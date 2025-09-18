ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¡ª¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡ÖSimeji¡×¡¢ ¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·ÇÛÎó¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÇÛÎóG¡×¤ò¥ê¥êー¥¹--¥¹¥Þ¥Û´Ö¤ÎÆþÎÏ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²ò¾Ã¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¡£
¥Ð¥¤¥É¥¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Feng Jiang¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¤¤»¤«¤¨´éÊ¸»ú¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡ÖSimeji¡×¡ÊiOS¡¢AndroidÈÇ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¿·¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÇÛÎóG¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¤¤»¤«¤¨¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¤¤»¤«¤¨¤Ï¡¢Android¥æー¥¶ー¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¡¢Simeji¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤»¤«¤¨ÂÎ¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«»ÅÍÍ¡£É¸½àÅª¤Ê¥ーÇÛÃÖ¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSimejiÇÛÎó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆþÎÏ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁªÂò»è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥æー¥¶ー¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÛÎó¤òSimeji¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
Simeji¤¬ÆÈ¼«¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ên=3,961¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½ãÀµ¥ー¥Üー¥É¤ÈÆ±¤¸ÇÛÎó¤òSimeji¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢73.8%¤¬¡Ö¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
µ¡¼ï¤äOS¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÆþÎÏ¤·¤Å¤é¤¤¡×¡ÖÇÛÎó¤¬°ã¤Ã¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇËÜÇÛÎó¤Ï³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÇÛÎóG¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡§
¡Ú1¡Û¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤òºÇÅ¬²½¡§
¤è¤êÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó¡¦¥«ー¥½¥ë°ÜÆ°¡¦µ¹æ¡¦¸À¸ìÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î¥ーÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤ÎÆþÎÏ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÊÑ´¹³ÎÄê¸å¤Ë¸õÊä¤òÁª¤ÓÄ¾¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡§
ÊÑ´¹¤ò³ÎÄê¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢º¸¾å¤ÎÌð°õ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÄêÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤ÓÊÑ´¹¸õÊä¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
ÂÇ¤ÁÄ¾¤·ÉÔÍ×¤Ç¡¢¸íÊÑ´¹¤Ë¤â¥¹¥àー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=w-fZje3pmOQ ]
¡Ú3¡ÛÊÑ´¹¤·¤¿¤¤ÈÏ°Ï¤ò¼«Í³¤Ë»ØÄê¡§
ÆþÎÏ¤·¤¿Ê¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÑ´¹¤·¤¿¤¤ÈÏ°Ï¤òÁ°Êý¤«¤é½ç¤ËÁª¤ó¤ÇÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤ò½ÀÆð¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤¿ÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=vQPgaupnizs ]
¢£¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÇÛÎóG¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¤¤»¤«¤¨Æþ¼êÊýË¡¡ä
¡ü ¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÚAndroid¸ÂÄê¡Û
1¡Ë¡ÖSimeji¡×¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£¡Ê¢¨´û¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ë
2¡Ë¥¢¥×¥êÆâTOP¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÇÛÎóG¡×¤¤»¤«¤¨¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
3¡Ë¡ÖÅ¬ÍÑ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¿±Ç´°Î»¡£
¡ü ÀìÍÑURL¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç
1¡Ë°Ê²¼¤ÎURL¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¿¥Ã¥×¡£
https://x.gd/llsCw
2¡Ë¤¤»¤«¤¨¥Úー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ¬ÍÑ¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¢¨Simeji¤ÎÌµÎÁ¤¤»¤«¤¨¤Ï¡¢Ã¼Ëö´Ö¤Ç¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤äµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤¤»¤«¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Simeji¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¡¢ÇÛÎóÀß·×¤äUI¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÆþÎÏÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤»¤«¤¨´éÊ¸»ú¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡ÖSimeji¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¡ª7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡£¥ー¥Üー¥É¤Î¤¤»¤«¤¨¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢20Ëü¸ì°Ê¾å¤Î´éÊ¸»ú¡¢Ï¢È¯¥³¥á¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Simeji¤¬É½¸½Ë¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯4·î»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡ÊAndroidÈÇ¤ÈiOSÈÇ¤Î¹ç»»¡Ë
