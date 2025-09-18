ºÇÀèÃ¼AI¤È»ÅÁÈ¤ß²½¤ÇÄ©¤à¨¡¨¡½»Âð¡¦·úÃÛ²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö½¸µÒ³×Ì¿¥»¥ß¥Êー¡×
½»Âð¡¦·úÃÛ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½¸µÒ¤Ï¡¢SNS¤äWeb¹¹ð¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊWeb½¸µÒ¼êË¡¤È¡¢»Ü¹©²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÉÔÆ°»ºÃç²ðÀïÎ¬¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÍèÅ¹¤«¤é¾¦ÃÌ¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î½¸µÒ¥â¥Ç¥ë¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÁý¤¨¤ë¤¬¾¦ÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¹ðÈñ¤Î²ó¼ý¤¬ÃÙ¤¤¡×¡ÖÊâÎ±¤Þ¤êÎ¨¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀß·×¤È»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç²ò·è¡£¹¹ð¡¦SNS¡¦¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¡¦¾Ò²ðÆ³Àþ¤òºÆÀß·×¤·¡¢¸«¹þ¤ßµÒ¤Î¼Á¸þ¾å¤È¾¦ÃÌ²½Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjaYiq_7SnlkiEK1TrtEaHWQTqVS0QjV7WrJqfTVCdM4fO-w/viewform?usp=dialog)
¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ
Âè1Éô¡ÊBOTANICO¡Ã15:00-15:30¡Ë
AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëWeb½¸µÒºÇÁ°Àþ
CV¥ïー¥ÉÃê½Ð¤äLP²þÁ±¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖÈ¿±þ¤¬½Ð¤ëÁÊµá¡×¤Î²Ä»ë²½
Instagram¡¿X¡¿Meta¹¹ð¡¿¸¡º÷¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¡ÈÂ¿ÅÀ¥¿¥Ã¥ÁÀïÎ¬¡É
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»～ÍèÅ¹～¾¦ÃÌ¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò²þÁ±¤¹¤ëÆ³ÀþÀß·×
Ìò³äÊ¬Ã´¡¦±¿ÍÑ»ÅÁÈ¤ß²½
Âè2Éô¡ÊÊª·ï²¦¡Ã15:30-16:00¡Ë
»Ü¹©²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»ºÃç²ðÀïÎ¬
¡ÖÆþ¸ý¼ûÍ×¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡ÈÊª·ïµ¯ÅÀ¡É¤ÎÈ¯ÁÛÅ¾´¹
ÅÚÃÏ¡¦Ãæ¸Å¡¦·úÇä¤òµ¯ÅÀ¤Ë·úÃÛ¼õÃí¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¯¥í¥¹¥»¥ë¥â¥Ç¥ë
ºß¸Ë¡¦¾Ò²ð¡¦¥¨¥ê¥¢ÀïÎ¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ýÂ³Åª¤Ê½¸µÒ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
ÌÈµö¡¦¿Íºà¡¦É¾²ÁÀß·×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¼õ¹Ö¥á¥ê¥Ã¥È
¹¹ðÈñ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAI³èÍÑ¤ÈÆ³ÀþÀß·×¤Î¶ñÂÎ¼ê½ç
Web½¸µÒ¡ßÉÔÆ°»ºÃç²ð¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥êー¥É³ÍÆÀ¥â¥Ç¥ë¿Þ
CVR¡¦¾¦ÃÌ²½Î¨¡¦CPA¡¦LTV¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëKPIÀß·×É½¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¾®µ¬ÌÏ¥Áー¥à¤Ç¤â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀ©ºî¡¦±Ä¶È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¹¹ð¤äSNS¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¦ÃÌ¡¦¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
ÅÚÃÏ¡¦Ãæ¸Å¡¦·úÇä¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¿·¤·¤¤½¸µÒÆþ¸ý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
Â°¿ÍÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ó¤ë½¸µÒ¤È±Ä¶È¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤Êý
¹¹ðÈñ¤Î²ó¼ýÂ®ÅÙ¤ÈLTVºÇÂç²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤Êý
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～16:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê30Ê¬¡ß2¥Ñー¥È¡Ë
Âè1Éô¡Ê15:00-15:30¡Ë¡§BOTANICO
Âè2Éô¡Ê15:30-16:00¡Ë¡§Êª·ï²¦
ÂÐ¾Ý¡§½»Âð¡¦·úÃÛ²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡¢±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
