¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¤ª¤è¤Ó¡Ö°ìºý¤Î¼êÄ¢¤ÇÌ´¤ÏÉ¬¤º¤«¤Ê¤¦¡×Amazon AudibleÈÇ¤òÈÎÇä³«»Ï¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Û
¡¡¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡É¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¹¹ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¶âÍ»¡¢°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§·§Ã« Àµ¼÷¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼êÄ¢¤ÎÈÎÇä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¯¥Þ¥¬¥¤¡ù¥¹¥¿¥¤¥ëSHOP¡×¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÈÇ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥¬¥¤¡ù¥¹¥¿¥¤¥ëSHOP¡×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÊÝÂ¸ÍÑ¥Ð¥¤¥ó¥Àー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÁá´ü¹ØÆþ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°ìºý¤Î¼êÄ¢¤ÇÌ´¤ÏÉ¬¤º¤«¤Ê¤¦¡×¤ÎAmazon AudibleÈÇ¡ÊURL : https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2D83QW9 ¡Ë ¤¬2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×¤Ï¡¢·§Ã«¼«¿È¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼êÄ¢½Ñ¤ò·ë½¸¤·¡¢
Æü¾ï¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÌ´¡×¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤òÀß·×¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¼êÄ¢¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¼êÄ¢¤Ç¤¹¡£·§Ã«¤Ï¡¢¡Ö¼êÄ¢¤Ï»Å»ö¤ä»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´¤ä¿ÍÀ¸¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼êÄ¢¤ËÌ´¤ò½ñ¤¤³¤ß¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë»×¹Í¤·¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¥¢¥×¥ê¡£ byGMO¡×¡ÊURL:
https://shop.kumagai.com/app¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìºý¤Î¼êÄ¢¤ÇÌ´¤ÏÉ¬¤º¤«¤Ê¤¦¡ÙAmazon AudibleÈÇ¤È¤Ï¡Û
¡¡¥·¥êー¥º24ËüÉôÈÎÇä¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー ·§Ã«Àµ¼÷¤ÎÃø½ñ¡Ö°ìºý¤Î¼êÄ¢¤ÇÌ´¤ÏÉ¬¤º¤«¤Ê¤¦¡×¤¬º£²ó¡¢¼ª¤ÇÄ°¤¯ËÜ¡ÖAmazon Audible¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤ä²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2D83QW9
²Á³Ê¡¡3,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¢¨Amazon Audible¤È¤Ï
Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÀ¼Í¥¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿ËÜ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜ¤ò¡ÖÆÉ¤à¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÆÉ½ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡ÈÎÇä¡¡¡§¥¯¥Þ¥¬¥¤¡ù¥¹¥¿¥¤¥ëSHOP¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/(https://shop.kumagai.com/)¡Ë
¡¦¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¡¡¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/contents/starter/¡Ë
¡¦¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¡¡¹ÔÆ°¼êÄ¢¡¦»×¹Í¼êÄ¢¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/contents/koudou/¡Ë
¡¦¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×Ì´¼êÄ¢¥Ñ¥Ã¥¯
¡¡¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/contents/yume/¡Ë
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ê¥Õ¥£ー¥ë°ìÍ÷
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5026_1_6f979a6fd667a79ba442ca7d7d16d39b.jpg?v=202509190826 ]
¡ÚÈÎÇä³«»ÏµÇ°¡£Áá´ü¹ØÆþ¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡¡¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×2026Ç¯ÈÇ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5026_2_08b67fbe1a52fd3ff5519c526e9723f5.jpg?v=202509190826 ]
¢£ÊÝÂ¸ÍÑ¥Ð¥¤¥ó¥Àー
¡¡¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×¤Î¥¹¥¿ー¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯1Ç¯Ê¬¤ò´Ý¡¹ÄÖ¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤È¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥«¥Ðー¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÊÝÂ¸ÍÑ¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤Î»È¤¤ÊýÆ°²è¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/shopdetail/003004000001/#movie¡Ë
¡Ú¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Û
¡¡¡Ö¥¯¥Þ¥¬¥¤¡ù¥¹¥¿¥¤¥ëSHOP¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£byGMO¡×¤òºÇÂç¸Â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ì´¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡ÖÌ´¼êÄ¢¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¹ÔÆ°¼êÄ¢¡¦»×¹Í¼êÄ¢¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Î»È¤¤Êý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·§Ã«¤Î¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿µÆþÎã¤ä¡¢·§Ã«¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£Ì´¼Â¸½¤Þ¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÌ´¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¼êÄ¢¡£ byGMO¡×¤Î»È¤¤Êý ¡ÊURL¡§https://shop.kumagai.com/contents/manual/ ¡Ë
¡Ú·§Ã« Àµ¼÷¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡1963Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1991Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¸½¡¦GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£1999Ç¯¤Ë¡ÖÆÈÎ©·Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤Î³ô¼°¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å¾ì´ë¶È10¼Ò¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×122¼Ò¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÌó8,000Ì¾¤òÎ¨¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È¡¢°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2018Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô»ö¶È¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¤Ë¡¢Æü·Ð¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö99Ç¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ª¥Ö¥¶¥¤¥äー¡×¡Ê¿·µ¬¸ø³«ÉôÌç2°Ì¡Ë¼õ¾Þ¡Ê2000Ç¯¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯¼Ò¡ÖSuper CEOs(À¤³¦¤Î³×¿·Åª¤Ê·Ð±Ä¼Ô10¿Í)¡×¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢·ÐºÑ»ï¡Ö·ÐºÑ³¦¡×¤Ë¤è¤ëÂè38²ó ¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡¡Í¥½¨·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢·ÐºÑ»ï¡Öºâ³¦¡×¤Ë¤è¤ëÂè58²ó¡Öºâ³¦¾Þ¡¦·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢·Ð±Ä»ï¡Ö´ë¶È²È¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤è¤ëÂè19²ó¡Ö´ë¶È²ÈÂç¾Þ¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢·ÐºÑ»ï¡Ö·ÐºÑ³¦¡×¤Ë¤è¤ëÂè46²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·ò¹¯¡¢Àº¿À¡¢¶µÍÜ¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤â¼êÄ¢¤Ë½ñ¤¤¤¿Ì´¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¸½¡£Î¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ·¿¼«Æ°¼ÖÂè°ì¼ï±¿Å¾ÌÈµö¤ÈÂç·¿¼«Æ°ÆóÎØ¼ÖÌÈµö¡¢³¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1µé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ÈPADI¤Î¥ì¥¹¥¥åー¡¦¥À¥¤¥Ðー»ñ³Ê¡¢¶õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¬¥ë¥Õ¥¹¥È¥êー¥àG650ER¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾®·¿¤Î¥Û¥ó¥À¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç·×´ïÈô¹Ô¾ÚÌÀ¤Î¼èÆÀ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡üGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡¡¥°¥ëー¥×¹ÊóÉô¡¡¹¾Î¤¸¶
¡¡TEL¡§03-4335-7639¡¡FAX¡§03-3780-5239
¡¡E-mail¡§info@shop.kumagai.com
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã« Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
