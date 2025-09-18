¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ÜÀß¤ÇÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ë¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°Æ³Æþ¡ª
Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâÌ±´Ö»ÜÀß¡ÖClimb Park Base CampÆþ´ÖÅ¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶¥µ»¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î¼ø¶È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦Ê¿»³¥æー¥¸»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°»ÜÀß¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤òÃÃ¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¡¢Æ£ÂôËÌ¾®³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅÀ
¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½¸ÃæÎÏ¤ÈÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡§ ¤É¤Î¥Ûー¥ë¥É¤òÄÏ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¥´ー¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ëー¥È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅÐ¤ë¤¿¤á¡¢»×¹ÍÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡§ ÅÐ¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê»×¹Í¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡§ Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÅÐ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡ÖÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¡×¤Î¼ø¶È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤Ê¤É¤ò°é¤à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ø¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÂÎ°é¡×¤Î¼ø¶È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£Âô¾®³Ø¹»¤¬º£Ç¯¤ÏÄÉ²Ã¡£2¹»¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×🔍
1.ÆüÄø
Æ£ÂôËÌ¾®³Ø¹»¡§9·î19Æü(¶â)¡¢26Æü(¶â)¡¢10·î3Æü(¶â)
Æ£Âô¾®³Ø¹»¡§12·î8Æü(·î)¡¢19Æü(¶â)
2.¾ì½ê
Climb Park Base CampÆþ´ÖÅ¹¡ÊÆþ´Ö»ÔÅìÄ®7-1-7¡Ë
3.ÂÐ¾Ý
Æ£ÂôËÌ¾®³Ø¹»¡§4Ç¯À¸103Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé3Ì¾¡Ë
Æ£Âô¾®³Ø¹»¡§3Ç¯À¸57Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé1Ì¾¡Ë
¼èºà²ÄÇ½»þ´Ö ¡¡[É½: https://prtimes.jp/data/corp/39058/table/160_1_e4ac223966d531cde57cf7e807ac54eb.jpg?v=202509190526 ]
1¥³¥ÞÌÜ¡§08:50～10:30¡Ê¼ø¶È1¡¦2»þ´ÖÌÜ¡Ë2¥³¥ÞÌÜ¡§10:50～12:30¡Ê¼ø¶È3¡¦4»þ´ÖÌÜ¡Ë
¢¨1¡¦2¥³¥ÞÌÜ¤Î´Ö¤ÏµÙ·Æ»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼èºà²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï³Ø¹»¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯10·î¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡ÖÆþ´Ö»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Ç³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê»×¹ÍÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò°é¤à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ø¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ´Ö»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¶¹»³Ãã¤Î¶¿¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÛÆþ´Ö»Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖWell-being City¡×¤ÎÌ¤Íè¿Þ～ÅÁÅý¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë～
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃãÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹»³Ãã¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ
¡¡´ØÅìÊ¿Ìî¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃãÇÀ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹»³Ãã¤¬ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÀ×ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ´Ö¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
🏆 SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×
¡¡2022Ç¯¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»Ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏÅÔ»Ô¡ØWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡Ù¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¶¹»³Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
💡 Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¿´Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¸¶É÷·Ê¡Ù¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¹¤ë¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]
📊 ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶¹»³Ãã¤Î»ºÃÏ
- SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ê2022Ç¯ÁªÄê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- ¶¹»³ÃãÊ¸²½¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦ÅÔ»Ô·¿¾¦¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ
- »ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
- Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤Ë¤è¤ëÃãÊ¸²½¿¶¶½¤È·Ñ¾µ
¢§´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤Î¡¢Æþ´Ö¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¤¤¤ë¤ÞÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥é¥Ü¡¡https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html
基本情報
※ 入間市役所
所在地:埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
電話:04-2964-1111(代表)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
·ò¹¯¿ä¿ÊÉô ¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê²Ý¡§ÃæÎÓ¡¢¸Íºä
Æþ´Ö»ÔË²¬1-16-1
TEL¡§04-2964-1111¡ÊÆâÀþ4214¡¿ir373000@city.iruma.lg.jp¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§
´ë²èÉô Èë½ñ¹Êó²Ý¡§ÃæÂ¼¡¢ÅÄºê
Æþ´Ö»ÔË²¬1-16-1
TEL¡§04-2964-1111¡ÊÆâÀþ3122¡¿ir111000@city.iruma.lg.jp¡Ë