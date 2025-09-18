¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È³èÍÑ¤Ç°û¿©¶È³¦¤ÎÈÎÂ¥¤ò¶¯²½¡¢¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡Ö¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×»²Æþ»öÎã¤ò¸ø³«
SB¥®¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂÀ¶Î´¡¢°Ê²¼¡ÖSB¥®¥Õ¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Óー¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×»²Æþ»öÎãµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.softbankgift.co.jp/case/0027
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»æ¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¤¤¤Ã¤¿°û¿©¶È³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬¤¤¤«¤ËÍ¸ú¤Ê²ò·èºö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ»öÎã¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¥®¥Õ¥È¤ÎË¡¿Í´ë¶È¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö²Ö·îÍò¥®¥Õ¥ÈÆ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÌó250Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢2024Ç¯3·î¤è¤ê¡Ö¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤Ë»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿»öÎãµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÈÎÂ¥»Üºö¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×´ë²è¹ÊóÀ©ºîÉôÉôÄ¹¡¡ÎëÌÚÍÍ¤ÎÀ¼
¡Ö°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤âÉý¹¤¯¥êー¥Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀµ¥ê¥¹¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Web¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à(https://www.softbankgift.co.jp/service/webcampaignsystem)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Æâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï3³ä¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²óÅúÆâÍÆ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÁÇÁá¤¯Å¹ÊÞ¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ »²ÆþÁ°¤Î²ÝÂê
- »æ¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏÈ¯¹Ô¡¦²ó¼ý¤Î¼ê´Ö¤¬Âç¤¤¯¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬Äã¤¤
- ¥¢¥×¥êÆâ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï´ûÂ¸¸ÜµÒÃæ¿´¤Ç¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤
- Å¹Æâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï»æ¤ÎÊý¤¬²ó¼ýÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢´°Á´¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¢£ »²Æþ¤Î·è¤á¼ê
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È(https://www.softbankgift.co.jp/service/storeegift)¡×¤Ï¡¢SNS¡¦¥áー¥ë¡¦Web¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÇÛÉÛ²ÄÇ½
- ¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ»ß¤·¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î¥³ー¥ÉÇ§¾Ú¤Ç³Î¼Â¤Ê¾Ã¤·¹þ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°û¿©¶È¤Î¸½¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÅëºÜ
- ¡ÖWeb¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÈÃêÁª»Üºö¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü²ÄÇ½
¢£ »²Æþ¸ú²Ì
- ¿·µ¬ÍèÅ¹¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー°Ê³°¤Î¸ÜµÒÁØ¤ò³ÍÆÀ
- ¥¢¥ó¥±ー¥È²ó¼ýÎ¨¤¬Ìó3³ä¸þ¾å
- »æ±¿ÍÑ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞÁÐÊý¤Îºî¶È¹©¿ô¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º
- Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý
¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍòÍÍ¤Î»²Æþ»öÎãµ»ö
https://www.softbankgift.co.jp/case/0027
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÇÈÎÂ¥¡¦½¸µÒ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹
SB¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï°û¿©¶È¤Î³§ÍÍ¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤Î½¸µÒ¤äÈÎÂ¥³èÆ°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾®Çä¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÅö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÏÍ¸ú¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÂ¥»Üºö¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡¢¹¤¯¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¿©¡¦¾®Çä¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー»²²Ã¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.softbankgift.co.jp/partner
¢£¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¥®¥Õ¥ÈÆ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¥®¥Õ¥È¤ò¹¤¯Ë¡¿Í´ë¶È¤Ç¤ÎÈÎÂ¥¡¦¸ÜµÒ³ÍÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢º£¤À¤±¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§ ¿·¤¿¤Ë¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤Î¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¤Î¤´È¯Ãí¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ë¡¿Í´ë¶ÈÍÍ
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î18Æü ～ 2026Ç¯3·î31Æü¤´È¯ÃíÊ¬¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§ ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥ÈÈ¯ÃíÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢±Ä¶È´ÉÍýÈñ¡Ê¼ê¿ôÎÁ¡Ë¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§ ²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤è¤ê¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¥®¥Õ¥ÈÆ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦ÌµÎÁÁêÃÌÁë¸ý
https://www.softbankgift.co.jp/contact
¢£SB¥®¥Õ¥È²ñ¼Ò³µÍ×
SB¥®¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥áー¥ë¤äSNS¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Á¥Ã¤È¥®¥Õ¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢Web¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ SB¥®¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÏÂ À¶Î´
½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹ ¢©810-8660¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-2
¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶5ÃúÌÜ14ÈÖ10¹æ ¿·¶¶¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë2F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2006Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 3,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡¦O2O¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.softbankgift.co.jp/