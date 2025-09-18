¡ÚBarbie¡ßESTNATION¡Û80th Anniversary¤ò·Þ¤¨¤ëMattel¼Ò¤ÎBarbie¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¡£
¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¼«Î©¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢80th Anniversary¤ò·Þ¤¨¤ëMattel¼Ò¤ÎBarbie¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Barbie¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È(¡÷barbiestyle)¤Ë¤ÆBarbie¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈYou can be anything¡É
Barbie¤¬Â£¤ë¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤È²ÄÇ½À¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ðー¥Óー¡ÊBarbie(TM)¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë¡Ö¥Ðー¥Óー¡×¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÊª¸ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Óー¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤ÇÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î¿Í¡¹¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢º£¤ä»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Éー¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ðー¥Óー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Éー¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)
¡Ú@BarbieStyle¡Û
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
Coat \165,000
(ÁÇºà)É½ÃÏ¡§´ðÉÛ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100¡ó,¥Õ¥¡ー¥¢¥¯¥ê¥ë 100¡óÊÌÉÛ¡§¹çÀ®Èé³×/Î¢ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%
Knit \38,500¡¡
(ÁÇºà)¥ìー¥è¥ó 50%,¥Ê¥¤¥í¥ó 49% ,¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó 1%
Pants \66,000
(ÁÇºà)¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%
¥½¥Õ¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤Î¥ì¥ª¥Ñー¥É¥³ー¥È¡£¥ì¥ª¥Ñー¥É¤ÎÊÁ¤¬ÂçÊÁ²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡ー¤òÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ã»¾æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢±ð´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ðー¥Óー¤Î¤è¤¦¤Ë¥âー¥É¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
Coat \132,000¡¡
(ÁÇºà)É½ÃÏ¡§ÌÓ100%/Î¢ÃÏ¡§¥¥å¥×¥é100%
¥Ðー¥Óー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥éー¥³ー¥È¡£È¯¿§¤¬¤è¤¯¾å¼Á¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥é¥à¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥á¥ë¥È¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥È¤Ç¤¹¡£¥ß¥ËSK¤Ë¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¥Ðー¥Óー¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Coat \132,000
(ÁÇºà)É½ÃÏ¡§ÌÊ 100%Î¢ÃÏ¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 100%
¥Ðー¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÊ¥¹¥é¥Ö¥Ä¥¤ー¥É¤òºîÀ®¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¡£ ¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£Ãå¾æ¤¬Ä¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤È¤Î¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Blouson \71,500
(ÁÇºà) ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 39%,ÌÊ 24%,¥ìー¥è¥ó 22%,¥Ê¥¤¥í¥ó 15%
Dress \60,500
(ÁÇºà) ¥ìー¥è¥ó 50%,¥Ê¥¤¥í¥ó 49% ,¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó 1%
¹âµé¤Ê¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò½Ð¤»¤ë¥âー¥ë»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯·Ú¤¯¤Æ¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãå¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥·ー¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ë¥¹¥Ëー¥«ー¤ä¥Ðー¥Óー¤Î¤è¤¦¤Ë¥Öー¥Ä¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾ö¤ó¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸³«Å¹ÊÞ¡Û
¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥óÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹
¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢