¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç½Ë¤ª¤¦¡ªÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡ª¡×¤ò³«ºÅ¡¡¡ØÀã°õ¥³ー¥Òー¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥éー¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¡©～¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£²í½Ó¡¢°Ê²¼Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç½Ë¤ª¤¦¡ªÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡ª¡×¤ò2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,300Å¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆý¶È¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï2025Ç¯¤ÇÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç½Ë¤ª¤¦¡ªÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØÀã°õ¥³ー¥Òー¡Ù¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥éー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Ç¤ÏÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¾¦ÉÊ¢¨¤òÇã¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¾¦ÉÊ¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¡ÖÀã°õ¥³ー¥Òー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛÀã°õ¥³ー¥Òー¡Ê500ml/1000ml)¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û500ml 135±ß¡ÊÀÇ¹þ145±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡1000ml¡¡226±ß¡ÊÀÇ¹þ244±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÀã°õ¥³ー¥Òー¡×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×´ë²è¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¸Ä¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥³ー¥¹¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÃêÁª¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¡¢¹ç·×550Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¾¦ÉÊ¡Ê¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¥°¥Ã¥º¥³ー¥¹¡Û
¡ý¥¹¥¿¥ó¥×8¸Ä¡¡ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖÀã°õ¥³ー¥Òー¡×¥ê¥å¥Ã¥¯
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ý¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¡¡ÃêÁª¤Ç³Æ20Ì¾¤µ¤Þ
¡Ö¤µ¤±¤ë¥Áー¥º¡×¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀã°õËÌ³¤Æ»¥Ð¥¿ー¡×¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ý¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¡¡ÃêÁª¤Ç500Ì¾¤µ¤Þ
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È 500±ßÁêÅö
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1¸Ä¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¸Ä¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤ÇÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÂçÎÌÇÛ¿®¡ª
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¾å¤ÇÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¾¦ÉÊ¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥È¥¯¤Ë¤ªÇãÊª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÇÛ¿®¥¯ー¥Ý¥ó¡Û
¡¦¡ÖÀã°õ¥³ー¥Òー¡×¡Ê500ML/1000ML¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30±ß°ú¤
¡¦¡Ö¥×¥ëー¥óFe 1ÆüÊ¬¤ÎÅ´Ê¬ ¤Î¤à¥èー¥°¥ë¥È¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30±ß°ú¤ ¡¡
¡¦¡Ö·Ã megumi ¥¬¥»¥ê¶ÝSP³ô¥èー¥°¥ë¥È ¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡×¡¡¡¡¡¡¡¡ 30±ß°ú¤
¡¦¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃãË¼ °É¿ÎÆ¦Éå¡×¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 40±ß°ú¤
¡¦¡Ö¥¯¥êー¥à¡õ¥³ー¥Òー¥¼¥êー¡× ¡¡40±ß°ú¤
¡¦¡Ö¥¯¥êー¥à¡õ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥¼¥êー¡× 40±ß°ú¤
¡¦¡ÖÀã°õËÌ³¤Æ»£±£°£° ¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¡Ê£³¸ÄÆþ¡Ë¡×30±ß°ú¤
¡¦¡ÖÀã°õËÌ³¤Æ»£±£°£° ¤µ¤±¤ë¥Áー¥º¡×¥·¥êー¥º ¡¡ 30±ß°ú¤
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£