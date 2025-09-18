¡ØSUUMO B2B¡Ù¡¢¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µíÅÄ·½°ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤Ï¡¢ÄÂÂß´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Ãç²ð²ñ¼Ò¤ØÊª·ï¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø²ñ¼Ò´ÖÎ®ÄÌ¡Ù(°Ê²¼¡ØSUUMO B2B¡Ù)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äÌ¾ÂÙ²ð¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¡ØSUUMO B2B¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·È¤Î³µÍ×¡¦ÇØ·Ê
¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤Ï¡¢ÄÂÂß¡¦ÇäÇã¡¦´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¤ÎÉÔÆ°»º¶ÈÌ³»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢Á´¹ñ1Ëü7,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿½¹þÍ¡×¤ä¡ÖÊç½¸Ää»ß¡×¤Ê¤É¤ÎÊç½¸¾õ¶·¤¬¡ØSUUMO B2B¡Ù¾å¤Ë¼«Æ°È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª·ï¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÁÐÊý¤Ç¡¢Êª·ï¤ÎÊç½¸¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ë¤«¤«¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤Îºï¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ーÂÐ±þ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー°ÆÆâ¤Î¤¿¤Ó¤ËÊª·ï¤ÎºÇ¿·¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤½¤ÎÅÔÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¼¼¾ðÊó¤ÎÈ¿±Ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤È¤ÎÀ®Ìóµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØSUUMO¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èó¸úÎ¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢2024Ç¯12·î¤Ë³°Éô¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊª·ï¾ðÊó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ielove-cloud.jp/
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·È¤ò¤·¤¿¡ØSUUMO B2B¡Ù¤Î²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¶â°æ¹¯Ê¿¡Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È
ÄÂÂß¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È
¥ê¥¯¥ëー¥È¤ÎÄÂÂß»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤Ë¤è¤ë½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÀÜµÒ¤äÄó°Æ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂ³¤¯2ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£Êç½¸¾õ¶·¤¬¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª·ï³ÎÇ§¤Î¼ê´Ö¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤äÀÜµÒ»þ¤ÎÂÐ±þµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¡¢À®Ìó¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·ÈÊª·ï¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤âÀµ³Î¤Ç¿×Â®¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤Î½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¦¼ê·Ú¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂßÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØSUUMO¡Ù¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡ØSUUMO¡Ù¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Î½¸µÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢2021Ç¯Ëö¤è¤êÄÂÂß¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³»Ù±çÎÎ°è¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¹â¤¤¶ÈÌ³Éé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò´Ö¤Î¾ðÊóÎ®ÄÌ¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ØSUUMO B2B¡Ù¤ä¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡Ø¿½¹þ¥µ¥Ýー¥È by SUUMO¡Ù¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¿±Ç¤ä¥Çー¥¿Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
