DNP¤Ï¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤òÊÝÍ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖDNP¼ÒÍÑ¼Ö´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÊBqey¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Ç¤ÎÍøÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¼êË¡¤ò¹ñÆâ³°¤Î¼«¼ÒµòÅÀ¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎÅù¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÄó¶¡ ¢ª https://www.dnp.co.jp/news/detail/20176247_1587.html
https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail_sub/20176526_4991.html
¡ö2¡¡DNP¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹ ¢ª https://www.dnp-coarise.co.jp/service/contact/423.html
