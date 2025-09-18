·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡È¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥é¥¤¥Ö¡É¤Î£±Æü¤Ë´°Á´Ì©Ãå!!¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤äÉñÂæÎ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇ®¶¸¤Î¡Ô¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Õ¤â¢öÆÃÊÌ´ë²è¤òTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®!!¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª
¤³¤Î²Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÄ« ¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¤Î£±Æü¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡ª¡Ø¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î²Ý³°¼ø¶È¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬TELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤äÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡Ê2023～2025Ç¯¡Ë¡¢¸½ºß¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTELASA(¥Æ¥é¥µ)¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î²Ý³°¼ø¶È¡Ù¡£
8·î¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÉü³èÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓTELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆºÆÅÙ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡¡¡Ø£±Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²Ý³°¼ø¶È¤¬Ì©Ãå¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è2025¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤Î²Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º SUMMER FES¡Ù¤Î¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î£±Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¡¢TELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿£´¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢É½¤âÎ¢¤âÁ´Éô¸«¤»¡ª¡¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÆ°Ãæ¤ËÌ©Ãå¥«¥á¥é¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡©¡¡Æ°²è¤«～¡ª¡×¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä£´¿Í¤ÎÁÇ´é¤¬ËþºÜ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª
¡¡£¸·î17Æü¡¢¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ºÇ½ªÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÅþÃå¤·¤¿£´¿Í¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤â»£±Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ©Ãå¥«¥á¥é¤ËV¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Ì¿¿¡© Æ°²è¤«～¡ª¡×¤È¡¢²áµî¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤òºÆ¸½¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡£¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ï¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Î£´¿Í¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥êー¥Ê¤ÎÆþ¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤ò¥É¥ì¥¹É÷¤ËÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¡È¥Ñ¥ê¥³¥ì¥â¥Ç¥ë¤´¤Ã¤³¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿SUZUKA¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç£±¿Í¥³¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£´¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÃ´Åö¤ÎSUZUKA¡¢½ñÆ»Ã´Åö¤ÎKANON¡õRIN¤Ï°ìµ¤¤Ë½¸Ãæ¥âー¥É¡ª¡¡¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Üー¥É¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î´°Á´ÈÇ¤Ç¡¢¤¢¤ÎÇ®¶¸¤òºÆ¤Ó¡ª¤Þ¤¿¡¢¸µ¤¤ã¤êー¥¥Ã¥º¤ÎMIZYU¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤È¶¦±é¡ª¡Ø¤Ë¤ó¤¸¤ã¤ê¤Ð¤ó¤Ð¤ó¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¥¨¥â¤¹¤®¤ë¥¹¥Æー¥¸¤â¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡¡Ö¿·Á¯Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤«¤éÄÁ¤·¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈRIN¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËµÒÀÊ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤É¤è¤á¤¤¬¡ª¡¡¡ØCANDY¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¶Ê¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢£´¿Í¤È´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥Ç¥Ó¥åー14¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤Ë¡¢¸µ¤¤ã¤êー¥¥Ã¥º¤ÎMIZYU¤¬¤¤ã¤êー¤ÈÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤Ë¤ó¤¸¤ã¤ê¤Ð¤ó¤Ð¤ó¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜÈÖ¤âÉñÂæÂµ¤Ë½¸·ë¡ª¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿MIZYU¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥¨¥â¥¤～¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¡Ä!?
¡¡£··î¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢¤¤ã¤êー¤ÈMIZYU¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢£´¿Í¤ÎÇ®¤¤£±Æü¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¡¢¤¼¤ÒTELASA¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ø£±Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²Ý³°¼ø¶È¤¬Ì©Ãå¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è2025¡Ù
ÇÛ¿®Æü»þ¡§ 9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ãë£±£²»þÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÇÛ¿®URL¡§ https://www.telasa.jp/videos/241145(https://www.telasa.jp/videos/241145)
½Ð±é¡§ ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º
À©ºîÃøºî¡§ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ú¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î²Ý³°¼ø¶È¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡ªÆÃÊÌ´ë²è¡Ø£±Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²Ý³°¼ø¶È¤¬Ì©Ãå¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è2025¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÇÛ¿®URL¡§ https://www.telasa.jp/series/13993
