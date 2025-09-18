ÅÐÏ¿¼Ô27.6Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤Vlogger¡¦Ame LIFE¡¢ÂÔË¾¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ßËÜÂè2ÃÆ¡ªº£ÅÙ¤Î¼çÌò¤Ï¡È¤É¤¦¤Ö¤Ä¡É
±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¡¢3É¤¤Î°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹²¹¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÊÔ¤ßÊª½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ëYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô27.6Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤Vlogger¡¦Ame LIFE¡£
ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ame LIFE¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥·ー¥ó¾Ò²ð¤«¤é¡¢¥Ýー¥Á¤ä¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Í¤³¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¥¦¥¨¥¢¤äË¹»Ò¤Þ¤Ç¡È¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÊÔ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤·¤¤¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ä¤ÎÊë¤é¤·¤È¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á
Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢»ä¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤ªÍÎÉþ¡Ä¡Ä¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¥â¥Áー¥Õ¤ÎÊõÊª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¤¿¤Á¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð
¤¦¤µ¤®¤Î¤¿¤ì¤ß¤ß¤ò¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥â¥Ø¥ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤¦¤µ¤ß¤ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×
¤¦¤µ¤ß¤ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢¿¬Èø¤Ï¥Ü¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¡£»ý¤Ä¤È¥Ü¥Ë¥ã¤ë¡Ö¤¯¤í¤Í¤³¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¸ÄÀÅª¤Ê»å¤Ç¥ìー¥¹ÊÔ¤ß¤¬Ì¥ÎÏÅª¡Ö¥¹¥ï¥ó¤Î¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¡×
¤¯¤í¤Í¤³¥Ð¥Ã¥°
¥¹¥ï¥ó¤Î¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°
ÇÂ¤Î»Ô¤Ç½Ð²ñ¤¦¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¡×¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤¬Æ°Êª±à¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥Ï¥ó¥¬ー¥«¥Ðー¡×
¤¯¤Þ¤Î¤¢¤ß¤°¤ë¤ß
¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¥Ï¥ó¥¬ー¥«¥Ðー
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤¿¤¤Æü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤Ä¤±¶ß¡×¡¢¤ª¼ª¤ò½Ð¤¹ÍÑ¤Î·ê¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Î»å¤òÁª¤ó¤À¡Ö¥Õ¥ê¥ë¤Î¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¡×
¡ú¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤µ¤ß¤ß¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤ªÂ·¤¤¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤Ä¤±¶ß¡¡/¡¡¤Á¤¤¤µ¤Ê²ÈÂ²¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¡/¡¡¥Õ¥ê¥ë¤Î¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢
Â¾¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ãÃø¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Ame¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¡£»ä¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
ÇÂ¤Î»Ô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÃÖÊª¡¢¸ÅÃå¤Î¥»ー¥¿ー¡¢
¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê3É¤¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊÔ¤ß¤â¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢
°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤ÎºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÌÓ»å¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÔ¤ß¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ½ñ¡ÖINTRODUCTION¡×¤è¤ê¡Ë
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦Ame LIFE
2022 Ç¯¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAme LIFE¡×¤Ë¤ÆVlogÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÊÔ¤ß¤â¤Î¡¦¤ª½Ð¤«¤±¡¦ÎÁÍý¡¦DIY¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCineame¡×¡ÊInstagram¡§@cineame_official(https://www.instagram.com/cineame_official/)¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØAme¡Æ sCrochet Book―Ame LIFE¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤Î¤«¤®¿ËÊÔ¤ß―¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê ¾®ºý»ÒÉÕ¤¡ÛAme¡Çs Crochet Animals ―¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á―¡Ù
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü
È¯¹Ô¡§ÉÞ·¬¼Ò
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4594101453
¡ØAme¡Çs Crochet Animals ―¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á―¡Ù
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü
È¯¹Ô¡§ÉÞ·¬¼Ò
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4594101445
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18344960
