¡È½êÍ¡È¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©-AI¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬ÊÑ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÁíÄ¹¡§ÅÄÃæ°¦¼£¡Ë¤Ï¡¢PodcastÈÖÁÈ¡ÖÇî»Î°ìÊâÁ°¡×¤Î¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡³Ø³Ø½Ñ±¡¤ÎÈîÄÍ È¥Íº¡Ê¤³¤¨¤Å¤« ¤¿¤À¤ª¡Ë¶µ¼ø¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡Ø¡È½êÍ¡É¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©-AI¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬ÊÑ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁá°ðÅÄÂç³ØPodcasts¡§Çî»Î°ìÊâÁ°¡Û
Ëè²ó¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÂ°¤¹¤ë¡¢¼ç¤Ë¿ÍÊ¸²Ê³Ø¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂè°ìÀþ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¸¦µæ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò´ð¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¼«¿È¤ÎÀìÌç¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÃÎ¤ÎÈâ¡×¤Î¼êÁ°¤«¤éÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤Î°ìÊâÁ°¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¡ÖÆþÌç°ìÊâÁ°¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤È¤È¤â¤ËÃµµá¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¼Ò²ñ¿Í¡¢Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë³ØÀ¸¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ê¤ÉÃÎ¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤Ë°î¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡Ö¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÌä¤äÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Æー¥Þ¡§Ë¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡§AI¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´ÌÖ¡×¤òÀß·×¤¹¤ë ～Çå½þ¤ÈÊÝ¸±¤ÎÌ¤Íè～¡Û
º£²ó¤«¤é¤Ï¡¢ÈîÄÍÈ¥Íº¶µ¼ø¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡ÖË¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡§AI¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´ÌÖ¡×¤òÀß·×¤¹¤ë ～Çå½þ¤ÈÊÝ¸±¤ÎÌ¤Íè～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼¡²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÈîÄÍ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¤ÎÊâ¤ß¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é°Â¿´°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤·ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ÇÀ¸¤º¤ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊÝ¸±Ë¡¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ª¹Í¤¨¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
Spotify¡¢Apple Podcasts¡¢Amazon Music¡¢YouTube¡¢Voicy¤Î³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¡ÖÌµÎÁ¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡ûÈÖÁÈHP¡§https://www.waseda.jp/top/podcast
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥º¡ØË¡³Ø³Ø½Ñ±¡¡§Ï«Æ¯Ë¡¤ÎÍå¿ËÈ×¤Ç¤Ò¤é¤¯ ·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý/¿åÄ®Í¦°ìÏº¶µ¼ø¡Ù¡ØË¡³Ø³Ø½Ñ±¡¡§¹¾¸Í»þÂå¤Îºá¤ÈÈ³¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·ºÈ³µÏ¿/ÏÂ¿Î¤«¤ä¶µ¼ø¡Ù¡ØÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¡§ÍýÏÀ¤ÇÉ³²ò¤¯À¯¼£¤È·ÐºÑ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤/Àõ¸ÅÂÙ»Ë½Ú¶µ¼ø¡Ù¡ØÀ¯¼£³ØÊýË¡ÏÀ¡§°ø²Ì³×Ì¿¤ÇÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿¡¢¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Ç¤Î¿ôÍýÅªÁÇÍÜ¤Î²ÄÇ½À/»³ËÜÅ´Ê¿¶µ¼ø¡Ù¡Ø¥²ー¥àÍýÏÀ¡§¡Ö¥²ー¥àÍýÏÀ¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤³¤ì¤«¤é/Á¥ÌÚÍ³´îÉ§¶µ¼ø¡Ù¡Ø¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡§¹ñºÝÀ¯¼£¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡£ÍýÏÀ¤È¥Çー¥¿¤ÇÆ³¤¯¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î½èÊýäµ/Â¿¸Ð½ß¶µ¼ø¡Ù¡Ø¶µ°é¿´Íý³Ø¡§»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡ª ¼ÂÁ©¼çµÁ¤òÅ°Äì¤·¤¿¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ/ËÜÅÄ·Ã»Ò¶µ¼ø¡Ù¡Ø±þÍÑ¸À¸ì³Ø¡§Ê¸ÍýÍ»¹ç¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ ¸À¸ì¶µ°é¤ÎAI³èÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¸À¸ì¥Æ¥¹¥ÈÂÅÅöÀ¸¦µæ¤Î¿¿¿ñ/ß·ÌÚÂÙÂå¶µ¼ø¡Ù¡Ø¼Ò²ñ³Ø¡§À¤¤ÎÃæ¤ÎÁ°Äó¤òÉ³²ò¤¯¡¢¼Ò²ñ³ØÅª´¶³Ð/¼ãÎÓ´´É×¶µ¼ø¡Ù¡Ø»ç¼°Éô¤ÎÀ¸¤¤¿µ°À×¡¦µÜÄî½÷Ë¼¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤¹Ê¿°Â¼Ò²ñ¤Î»Ñ/Ê¡²È½Ó¹¬¶µ¼ø¡Ù¤âÈÖÁÈHP¤è¤ê»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡Ë
ÈîÄÍ È¥Íº¡¡Ë¡³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø
Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¹áÀîÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¦¶µ¼ø¡¢ÊüÁ÷Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¼«Æ°±¿Å¾¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤êÁá°ðÅÄÂç³ØË¡³Ø³Ø½Ñ±¡¡¦Ë¡³ØÉô¶µ¼ø¡ÊÇ¤´üÉÕ¡Ë¡£¸½ºß¤Î¤´ÀìÌç¤Ï¡¢ÊÝ¸±Ë¡¡¦¸òÄÌË¡¡¦¼«Æ°±¿Å¾´ØÏ¢Ë¡¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥ê¥µー¥Á¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¸¦µæÀïÎ¬¥»¥¯¥·¥ç¥ó ¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ìー¥¿―¡ÊURA¡ËÅç²¬Ì¤Íè»Ò¶µ¼ø¡Êº£²óÃ´Åö¡Ë¡¢¾ëÃ«ÏÂÂå½Ú¶µ¼ø¡¢´Ý»³¹ÀÊ¿¶µ¼ø¡¡Â¾
º¸¤«¤é¡¢Åç²¬Ì¤Íè»Ò¶µ¼ø¡¢ÈîÄÍÈ¥Íº¶µ¼ø¡£