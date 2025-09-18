ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥³¥óSPC58¥Õ¥¡¥ß¥ê¤ÎÄ¹´üÀ½ÉÊ¶¡µëÊÝ¾Ú¤ò20Ç¯´Ö¤Ë±äÄ¹
- SPC58¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Î7¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2038Ç¯～2041Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢¿·µ¬¼ÖºÜÍÑ¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×³«»Ï¤Ë¸þ¤±À½ÉÊ¶¡µëÊÝ¾Ú¤ò¶¯²½
- ÄÌ¿®¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¥·¥ãー¥·¡¢¥Ü¥Ç¥£ÍÑÅÓ¸þ¤±¤Î¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥³¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊNYSE¡§STM¡¢°Ê²¼ST¡Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¡Ê¥Þ¥¤¥³¥ó¡Ë¡ÖSPC58¡×¤ÎÄ¹´ü¶¡µëÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸½¹Ô¤Î15Ç¯´Ö¤«¤é20Ç¯´Ö¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÆÍÑ¡¦¹âÀÇ½À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î¶¡µë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2038Ç¯¤Þ¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÆÍÑÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥É¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿³ÊÇ¼ÍÑ¤ÎÉÔ´øÈ¯À¥á¥â¥ê¡ÊNVM¡Ë¤òºÇÂç10MBÅëºÜ¤¹¤ëSPC58 H¥·¥êー¥º(https://www.st.com/ja/automotive-microcontrollers/spc58-h-line-mcus.html?icmp=tt45919_gl_pron_sep2025)¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2041Ç¯¤Þ¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ST¤Î¥°¥ëー¥×¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ·ó ÈÆÍÑ¡¦¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»ö¶ÈÉô¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëLuca Rodeschini¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSPC58¥Õ¥¡¥ß¥ê¤ÎÄ¹´üÀ½ÉÊ¶¡µëÊÝ¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¼ÖºÜµ¡´ï¥áー¥«ー¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°Â¿´¤·¤Æ³«»Ï¤Ç¤¡¢À½ÉÊ¤Î¸¡¾Ú¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Äー¥ëµ»½Ñ¤Ø¤Î´ûÂ¸Åê»ñ¤ò°ú¤Â³¤³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Þ¥¤¥³¥ó¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥Ùー¥¹¤Î½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¼ÖºÜÍÑÅÅµ¤¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÅ¬¤·¤¿Éý¹¤¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×
SPC58¥Õ¥¡¥ß¥ê¤ò¹½À®¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÈÆÍÑÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¥Ü¥Ç¥£ÍÑÅÓ¡Ê¾ÈÌÀ¤ä¥É¥¢¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢ÄÌ¿®¤È¥¢¥Ê¥í¥°¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÍÑ¤Î¼þÊÕ²óÏ©¤ò½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀÇ½À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎSPC58 E(https://www.st.com/ja/automotive-microcontrollers/spc58-e-line-mcus.html?icmp=tt45919_gl_pron_sep2025)¤ÈSPC58 N(https://www.st.com/ja/automotive-microcontrollers/spc58-n-line-mcus.html?icmp=tt45919_gl_pron_sep2025)¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÅÅÆ°²½¤ä¼ÖÎ¾¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³Æ¼ï¥¿¥¤¥Þ¤ä¡¢¥âー¥¿À©¸æ¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ëFlexPWM¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë´ûÂ¸À½ÉÊ¤ò¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸»º¤Ç¤¡¢¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥³¥óSPC58(https://www.st.com/content/st_com/ja/about/quality-and-reliability/product-longevity.html?icmp=tt20160_gl_pron_feb2021#20-year-longevity)¤ò°ú¤Â³¤¿·¤·¤¤Àß·×¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ST¤Ï¼«¼ÒÀ½Â¤¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¢¥µ¥Ýー¥È¡¢À½Â¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¼«¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ST¤Ï¡¢¼ÖºÜÍÑ¥Þ¥¤¥³¥ó¡ÊÈÆÍÑ¡¦¹âÀÇ½À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ëSPC56¥Õ¥¡¥ß¥ê(https://www.st.com/content/st_com/ja/about/quality-and-reliability/product-longevity.html?icmp=tt20160_gl_pron_feb2021#20-year-longevity)¤ÎÄ¹´ü¶¡µëÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2021Ç¯¤ËÆ±ÍÍ¤Ë±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëSPC58¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ºÇÂç3¤Ä¤Îe200z4 32-bit Power Architecture(R)¥³¥¢¤È1MB～10MB¤Î¥ª¥ó¥Á¥Ã¥×NVM¤òÅëºÜ¤·¡¢ST¤Î40nmÆâÂ¢Flash¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¡£
- ¥Þ¥ë¥Á¥É¥í¥Ã¥×ÀÜÂ³¡Ê¥Ð¥¹ÄÌ¿®Êý¼°¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëISO CAN-FD½àµò¤ÎÂ¿¿ô¤ÎMCAN¡Ê¥â¥¸¥å¥é¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥é¡¦¥¨¥ê¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¥â¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¡£
- IEEE 802.1Q²¾ÁÛLAN¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëIEEE 802.3 10 / 100¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÎ¬²½¡£
- ÆÈÎ©¤·¤¿¥³¥¢¤È¥á¥â¥ê¤òÈ÷¤¨¤ëHSM¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¥Çー¥¿¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤ÏEVITA(R)½àµò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ²ÄÇ½¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ùー¥¹¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ISO 26262 ASIL-B¤Þ¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àµ¡Ç½°ÂÁ´Ç§Äê¤Î¼èÆÀ¤ò´ÊÎ¬²½¡£
- ¹âÀÇ½¥é¥¤¥óSPC58 E¤ª¤è¤ÓSPC58 N¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤°ÂÁ´À¥ì¥Ù¥ëµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëASIL-D½àµò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËºÇÅ¬¡£
SPC58¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Ë¤Ï40°Ê¾å¤ÎÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊeTQFP64¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê10 x 10mm¡Ë¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¾®·¿¥Þ¥¤¥³¥óSPC58 2B(https://www.st.com/ja/automotive-microcontrollers/spc58-2b-line-mcus.html?icmp=tt45919_gl_pron_sep2025)¤«¤é¡¢FPBGA386¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê19 x 19mm¡Ë¤ÎSPC58 H(https://www.st.com/ja/automotive-microcontrollers/spc58-h-line-mcus.html?icmp=tt45919_gl_pron_sep2025)¥Þ¥¤¥³¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ST¤Î¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.st.com/content/st_com/ja/products/automotive-microcontrollers/spc5-32-bit-automotive-mcus.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ST¤Ï¡¢Ìó50,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÁí¹çÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ìó20Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¿ôÀé¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ST¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÅÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³·¿¼«Î§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ST¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×1¤ª¤è¤Ó2¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ½ÉÊÍ¢Á÷¡¢½¾¶È°÷¤Î½ÐÄ¥¡¦ÄÌ¶Ð¤Ë¤è¤ëÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×3¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò100¡ó¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏST¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttp://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
