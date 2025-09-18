¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¯½÷¤È½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡É¡¡Âè7²ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸100¥¢¥ïー¥É ¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·èÄê¡ª
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¡Ê²ñÄ¹¡§´Ö Æà¡¹·Ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¯½÷¤È½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè7²ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸100¥¢¥ïー¥É¡Ê°Ê²¼¡¢CAC100¥¢¥ïー¥É¡Ë¡×¤Î¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î1Æü¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÊç½¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾Þ¡¢ÆüÇ½¸¦¾Þ¤Î³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿³èÆ°¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿13¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
Âè7²ó¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸100¥¢¥ïー¥É¡×³µÍ×
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¯½÷¤È½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤·¡¢ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊç½¸¤·¡¢Ç¯ÅÙ¤´¤È¤Ë¿³ºº¤Î¤¦¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿³èÆ°¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢7²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯¤Ï¡¢13¥Áー¥à¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î1Æü～2025Ç¯3·î31Æü
¼çºÅ: ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥ÈÆüËÜÏ¢ÌÁ
¶¨»¿: ÆüÇ½¸¦
¸å±ç Æâ³ÕÉÜ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢´Ä¶¾Ê¡¢³°Ì³¾Ê¡¢ESD³èÆ°»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¿ä¿Ê²ñµÄ ¡ÊESD-J¡Ë
¿³ºº°÷¡§
¡¦¿³ºº°÷Ä¹ ¶¶ËÜ¥Ò¥í»Ò»á¡Ê½½Ê¸»ú³Ø±à½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦¹ñÏ¢¥¦¥£¥á¥óÆüËÜ¶¨²ñÍý»öÄ¹¡Ë¡¢
¡¦¹âÌÚ´´É×»á¡ÊÆüÇ½¸¦ ÂåÉ½¡Ë¤Û¤«
CAC100¥¢¥ïー¥É¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.girlscout.or.jp/cac100/)
2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥á¥Ã¥»¡×¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢Âè6²ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸100¥¢¥ïー¥É¤ª¤è¤ÓB-P¥¢¥ïー¥ÉÉ½¾´¼°¡¦³èÆ°Êó¹ð¤ÎÍÍ»Ò
¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷
¥°¥é¥ó¥×¥ê
- ³ºÅö¤Ê¤·
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡Ê1·ï¡Ë
- ¤¢¤½¤Ü¤¦¤µ¤¤ in ¤È¤¤ï¡ÊËÉºÒ¡Ë¸ø±à
¥°¥é¥Ã¥·ー¥º¡Ê¹â¹»À¸Ç¯Âå¡¢Âç³ØÀ¸¡Ë
»Ô¤ÎËÉºÒ¸ø±à¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»Ô¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢»ÔÌ±161¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëËÉºÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾Þ¡Ê3·ï¡Ë
- LGBTQ¡Ü¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¼þÃÎ³èÆ°¡£¸Ä¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£
AmoLis¡Ê¹â¹»À¸Ç¯Âå¡Ë
LGBTQ¡Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡ÊÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸ÄÀ¤òÂº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¡¢ÆÃ¤ËÃæ³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·Ìó400¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿SNS¤ä¥Ñ¥ìー¥É¤Ê¤É¤Ç·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
- ¥Ñー¥×¥ëBook ÂçºîÀï2024
¥Ñー¥×¥ë¥ê¥Ü¥ó¥·¥¹¥¿ー¥º¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
»Ò¤É¤â¤ÎÀÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤á¤ë³¨ËÜ¡Ø¥Ñー¥×¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©¡Ù¤òÉáµÚ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ä³ØÆ¸¤Ê¤É¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ê³¨ËÜ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥³ー¥Òー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
TGS coffee¡Ê¹â¹»À¸Ç¯Âå¡¢Âç³ØÀ¸¡¢À®¿Í¡Ë
ÉÏº¤¤ä¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç·ÐºÑÅª¼«Î©¤¬Æñ¤·¤¤¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î½÷À¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¤òÈÎÇä¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç»È´ÛÉ½·ÉË¬Ìä¤ä¥³ー¥Òー¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¡¢NPO¥Õ¥§¥¹¥¿Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½÷ÀÀ¸»º¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ø¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¾ÃÈñ¤ä½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÆüÇ½¸¦¾Þ¡Ê1·ï¡Ë
- ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ïー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤ò¹¤á¤è¤¦～
¤¸¤å¤ó¤µ¤¤¥Ñ¥È¥íー¥ë¡Ê¹â¹»À¸Ç¯Âå¡¢À®¿Í¡Ë
µÔÂÔ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬¼ÂÊì¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢½÷À¤¬½Ð»º¤·¤¿²æ¤¬»Ò¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ÈÉ½¾´¼°¤ò¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥á¥Ã¥»Âè2Éô¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- Æü»þ: 2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë 12:30～14:00
- ¾ì½ê: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊYouTube Live ¸ÂÄê¸ø³«¡Ë
- ¾ÜºÙ: É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÉ½¾´¾õ¼øÍ¿¤È³èÆ°Êó¹ð¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È±¿Æ°
¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¾¯½÷¤È½÷À¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ¤³¦»ÔÌ±¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂ¾¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼ç¤Ê³èÆ°(https://www.girlscout.or.jp/activities/)