¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤òºöÄê
£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
- ¥Ö¥é¥ó¥ÉºöÄê¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅªÅö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌç¿Íºâ¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤¡ÖÀìÌçÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ËÉÙ¤Ê¡ÖÃÎ¸«¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤¬¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤äÁ´Ìò¿¦°÷¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤òºöÄê¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó
- - ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡§¡ÖÀìÌçÀ¡ßÃÎ¸«¡×¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤Ø´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¡£Åö¼Ò¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿Íºâ¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤ÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿¿¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ã±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¿È¶á¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- - ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ø¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£
ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î³§¤µ¤Þ¤ä£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀ®¸ù¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼Ò°ÆÆâÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³ÐÅª¡¦Ì¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀìÌçÀ¡×¤È¡ÖÃÎ¸«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¡Ö´ó¤êÅº¤¦¡×´Ø·¸À¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò°ÆÆâÆ°²è »ëÄ°ÊýË¡¡ä
Åö¼Ò¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡§¢ª¥ê¥ó¥¯(https://qrtn.jp/aitx3)
- º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥¹¥íー¥¬¥ó¤òÁ´Ìò¿¦°÷¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ò¹¤¯³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
