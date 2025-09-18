Vetrinamia¡¢6·î°Ê¹ß¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¢¶È³¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ÎÇÜ¤òÃ£À®
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î-2025Ç¯9·î18Æü-¤ï¤º¤«4¤«·î¤Ç¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿²¤½£¹âµé¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¤¿¤á¤Î¼çÍ×¤ÊÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ëVetrinamia¤Ï¡¢500Ëü¿ÍÄ¶¤ÎË¬Ìä¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¹âµéECÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô¤Îe¥ê¥µー¥Á´ë¶È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¸½ºßÊ¿¶Ñ¤·¤Æ1Æü13Ëü¿Í¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Celine¤äLoewe¤È¤¤¤Ã¤¿³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆü¼¡¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê5,000¿ÍÄ¶¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Î²¤½£¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Þ¥êー¥Ê ¥í¥ì¥ó¥Ä¥£¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÀöÎý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯ ¥ì¥»¥ê¥¨¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÉÊ³Ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥À¥×¥Æ¥£¥¢¡¢¿¦¿ÍÉÊ¼Á¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¬¥ó¥Ù¥êー¥Ë ¥Ð¥Ã¥°¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿Àµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Vetrinamia¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vetrinamia¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎKate Chang¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÇºÍÇ½¤¢¤ë¡Ö±£¤ì¤¿ÊõÀÐ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢Èà¤é¤ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î·ÀÌó¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÁÏÀß¤Î¼°Åµ¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÈþ¤·¤µ¡¢ËÜÊª¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÉÊ¼Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×--VetrinamiaÁÏ¶È¼Ô¡¢Kate Chang
¡Ö¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÉÊ¼Á¤È¿¿ÀµÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Vetrinamia¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëEleganza Moda¤ÎCEO¡¢Elica Zhou¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ØÇã¼Ô¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ë¹â²Á¤Ê¥í¥´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Vetrinamia¤Ï¡¢¿¿¤ÎÉÊ¼Á¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Vetrinamia¤ÏºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÇPaidy¤ò´Þ¤à¸½ÃÏ·èºÑ¼êÃÊ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÍøÊØÀ¤Î¤¿¤á¤Î¸åÊ§¤¤¤Þ¤¿¤ÏÊ¬³äÊ§¤¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ±ß³ê¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ÇÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈZhou¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÏÊØÍø¤Ç¿¿Àµ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿Vetrinamia¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÇã¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿²¤½£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
