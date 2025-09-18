¾å±Û¿·´´Àþ ´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
¡»JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖBeyond the Border¡×¤Ë´ð¤Å¤ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖSuica Renaissance¡×¤Î¿ä¿Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö²þ»¥¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¼°¤Ç¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー²þ»¥¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¡Ö¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー²þ»¥¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Î¿·³ã±Ø¤ÈÄ¹²¬±Ø¤Ç¤Î´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿·³ã±Ø¤ÈÄ¹²¬±Ø´Ö¤Î¿·´´ÀþÄê´ü·ô¡ÊSuica FREX¤Þ¤¿¤ÏSuica FREX¥Ñ¥ë¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿ー»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¡Ö´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¡×¤Ï¡¢Î¾±Ø¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²þ»¥¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー²þ»¥¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±. ´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ
¡¡¾å±Û¿·´´Àþ¤Î¿·³ã±Ø¤ÈÄ¹²¬±Ø¤Ë´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤òÀßÃÖ¤·¡¢´éÇ§¾Úµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²þ»¥¤ò¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²þ»¥µ¡Ç½¤ÎÍÍÑÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Þ¤¿¾Íè¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¡¢²»¤ä±ÇÁü¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤´°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²þ»¥ÄÌ²á¥¤¥áー¥¸¡Û
£²¡¥¼Â¾Ú¼Â¸³´ü´Ö
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨½ü³°´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨½ü³°´ü´ÖÃæ¤ÏÄÌ¾ï¤Î²þ»¥µ¡¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸ÆâÍÆ
(1)¡¡Êç½¸´ü´Ö¤ª¤è¤Ó¼õÉÕ»þ´Ö
¡¡2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡³ÆÆü15»þ00Ê¬～20»þ30Ê¬
(2)¡¡¼õÉÕ¾ì½ê
¡¡Ä¹²¬±Ø¹½Æâ¡ÖIgottier(¤¤¤´¤Ã¤Æ¤£¤¢) Nagaoka(¤Ê¤¬¤ª¤«)¡×¡Ê2³¬¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÎÙÀÜ¡Ë
(3)¡¡±þÊçÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¿·³ã±Ø¡¦Ä¹²¬±Ø´Ö¤Î¡Ö¿·´´ÀþÄê´ü·ô¡ÊSuica FREX¤Þ¤¿¤ÏSuica FREX¥Ñ¥ë¡Ë¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨´éÇ§¾Ú¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤Ê¤É¤â¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
£´¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¥â¥Ë¥¿ーÅÐÏ¿ÊýË¡
¡¡¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸´ü´Ö¤Î¼õÉÕ»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢¡ÖIgottier(¤¤¤´¤Ã¤Æ¤£¤¢) Nagaoka(¤Ê¤¬¤ª¤«)¡×¡ÊÄ¹²¬±Ø2³¬¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÎÙÀÜ¡Ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿·´´ÀþÄê´ü·ô¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤´ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨ÅÐÏ¿¤¹¤ë¿·´´ÀþÄê´ü·ô¤òÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÆ±È¼¤Ç¤Î¤ª¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÐÏ¿¤ÎÎ®¤ì¡Û¡Ê½êÍ×»þ´Ö¡¡Ìó10Ê¬¡Ë
£±.ÍøÍÑµ¬Ìó¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù³µÍ×¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².¿·´´ÀþÄê´ü·ô¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
£³.´é¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥â¥Ë¥¿ーÅÐÏ¿´°Î»¤Ç¤¹¡£
£µ¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¥â¥Ë¥¿ー¤Î°ÍÍêÆâÍÆ
(1)¡¡¾å±Û¿·´´Àþ¿·³ã±Ø¡¦Ä¹²¬±Ø´Ö¤ò¤´¾è¼Ö¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤Ç²þ»¥Æâ¤ØÆþ¾ì¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ð¾ì»þ¤â´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
(2)¡¡¥â¥Ë¥¿ー´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¿ô²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
(3)¡¡¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢CoCoLo¤´ÍøÍÑ·ô(3,000±ßÊ¬)¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ²Õ½ê¤ª¤è¤Ó´éÇ§¾ÚÈÏ°Ï
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£·¡¥¸Ä¿Í¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤
¡¡¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´é²èÁü¤ò´Þ¤à¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤JRÅìÆüËÜ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀßÃÖ¤¹¤ë²þ»¥µ¡¥¤¥áー¥¸¡Û
¿·³ã±Ø¡ÊNECÀ½¡Ë´ûÀß¤Î¿·´´Àþ²þ»¥µ¡¤Ë´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤ò¾å¤«¤éÈï¤»¤ÆÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹²¬±Ø¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥ÈÀ½¡Ë´éÇ§¾Ú¿·´´Àþ²þ»¥µ¡¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡ÀßÃÖ²Õ½ê¡Û
¡ÚÊÌ»æ¡Û
¡¡°Ê²¼¤ÏIoT¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÁíÌ³¾Ê¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ø¥«¥á¥é²èÁüÍø³èÍÑ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ Ver2.0¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¡´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤ª¤è¤Ó´éÇ§¾ÚÈÏ°Ï
¡¦´éÇ§¾Ú²þ»¥µ¡¤Ë¤ÏÆþ¾ìÂ¦¡¦½Ð¾ìÂ¦ÍÑ¤Î´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤ò2Âæ¤º¤Ä·×4ÂæÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤Ï¾ï»þ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´éÇ§¾ÚÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤«¤é´é¤Î¾ðÊó¤òÃê½Ð¤·´éÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê´é¤ÎÆÃÄ§ÅÀ¥Çー¥¿¤ò»»½Ð¤·¡¢´éÇ§¾ÚÍÑ¥µー¥Ð¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§ÅÀ¥Çー¥¿¤È¾È¹ç¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢¨´éÇ§¾ÚÈÏ°Ï³°¤Ç¤Ï´éÇ§¾Ú¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿·³ã¸©
Ä¹²¬¸©
£²¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥â¥Ë¥¿ーÅÐÏ¿»þ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢³°Éô¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¤ÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ë¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¡×¡¢¡Ö´éÇ§¾Ú²þ»¥¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Ìó¡×µÚ¤Ó¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ±°Õ½ñ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸·Àµ¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡¾ÚÍÑ¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ËÊ¬ÀÏ¤äÉ¾²Á¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤ÏÅö¼Ò¤ÈÆ±ÍÍ¸·Àµ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦´éÇ§¾ÚÍÑ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿´é²èÁü¤äÆÃÄ§ÅÀ¥Çー¥¿¤Ï¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³½ªÎ»¸å¡¢ºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)