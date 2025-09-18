¥¥ó¥°¥¹½é¤Î¹ë½£ÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬¤Î¤´Êó¹ð
¡¡Æüº¢¤è¤êÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢9·î10Æü(¿å)¤«¤é9·î16Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆîÀ¾¤ÎÅÔ»Ô¥Ñー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖPerth Wildcats International Series¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ñÆâ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÖNBL¡×¤Ç²áµî10²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ñー¥¹¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤¬¼çºÅ¤·¡¢B.LEAGUE¤«¤é¥¥ó¥°¥¹¤È¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡¢NBL¤«¤é¥µ¥¦¥¹¥¤ー¥¹¥È¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¾·¤«¤ì¡¢4¥¯¥é¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡B.LEAGUE¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²¤½£¤Ç¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ËÂ³¤¡¢¥¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ½é¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÆîÈ¾µå¤Þ¤ÇÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤â½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î2¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£NBL¤Ï1½µ´Ö¸å¤Ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥Áー¥à¤È¤âÏ¢·¸¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦´ð½à¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢¹ñÆâ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤µ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥³ー¥È¾å¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿¥¥ó¥°¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ï¡¢¥³ー¥È¤Î¼Á¤ä±þ±ç¤Î»ÅÊý¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤âÅì¥¢¥¸¥¢¤Î³Æ¹ñ¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦EASL¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤³¹¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÀ¾¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£¤Î½£ÅÔ¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥¹¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÎÐ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¼è¤ì¤¿¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ëÀî±è¤¤¤Î¸ø±à¤òÄ«¤«¤é»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤äÆ°Êª¸ø±à¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤â¼Â¤ê¤ÎÂ¿¤¤±óÀ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºß¥Ñー¥¹ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö¤ä¥Ñー¥¹²Æì¸©¿Í²ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é´¿ÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Áー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿Îå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡ÖISLAND GAMES 2025¡×¤Î2»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢10·î¤Ë¤ÏB.LEAGUE¤ÈEASL¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Áー¥àÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²Æì¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¡£¤³¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ï¥¢¥¸¥¢No.1¤ÎµåÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â³¤³°¤Ç¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Æì¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±óÀ¬¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenkings.jp/australia_2025_tournament/
¢¦»î¹ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.youtube.com/user/perthwildcats82
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
9·î12Æü(¶â)
Î°µå¡¡75-90¡¡SEM PHOENIX
¥²ー¥à¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22016)¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¦Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22017)
9·î14Æü(Æü)¡¡
Î°µå¡¡93-103¡¡ PERTH WILDCATS
¥²ー¥à¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22024)¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡¦Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22025)