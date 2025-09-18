ÉÔÅÐ¹»¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç¿Í¤Î²ÝÂê¡ªÀ¤³¦°ì¤¿¤Î¤·¤¤¶µ°é³×Ì¿¡Ö¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¡×¤¬Âè19²ó ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ö¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー no.1 MITERI ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¤È¤Ï
¥¢¥È¥ê¥¨e.f.t.¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤Ï»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ä¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëµï¾ì½ê¤òÁ´¹ñ¤Ëºî¤ê¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤ä¼Ò²ñ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡ÖÅÐ¹»µñÈÝ¡Ê¥Èー¥³ー¥¥ç¥Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÊ¸»ú¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¥¢¥Ê¥°¥é¥à¤«¤éÉÕ¤±¤é¤ì¡¢2022Ç¯8·î8Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤¿¤Î¤·¤¤¶µ°é³×Ì¿¡×¤ò·Ç¤²¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー ¸ø¼°HP :
https://tkcf.eft-art.jp/
¢£»Ò¤É¤â¤Î°Â¿´¤ÏÂç¿Í¤Î¾Ð´é¤«¤é
Á´¹ñ¤ËÌó415¤«½ê¤¢¤ëµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¼«¿®¤ä°ÕÍß¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Êµï¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
µòÅÀ¤Ë½¸¤Þ¤ëÂç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò
¢£ À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê ～ ÉÔÅÐ¹»¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ ― Âç¿Í¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡Öµï¾ì½ê¡×¤Î¤«¤¿¤Á ～
Â¿¤¯¤ÎÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤¬»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥È¥ê¥¨e.f.t.¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÂç¿Í¤Î°Õ¼±¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤àÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂç¿Í¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Îµï¾ì½ê¡×¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò´Õ¤ß¡¢¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î²ÝÂê¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥±¥¢¡¦°Õ¼±ÊÑÍÆ¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Êµï¾ì½ê¤ÎÀ¸À®¡×¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ëµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Î©¤Á¾å¤²¤«¤é£³Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ
2022Ç¯8·î¤«¤éÌó£³Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿²¼µ¤Î¼ÂÀÓ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë£±¤Ä°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤òÀßÎ©¡ÊÌó415µòÅÀ¡Ë¡£
¡¦µòÅÀ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¡§¤Î¤Ù29,000¿Í°Ê¾å
¡¦²áµî£·²ó¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»²²Ã¼Ô¡§¤Î¤Ù857¿Í¡£
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó·×31²ó³«ºÅ¡§Ê¿¶Ñ100Ì¾»²²Ã/·î¡£
¡¦24»þ´Ö365Æü»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Îµï¾ì½ê
¡Ö¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¥é¥Æ¡×¤ò24Ç¯4·î¤«¤é±¿±Ä³«»Ï¡§ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡§Âç¿Í280Ì¾¡¢»Ò¤É¤â90Ì¾
¡¦ÂçºåÉÜÆâ£·¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¥Èー¥¥çー¥³ー¥Òー¤ÎµòÅÀ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤¬½ÐÀÊ°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦ÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÅÄ¥¿¥«¥·¤¬Âè70²óPTAÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¿®¤È°ÕÍß¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Êó¹ðÂ¿¿ô¡£
¢£ ¥¢ー¥È¥¹¥¯ー¥ë ¥¢¥È¥ê¥¨e.f.t. ³µÍ×
1998Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ìÂçºå¾åËÜÄ®¹»¤ÈÆàÎÉÀ¸¶ð¹»¤Î2¹»¤Ë4ºÐ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÌó 200 Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾ã³²¼Ô»Ù±ç´Þ¤à)¡£¡Ö¤Ä¤¯¤ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤ë¤ò³Ø¤Ö¡×¤ò¶µ°é¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÏÂ¤ÅªÂÎ¸³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆÈ¼«À¤òËá¤¡¢³Ú¤·¤¯¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë»ö¶È¤ä´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶µ°÷¡¦PTA¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨ ¥¢¥È¥ê¥¨e.f.t.¤Ï2027Ç¯4·î¡¢Å·Íý»Ô¸æ·ÐÌî¤ËÅý¹ç°ÜÅ¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥¢¥È¥ê¥¨e.f.t. ¸ø¼° HP(http://eftosaka.com)
ÂåÉ½ µÈÅÄÅÄ¥¿¥«¥· ¡Ê¶µ°é¼Ô¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡ü2024Ç¯ Âè72²óÆüËÜPTAÁ´¹ñ¸¦µæÂç²ñ(´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯)ÅÐÃÅ (Ìó3000¿Í¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¤à¤±¤Æ¹Ö±é)
¡ü2022Ç¯¡Ö¤Þ¤Û¤¦¤Î¤À¤¬¤·¤ä¥Á¥í¥ëÆ²¡×¤¬¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÂç¾Þ¼õ¾Þ¡ÊÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¡Ë
¡ü¥Ð¥ó¥É¡ÚDOBERMAN¡Û¥Üー¥«¥ëºî»ìÃ´Åö (¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹Â¿¿ô½Ð±é¡£)
¡üÊü²Ý¸å¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Úbamboo¡Û¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¿¤Î¤·¤¤¤Ë¤¤¤Î¤Á¤¬¤±ÂåÉ½¼èÄùÌò
