MRT¤¬¿·¤¿¤ËÆÁÅç¸©¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«»Ï¡ª°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢½õ»º»Õ¡¢ÊÝ·ò»Õ¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¤ÈÂÐ¾Ý°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ò³ÈÂç

¡¡MRT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀîÃÒÌé¡¢°Ê²¼ MRT¡Ë¤ÈÆÁÅç¸©¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙÃÏ°è¤Î°å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼ÔÉÔÂ²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¡ÖÆÁÅç¸©°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡Û
¡¡MRT¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÃÏ°èÊÐºß¤ä¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è°åÎÅ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤äÏÂ²Î»³¸©µªÆî¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¸©¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°å»Õ¿ô¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ262.1¿Í¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë335.7¿Í¡ÊÁ´¹ñ1°Ì¡Ë¤Ç¡¢°ì¸«¡¢°å»Õ¿ô¤Ï½¼Â¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°å»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï54.2ºÐ¤ÈÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡¢35ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼ê°å»Õ¤ÏÎáÏÂ2Ç¯¤«¤éÎáÏÂ4Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñºÇÂç¤Î¸º¾¯Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Ø¤ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹³Êº¹¡¢¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÃÏ°èÊÐºß¡¢¹âÎð²½¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÎ¥¿¦¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÆÁÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç½é´üÎ×¾²¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦°å»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì»þ»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡ÖÎ×¾²¸¦½¤Åù°ì»þ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¢¨1¡×¤ä¡¢¸©³°¤ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¸©Æâ½Ð¿È³ØÀ¸¤Îµ¢¸©¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖµÁÌ³Ç¯¸ÂÉÕ¤¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡×¤ÎÁÏÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢¸©¡¢¸©°å»Õ²ñ¡¢Î×¾²¸¦½¤ÉÂ±¡Åù¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¸©Î×¾²¸¦½¤Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤è¤ë°ìÂÎÅª¤Ê¥ê¥¯¥ëー¥È³èÆ°Åù¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1: ÆÁÅç¸©Î×¾²¸¦½¤Åù°ì»þ»Ù±ç¶â¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/sonota/kikan/7303613/)
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¡Û
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÆÁÅç¸©°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©Á´°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬µÙÆü¤äÏ¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤ä¸òÎ®¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï°å»Õ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢´Ç¸î»Õ¡¢½õ»º»Õ¡¢ÊÝ·ò»ÕµÚ¤Ó½Ú´Ç¸î»Õ¤â»²²Ã²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÁÅç¸©¤Ï¡¢400Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦»°ÂçÄ¬Î®¡ÖÌÄÌç¤Î±²Ä¬¡×¡¢ÆüËÜ»°´ñ¶¶¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÁÄÃ«¤Î¤«¤º¤é¶¶¡×¡¢À¾ÆüËÜÂèÆó¤Î¹âÊö¡Ö·õ»³¡×¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ë´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°¤ÇÈµí¡×¡Ö°¤ÇÈÈø·Ü¡×¡Ö°¤ÇÈ¤È¤óÆÚ¡×¤Î°¤ÇÈÃÜ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¡ÖÆÁÅç¥éー¥á¥ó¡×¡¢¡ÖÌÄÌçÂä¡×¡¢¡ÖÌÄÌç¶â»þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿¡§ÆÁÅç¸©´Ñ¸÷¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö°¤ÇÈ¥Ê¥Ó(https://www.awanavi.jp/)¡×
¼Ì¿¿¡§¸©¥µー¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ¤È¸©ÉÂ±¡¶É¤È¤ÎÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ÎÌÏÍÍ¢¨5
¡¡ÆÁÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È°åÎÅ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¢¨2¡×¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Î¡Ö°å»Õ¡¦´Ç¸î¿¦°÷¸þ¤±°Ü½»»Ù±ç¶â¢¨3¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ù±çºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÁÅç¸©ÆîÉô¤Î4¸øÅª°åÎÅµ¡´Ø¡Ê¸©Î©³¤ÉôÉÂ±¡¡¢°¤Æî°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÈþÇÈÉÂ±¡¡¢³¤ÆîÉÂ±¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Õ¥£¥ó¤È»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÉÂ±¡¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µー¥Õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¥µー¥Õ¥£¥óÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¡¢¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨4
¢¨2¡§ ¡ÖÍê¤à¡ªÍè¤Æ¤¯¤ì¡ª¡ªÆÁÅç¤Î°å»ÕÇúÁýÍ½Äê¥é¥¸¥ª¡ª¡×🎧ÆÁÅç¸©Î©ÉÂ±¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª🎧(https://tph.pref.tokushima.lg.jp/newInfo/7305078/)
¢¨3¡§¡ÚÊç½¸³«»Ï¡ª¡ÛÆÁÅç¸©°å»Õ¡¦´Ç¸î¿¦°÷°Ü½»»Ù±ç¶â¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/sonota/kikan/7304137/)
¢¨4¡§¡Ö ¤ß¤Ê¤ß°¤ÇÈ¡¦¥µー¥Õ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó🏥¡×¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª(https://tph.pref.tokushima.lg.jp/newInfo/7306572/)
¢¨5¡§½»¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ç ÆÁÅç¸©¤Ç¡ª¡Ú ¥µー¥Õ¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë ¡ÛÆÁÅç¸©ÉÂ±¡¶É¡ßÆÁÅç¸©¥µー¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª(https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/4824/)
¡¡ÆÁÅç¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÅ¾¿¦¡¢°Ü½»¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤È´Ñ¸÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÁÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Æ»Üºö¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò¸þ¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¹¤«¤µ¡¢Æ¯¤Êý¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MRT¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ100°Ê¾å¤Î´±¸øÄ£/¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·ÃÏ°è°åÎÅ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤È¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
