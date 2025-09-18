¡Ú¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¡Û°éÀ®¡¦Å¸¼¨¤É¤Á¤é¤â³ð¤¦¿¢ÊªÃª¤Î³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼«Í³¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÍýÁÛ¤Î¡í¥°¥êー¥ó¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¡í¤ò¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¼ñÌ£¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBIBILAB(R)¡Ê¥Ó¥Ó¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯09·î¡¢ÎÐ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ú¥Ó¥Ó¥×¥é¥ó¥Ä¡Û¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿¢Êª¤Î°éÀ®¡¦Å¸¼¨¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¿¢ÊªÃª¡Ö¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¥é¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ë»È¤¨¤ë³ÈÄ¥¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä3¼ï¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¥¢¥¬¥Ù¤ä¥Ñ¥¥Ý¥Ç¥£¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¡×¡£Í£°ìÌµÆó¤Ê¤½¤ÎÂ¤·Á¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à°¦¹¥²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¢Êª¤Î¼ïÎà¤ä¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î°éÀ®¥Ïー¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ¤ËÈþ¤·¤¯È¤ò¾þ¤ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¢Êª¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¼ê·Ú¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¤é―¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ó¥Ó¥é¥Ü¤Î¡Ö¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¥é¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢DIY¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢¸÷¡¦É÷¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤¿°éÀ®¥¹¥Úー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤ë¥á¥Ã¥·¥åÃªÈÄ¤ä¡¢°éÀ®¥é¥¤¥È¡¦¥µー¥¥å¥ìー¥¿ー¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¼èÉÕ¥Ðー¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½À¤Ç¿¢Êª¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Î¥é¥Ã¥¯¡ÊLPR-800¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥«¥¯¥·¥À¤Ê¤ÉÄß¤ê²¼¤²¿¢Êª¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¦¥©ー¥ë¥¿¥¤¥×¡ÊLPW-2100¡Ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¿§¡¹¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¡ÊLPR-350¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë"¤ªÉô²°¤ËÎÐ¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·"¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¡Ö¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃª¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡£Ãª¤ÎÃÊ¿ô¤ä¥é¥¤¥È¤ÎÀßÃÖ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯Æ±»Î¤òÏ¢·ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç°éÀ®¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢"¿¢Êª¾Â"¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä °ìÍ÷
¢¦ ÃªÈÄ¡¡LPP-T801/T802
´ûÂ¸¥é¥Ã¥¯¡ÊLPR-800/LPW2100¡Ë¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±Åù¤ÎÄÉ²ÃÍÑÃªÈÄ¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥¯¤ÎÃÊ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£2Âæ¤Î¥é¥Ã¥¯¤ò²£ÊÂ¤Ó¤ËÏ¢·ë¤·¤Æ¡¢3ÂæÊ¬¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1ËçÃ±ÉÊ¤È2Ëç¥»¥Ã¥È¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¥é¥Ã¥¯ ÃªÈÄ¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡Ë
¡Ú·¿¡¡ÈÖ¡Û1ËçÃ±ÉÊ¡§LPP-T801¡¢2Ëç¥»¥Ã¥È¡§LPP-T802
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý83¡ß±ü¹Ô¤35cm¡¢ÂÑ²Ù½Å30kg
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í Ã±ÉÊ¡§3,200±ß¡¢¥»¥Ã¥È¡§6,080±ß¡Ë
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Ûbibi-lab.jp/products/plants-series/lpp-t801
¢¦¥Ïー¥ÕÃªÈÄ¡¡LPP-T181/T182
±ü¹Ô¤¤ò1/2¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡¢¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤ÎÄÉ²ÃÍÑÃªÈÄ¤Ç¤¹¡£É¸½à¥µ¥¤¥º¤ÎÃªÈÄ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢4¹æ°Ê²¼¤Î¾®¤µ¤ÊÈ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1ËçÃ±ÉÊ¤È2Ëç¥»¥Ã¥È¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ïー¥ÕÃªÈÄ¤Î¤ß¡¢¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¥é¥Ã¥¯ ¥Ïー¥ÕÃªÈÄ¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡Ë
¡Ú·¿¡¡ÈÖ¡Û1ËçÃ±ÉÊ¡§LPP-T181¡¢2Ëç¥»¥Ã¥È¡§LPP-T182
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý83¡ß±ü¹Ô¤18cm¡¢ÂÑ²Ù½Å10kg
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡Ê¾ÜºÙÌ¤Äê¡Ë
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Û¶áÆü¸ø³«Í½Äê
¢¦¥À¥¯¥È¥ìー¥ë¼èÉÕ¥Ðー¡¡LPP-D801/D802
»ÔÈÎ¤Î¥À¥¯¥È¥ìー¥ë¡ÊÅ¬¹ç¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹75cm°Ê²¼¡Ë¤ò·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¡¢ÄÉ²ÃÍÑ¥Ðー¤Ç¤¹¡£°éÀ®¥é¥¤¥È¤ä¥µー¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¿¢Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1ËçÃ±ÉÊ¤È2Ëç¥»¥Ã¥È¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¯¥È¥ìー¥ë¡¢¿¢Êª°éÀ®¥é¥¤¥ÈÅù¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÀ½ÉÊÌ¾¡Û¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¥é¥Ã¥¯ ¥À¥¯¥È¥ìー¥ë¼èÉÕ¥Ðー¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡Ë
¡Ú·¿¡¡ÈÖ¡Û1ËçÃ±ÉÊ¡§LPP-D801¡¢2Ëç¥»¥Ã¥È¡§LPP-D802
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý83cm¡¢ÂÑ²Ù½Å5kg
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ»²¹Í Ã±ÉÊ¡§2,400±ß¡¢¥»¥Ã¥È¡§4,000±ß¡Ë
¡Ú£Õ£Ò£Ì¡Ûbibi-lab.jp/products/plants-series/lpp-d801
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò¤´´õË¾¤ÎË¡¿ÍÍÍ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.be-s.co.jp/contact)¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡´ØÏ¢À½ÉÊ
¡¡¥Ó¥Ó¥é¥Ü¤Î¡Ú¥Ó¥Ó¥×¥é¥ó¥Ä¡Û¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¶ー¥ë¥×¥é¥ó¥Ä¡ÊÄÁ´ñ¿¢Êª¡Ë¤ò°é¤Æ¤ë¡¦¾þ¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
