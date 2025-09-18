MRT¥°¥ëー¥×¡ß¥Ù¥È¥Ê¥àHoan My¥°¥ëー¥×¤È¶¦Æ±³«ºÅÆüËÜ¿Í°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»Õ¸þ¤±¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó°å³Ø²ñµÄ Âè2ÃÆ¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÆ±»þÊç½¸¡Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MRT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀîÃÒÌé¡¢°Ê²¼ MRT¡Ë¤ª¤è¤ÓMRT GLOBAL MANAGEMENT PTE. LTD.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢CEO¡§²ÃÆ£½¤¹§¡Ë(°Ê²¼¡¢MRT¥°¥ëー¥×)¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÂç¼êÌ±´Ö°åÎÅ¥°¥ëー¥×¤ÎHoan My¥°¥ëー¥×¤È¡¢Hoan My¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëHoan My Academy¤Î°åÎÅ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à°å»Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2025Ç¯7·î¢¨¤è¤ê³Ö·î¤Ç¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Î¶¯²½¡§´µ¼ÔÃæ¿´¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÅüÇ¢ÉÂ´ÉÍý¤Î¸ÄÊÌ²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÂ±¡Ä¹¤äÉÂ±¡¤Î¾ïÌ³Íý»ö¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¤´·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñ ÂåµÄ°÷¡¢ÆüËÜ°åÎÅ¡¦ÉÂ±¡´ÉÍý³Ø²ñ É¾µÄ°÷¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ À¯Ç¤ÀèÀ¸¤ò¹Ö»Õ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖMRT¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»äÎ©°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Hoan My ¥°¥ëー¥×¤È ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»Õ¸þ¤±¤ËÆüËÜ°å»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó°å³Ø²ñµÄ¤ò¶¦Æ±³«ºÅ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6034/tdnet/2630423/00.pdf)¡×
²èÁü¡§Âè2²ó³«ºÅ¹ðÃÎ¡ÊHoan My Academy Facebook(https://www.facebook.com/viennghiencuuvadaotaohoanmy/posts/pfbid0BUucerQPxnwDhWsDeBaGCyPVQ6GtcYL8pcHbnXA68iL1LGT8ScbopsfJ9mTQmxEPl?rdid=a1UQ9yUOlzI4PElg#)¤è¤êÅ¾ºÜ¡Ë
¡ÚÂè2²ó³«ºÅ¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¥Æー¥Þ : ËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Î¶¯²½¡§´µ¼ÔÃæ¿´¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÅüÇ¢ÉÂ´ÉÍý¤Î¸ÄÊÌ²½
Æü¡¡»þ ¡§ 2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 13:00～17:00¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à»þ´Ö¡Ë
¹Ö¡¡»Õ ¡§ ÅÄÃæ À¯Ç¤ÀèÀ¸
»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Î°å»Õ
Hoan My Academy¤Î°åÎÅ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ç8,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3,000Ì¾¤Ï¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á°åÎÅÃÎ¼±¤Ø¤Î½¬ÆÀ¤ËÅØ¤á¤ë°å»Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê¡Û
MRT¥°¥ëー¥×¡ßHoan My¥°¥ëー¥×¤Î¶¦ºÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤ÎÁê¸ß¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Î°å»Õ¤ÎÃÎ¼±¤ª¤è¤ÓÀìÌçµ»Ç½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Î°å»Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢Æâ»ë¶À¡¢¤¬¤ó¸¡ºº¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤¸«¼±¤ò»ý¤Ä°å»Õ¤ò¾·æÛ¤·¡¢´ñ¿ô·î¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢11·î¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Hoan My¤Î»ý¤Ä¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ³°¤Î¹ñÎ©ÉÂ±¡¤äÂç³Ø¡¢³ÆÃÄÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹¤¯°å»Õ¤Î»²²Ã¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¡§²áµî³«ºÅ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ¡ÊHoan My¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://hoanmy.com/workshops-conferences/)¤è¤êÅ¾ºÜ¡Ë
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¥Æー¥Þ ¡§ ÅüÇ¢ÉÂ¤Î±ó³Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóµ»½Ñ¤Î±þÍÑ
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Æー¥Þ ¡§ ËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Î¶¯²½¡§´µ¼ÔÃæ¿´¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÅüÇ¢ÉÂ´ÉÍý¤Î¸ÄÊÌ²½
2026Ç¯3·î ¥Æー¥Þ ¡§ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ¡Ê»²²Ã¼Ô100Ì¾～500Ì¾¡Ë ¢¨¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸Ãæ
2026Ç¯5·î ¥Æー¥Þ ¡§ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ¡Ê»²²Ã¼Ô100Ì¾～500Ì¾¡Ë ¢¨¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸Ãæ
¢¡¥Ù¥È¥Ê¥à¸½ÃÏ¥ê¥¢¥ë³«ºÅ
¥Æー¥Þ ¡§ ¿Í¹©ÃÎÇ½(AI)¤ÈÎ×¾²±þÍÑ ¢¨¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸Ãæ
Æü¡¡»þ ¡§ 2025Ç¯11·î20Æü～21Æü
²ñ¡¡¾ì ¡§ Riverside Palace¡Ê360D Ben Van Don, Vinh Hoi Ward, ¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ë
»²²ÃÍ½Äê¼Ô ¡§ Hoan My°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ³°¤Î
°å»Õ¡¢°åÎÅÀìÌç²È¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÂåÉ½¼Ô¡ÊÌó300～500¿ÍÁÛÄê¡Ë
¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Èñ¡¡ÍÑ ¡§ 10Ëü±ß
ÅÐÏ¿¿Í¿ô ¡§ Ìó100Ì¾～500Ì¾
¶¨»¿ÆÃÅµ ¡§ £±.WEB¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¾å¤Ç¤Î10Ê¬ÄøÅÙ¤Îµ®¼Ò¾Ò²ð¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥¼¥óµ¡²ñÄó¶¡
£².»²²Ã¼Ô¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤à¤±¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®
¡Ú´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
1.¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï·ÐºÑÈ¯Å¸¤È¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê°åÎÅ³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¡¢°åÎÅ¥Ëー¥º¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤äÂÎÀ©À°È÷¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÃÎ¸«¤Î³èÍÑ¤¬Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
2.°åÎÅ¤Î¼Á¡¦¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ø¤Î´óÍ¿
°ÕÍß¤¢¤ë¸½ÃÏ°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
MRT¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ª¤è¤Ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î³èÀ²½¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î°å»Õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¯°å»Õ¤Î¾·æÛ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¥Æー¥Þ¤ËÂ§¤·¤¿À½Ìô¥áー¥«ー¤ä°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ê¤É°åÎÅ´Ø·¸´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»Õ¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ°å³Ø²ñµÄ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Ê½Ð¤ª¤è¤Ó¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
