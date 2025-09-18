¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥¸¥¢¸À¸ì¤âÄÉ²Ã¡ª¡¡²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡¡¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡Ãæ¹ñ¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥Ï¥ó¥°¥ë Ã±¸ìÄ¢¡Ù¤¬2025Ç¯9·î18ÆüÈ¯Çä
¥í¥ó¥°¥»¥éー¥·¥êー¥º¡ÖCD¥Ö¥Ã¥¯¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¡û¡û¸ì Ã±¸ìÄ¢¡×¤¬¡¢²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´©¹Ô¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÃæ¹ñ¸ì¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Î²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ö¥Ã¥¯ÈÇ7ºý¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
CD¤«¤é²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ë¡ª
2008Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢³Æ¸À¸ì¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤¬¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡ÖCD¥Ö¥Ã¥¯¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¡û¡û¸ì Ã±¸ìÄ¢¡×¥·¥êー¥º¡£È¯Çä¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¤½¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤«¤éÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×Éô¿ô¤Ï20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤¬"²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ö¥Ã¥¯"¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ¤Ë·«¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£Ã±¸ìÄ¢¤â²»À¼¤â¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Ï¥ó¥°¥ë¤¬¤½¤í¤¤¡¢11·î¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤ò´©¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÆþÌç¥ì¥Ù¥ë～½éµéÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
³ÆÃ±¸ìÄ¢¤Ë¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤äÆü¾ï²ñÏÃ¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÌó1500¸ì¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼ýºÜ¡£Âç¤¤ÊÊ¸»ú¤È¤ä¤µ¤·¤¤ÎãÊ¸¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂ¤ËÜ¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º·ä´Ö»þ´Ö¤ÇÃ±¸ì³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²»À¼¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸«½Ð¤·¸ì¡¦ÏÂÌõ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤¯»È¤¦¤½¤Î¸À¸ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎãÊ¸¤â¼ýÏ¿¡£²»À¼¤ò·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¼«Á³¤Ê¸ì³ØÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡Ãæ¹ñ¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù¤è¤ê
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥Ï¥ó¥°¥ë Ã±¸ìÄ¢¡Ù¤è¤ê
ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ø½¬ÊýË¡¤Î²òÀâ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mag.nhk-book.co.jp/article/74815
³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤é¡¢NHK½ÐÈÇ¤Î¸ì³Ø½ñ¥·¥êー¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¡û¡û¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢NHK½ÐÈÇ¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¸ì³Ø½ñ¥·¥êー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡¡¡»¡»¸ìÆþÌç¡Ù
¥¼¥í¤«¤é¿·¤¿¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÂ£¤ë1ºý¡£´ðÁÃ¤¬¤¹¤Ã¤¤êÃå¼Â¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²»À¼¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÉÕ¤¡£
¸À¸ì¡§¥É¥¤¥Ä¸ì/¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì/¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì/¥í¥·¥¢¸ì/Ãæ¹ñ¸ì/´Ú¹ñ¸ì/¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì
¡¦¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡¡¡»¡»¸ìÊ¸Ë¡¡Ù
µæ¶Ë¤Î¸ì³ØÎÏ¤ò¤³¤Î1ºý¤Ç¡ª¡¡ÆþÌç¤«¤é¾åµé¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸Ë¡ÆâÍÆ¤òËÜ½ñ¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ NHK¸ì³Ø¹ÖºÂ¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤¬¡¢º©ÀÚÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£
¸À¸ì¡§¥É¥¤¥Ä¸ì/¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì/¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì/¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì/¥í¥·¥¢¸ì/Ãæ¹ñ¸ì/´Ú¹ñ¸ì/¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì
NHK½ÐÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡¡¡»¡»¸ìÆþÌç¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡¡¡»¡»¸ìÊ¸Ë¡¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
NHK½ÐÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ø :
https://mag.nhk-book.co.jp/article/66510
¾¦ÉÊ¾ðÊó
²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡Ãæ¹ñ¸ì Ã±¸ìÄ¢
Ãø¼Ô¡§¸Õ¶½ÃÒ
½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»ÊÑ·¿È½ÊÂÀ½
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸¡Ê¥ªー¥ë2C¡Ë
ISBN¡§978-4-14-035193-2
¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
NHK½ÐÈÇ➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351932025.html
Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140351934/
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18321498/
²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥Ï¥ó¥°¥ë Ã±¸ìÄ¢
Ãø¼Ô¡§Î¶ªÈþ
½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»ÊÑ·¿È½ÊÂÀ½
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸¡Ê¥ªー¥ë2C¡Ë
ISBN¡§978-4-14-035194-9
¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
NHK½ÐÈÇ➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351942025.html
Amazon➝https://www.amazon.co.jp/dp/4140351942/
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹➝https://books.rakuten.co.jp/rb/18321497/
Æ±¥·¥êー¥º´û´©½ñ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù
¢ªhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351882025.html
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù
¢ªhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351892025.html
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù
¢ªhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351912025.html
¡Ø²»À¼DL BOOK¡¡¤³¤ì¤Ê¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¥É¥¤¥Ä¸ì Ã±¸ìÄ¢¡Ù
¢ªhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000000351902025.html