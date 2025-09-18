JUNON11月号（9/22発売）は豪華３パターン表紙！岩橋玄樹（通常版）、騎士X -Knight X-（臨増版）、SOPHIA（特別版）が登場＆特別付録つき！草磲 剛、GENICほかスターが大集合

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は『JUNON11月号 通常版』『JUNON11月号 臨増版』『JUNON11月号 特別版』を2025年9月22日（月）に発売します。

通常版表紙通常版裏表紙臨増版表紙特別版表紙■JUNON11月号は豪華3パターン表紙で刊行！

通常版の裏表紙には岩橋玄樹さん、臨増版の表紙&裏表紙には騎⼠X - Knight X -のみなさん、特別版の表紙＆裏表紙にはSOPHIAのみなさんが登場。

１.通常版

特別付録：両面ピンナップ豪華2種（A3サイズの厚紙ポスター）

・リョウガ×ユーキ（超特急）

・綱 啓永×山下幸輝

２.臨増版

騎⼠X -Knight X-表紙＆裏表紙をジャック

タケヤキ翔さんが加入し、「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」にグループ名を改名。新体制となり、勢いを増す4人が初の顔出しでJUNONに登場してくれました。実写撮り下ろし＆描き下ろしのイラストで表紙と裏表紙を飾ってくださりました。

特別綴じ込み付録：JUNON描き下ろしイラスト！オリジナルステッカー

３.特別版 SOPHIA cover version

【特別綴じ込み付録】オリジナルステッカーSOPHIA 表紙＆裏表紙をジャック

俳優としても活躍する、ボーカル松岡充率いるSOPHIAが特別版の表紙と裏表紙に登場！デビュー30周年を迎えてもなお、バンド界の最前線を走り続ける５人が過去を振り返ります――。

特別綴じ込み付録：メンバーのみなさんからのサイン&メッセージつき！B3サイズ両面ポスター

【特別綴じ込み付録】サイン＆メッセージ入りB3サイズポスター■特集『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の総まとめ！

本誌でしか見られないグループの垣根を越えたメンバーの対談もございます。

ユーキ（超特急）

塩崎太智（M！LK）×ジャン海渡（SUPER★DRAGON）

高田彪我（Sakurashimeji）×武藤 潤（原因は自分にある。）

REI（ONE Nʼ ONLY）×近藤駿太（Lienel）

FUMIYA（BUDDiiS）×志賀李玖（ICEx）

■今月も豪華スターが続々登場です

11月号には、ほかにも綱 啓永さん×山下幸輝さん、GENICのみなさん、有澤樟太郎さん、新浜レオンさん、国上将大さん×西銘駿さんほか人気のスターが登場します。

≪雑誌概要≫

書名：JUNON11月号（通常版／臨増版／特別版）

発売日：2025年9月22日（月）

定価：通常版：850円（税込み）臨増版・特別版：950円（税込）

判型：A4変型判

発行：主婦と生活社

[Amazon]通常版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLN8ML91/

臨増版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLNF1NWB/

特別版：https://www.amazon.co.jp/dp/4391645343/

▲▲予約はお早めに！▲▲