PayPay¤¬Ãæ¹ñ¡ÖWeChat Pay¡×¤ÈÏ¢·È ¡§´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ö2025Ç¯9·îÁ°ÊÔ¡×¤òË¬Æü¥é¥Ü¤¬¸ø³«
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×µÚ¤Ó Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmov¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼mov¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦¥Çー¥¿¡×¡ÖÀ¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ë¥åー¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ú2025Ç¯9·îÁ°ÊÔ¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¤ß¤ë¡ÊË¬Æü¥é¥Ü¡Ë
¡¦Ä´ºº»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¢£2025Ç¯9·îÁ°È¾¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥È¥Ô¥Ã¥¯
2025Ç¯9·îÁ°ÊÔ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï
- PayPay¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖWeChat Pay¡×¤ÈÏ¢·È¡¡Ë¬ÆüÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤Î¼ûÍ×¼è¤ê¹þ¤ß¤Ø
- 2026Ç¯ÅÙ¤Î´Ñ¸÷Ä£Í½»»Í×µá¡¢814²¯±ß¡¡¡Ö¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¡×¤Ê¤É¤ËÁ°Ç¯Èæ6ÇÜ
- 7·î³°¹ñ¿Í½ÉÇñ¿ô¡¢1,423Ëü¡¡6·î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤Ï¹á¹Á¤¬4³ä¸º¡Ú´Ñ¸÷Ä£ ½ÉÇñÎ¹¹ÔÅý·× 2025Ç¯6·î¡¦7·î¡Û
- ÌÈÀÇÅ¹¿ô¡¢ÃÏÊýÉô¤Ç¤âÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡¡Ê¡°æ¸©¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Ç33.8%Áý¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ë¨¡
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
- ¤³¤³¤ËÃíÌÜ¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¥Çー¥¿
- ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ë¥åー¥¹
- Ë¬Æü¥é¥Ü¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö¡¦¥ì¥Ýー¥È
¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ò¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¤ß¤ë¡ÊË¬Æü¥é¥Ü¡Ë
¡¦Ä´ºº»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡È¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤È¤Ï
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ²þÁ±¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¿ôÁý²Ã¡¢Ê£¿ô¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¹¹¿·¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤ÇÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÀ°È÷¤ä¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±MEOÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹¤¯¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î1¡ä
¼«¼ÒHP¤ò´Þ¤à31¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¡ª
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ä¾¦ÉÊ¡¦Åê¹Æ¤ò°ì³ç´ÉÍý
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒHP¤äGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°31¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¡¢¹©¿ôºï¸º¤ä¤ªÅ¹¤Ø¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î2¡ä
¸ý¥³¥ß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ªAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
½¸Ìó¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÆñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¼´¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊÖ¿®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î3¡ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¡ªºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿MEOÂÐºö
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¤äÂç½°ÅÀÉ¾¤Û¤«³¤³°¥µ¥¤¥È¡¢¼«¼ÒHP¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmov¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤ÆMEOÂÐºö¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
Ë¬Æü¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¦Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Çー¥¿¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÎÍèÆü¿ô¤äÆþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥È¾ðÊó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾õ¶·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¾ðÊó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü¥é¥Ü¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmov¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1)¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-32-12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ À¿
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡¡¦Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³Ø¤Ù¤ë²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡Ö¸ý¥³¥ß¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://academy.kutikomi.com/seminars/202505_inbound-2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¡ÖË¬Æü¥³¥à(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202509_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_inbound-1)¡×¤Î±¿±Ä
¢£ ¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
pr@mov.am