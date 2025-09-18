¥½¥ËーÀ¸Ì¿¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¼Â»ÜµÚ¤Ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°Êó¹ð
¡¡¥½¥ËーÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ·°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï2003Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î10Æü¤ò¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¼Ò°÷¤ÇÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ëÆü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢8·î¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¯²½·î´Ö¡×¤È¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡23²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ç¥¤¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢8·î20Æü¤ËÂç¼êÄ®ËÜ¼Ò¤ÇÅö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¸¥·ì¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»Âç¼êÄ®ËÜ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿ËÜ¤ò¾ã¤¬¤¤¼ÔÅù½¢Ï«»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë³èÆ°¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Ü¥ó¡×*1¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥È¡ÊÌÕÆ³¸¤¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤·¤ª¤ê¤ÎºîÀ®¤ä¡¢ÉÔÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¿Í½êÍ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²ó¼ý¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò²þ¤á¤ÆÁ´¼Ò°÷¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ïー¥¥ó¥°¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ËÜ¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥Ö¥Ü¥ó¤È¤Ï¡¢¡ÖJOB¡Ê»Å»ö¡Ë¡×¤È¡ÖËÜ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÇÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿ËÜ¤ò½¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤ÇºÆÀ¸¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤¿¼ý±×¤¬»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¹©ÄÂ¡ÊÊó½·¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏÂç¼êÄ®ËÜ¼Ò¤Ç¤Î³èÆ°³«»Ï°ÊÁ°¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î±Ä¶ÈµòÅÀ¤¬¼«¼çÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î½¢Ï«¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸¥·ì¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥Ü¥ó¡§¸ÅËÜ²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡¡Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥È¡§¤·¤ª¤êºîÀ®¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢¡ÖOne Love One Trust¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î°¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¿®Íê¤òÀ¸¤à¡Ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Good Corporate Citizen¡ÊÎÉ¤´ë¶È»ÔÌ±¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë»²²è¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¿®Íê¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö°¦¤È¿®Íê¡×¤ÎÎØ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～Åö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°～Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç
¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤âµ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢½»Ì±¤ÎÊý¤È¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ìー¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥é¥¤¥Õ¤Ø¤Î»²²Ã
¡¡¥ê¥ìー¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¬¤óÀ¬°µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï2007Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Âç²ñ±¿±Ä¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï1,600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°
£±¡¥¡Ö¥¢¥¤¥á¥¤¥È¶¨²ñ¡×¤Ø¤Î»Ù±ç
¡¡Åö¼Ò¤Ï1997Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥á¥¤¥È¶¨²ñ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥È¡ÊÌÕÆ³¸¤¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤·¤ª¤ê¤Ï¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥È¡ÊÌÕÆ³¸¤¡Ë¤È¶¦À¸¤¹¤ë»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëºÝ¤ä³¹Æ¬¤ÇÊç¶â³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£²¡¥ÉÔÍÑPC²ó¼ý¡¦´óÉÕ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡ÖSON¡×¡Ë¤ò¡¢1996Ç¯¤è¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¿Í½êÍ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¸»ÇäµÑ±×¤Î°ìÉô¤¬SON¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡ÖSON±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÂÎºî¶È¤Ç¤ÏÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÀ¶ÁÝ³èÆ°
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë2003Ç¯°Ê¹ß¡¢³ÆÃÏ¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÊñÁõ¤Îºï¸º¤äºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»ÈÍÑ³ÈÂç¡¢»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÇÑ»ß¤äºï¸º¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖOne Blue Ocean Project¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î4Æü¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÂç¼êÄ®ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¼þÊÕ¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÏ°èÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ç²ó¼ý¤·¤¿ÆâÍÆ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù±ç
¡¦¥½¥ËーÀ¸Ì¿¥«¥Ã¥× Á´¹ñ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¤Î±¿±Ä»Ù±ç
¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ø¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¼ø¶È¡×¤Î¼Â»Ü
¡¦¥½¥Ëー¶µ°éºâÃÄ¼çºÅ¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¶µ¼¼¡×¤Î³«ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅö¼Ò¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー»ï¡Ê2025Ç¯¡Ë76¥Úー¥¸°Ê¹ß¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê25kaisha.pdf (sonylife.co.jp)(https://www.sonylife.co.jp/company/corporate/results/disclosure/pdf/25kaisha.pdf)¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å