JTB¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ë»ÙÅ¹ÀßÎ©

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJTB(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³ËÌ±ÉÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÎÀïÎ¬Åª³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÅ¹ÀßÎ©¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÃæÅì»Ô¾ì¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ëUAE¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤¬²ÃÂ®Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È³èÆ°¤ËÈ¼¤¦²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢ÀøºßÅª¤ÊË¬Æü¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤è¤ê¸½ÃÏÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÌÊÌ©¤Ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È»ö¶ÈÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥É¥Ð¥¤»ÙÅ¹¤ÎÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæÅì»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Î³«Âó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÀßÎ©¤ÎÌÜÅª
ÃæÅì»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëË¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ëË¬ÆüÀ¯ºö¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½»Üºö¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃæÅì»Ô¾ì¤«¤é¤ÎË¬Æü¼ûÍ×¤Î´µ¯
£²¡¥Åö»ÙÅ¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬
¡ãË¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ä
ÃæÅì¤ËµòÅÀ¤ò¤ª¤¯Ë¡¿Í¤Î³«Àß¼°Åµ¡¦Êó¾©Î¹¹Ô¡¦É½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦³Æ¼ï¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢½ÐÄ¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¡¢º£¸åÃæÅì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëË¡¿Í¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦»ë»¡Î¹¹Ô¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎË¬Æü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Æü·Ï´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÆü·Ï°Ê³°¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë´ë¶È¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÙÅ¹³µÍ×¡ä
- »ÙÅ¹Ì¾¡§¡¡JTB ¥É¥Ð¥¤»ÙÅ¹
- ¾¦¡¡¹æ¡§¡¡JTB Pte Ltd Middle East Sales Office
- ½êºßÃÏ¡§¡¡¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë® ¥É¥Ð¥¤ ¡ÊDubai Airport Free ZoneÆâ¡Ë
- ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡¾®ÎÓ Ä¾¼ù
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊµòÅÀ³«Àß¼°Åµ¡¦Êó¾©Î¹¹Ô¡¦É½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦³Æ¼ï¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢½ÐÄ¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÃæÅì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëË¡¿Í¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦»ë»¡Î¹¹Ô¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎË¬Æü¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ë
- »ö¶È³«»Ï¡§2026Ç¯1·î
