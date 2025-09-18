¡Ö¿©»öÊä½õ¡×Èó²ÝÀÇ¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ØÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð
¡¡°û¿©Å¹¡¢¿©»öÊä½õ»Ùµë´ë¶È¡¢¿©»öÊä½õ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1,140¼Ô¡¦¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¿©»öÊä½õ¾å¸ÂÏÈ´ËÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¡Ê´´»ö¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢ 2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿©»öÊä½õ¤ÎÈó²ÝÀÇ¾å¸Â³Û°ú¤¾å¤²¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤ØÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤òÀµ¼°¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¹Ç¯ÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î¸ø¼°¤ÊµÄÏÀ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¿©»öÊä½õÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û°ú¤¾å¤²¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤ÊÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö²ñ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤¾å¤²³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÍ×Ë¾½ñÄó½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í×Ë¾½ñÄó½Ð¤ÎÇØ·Ê¡¡
¡¡1984Ç¯¤ËÃÝ²¼ÅÐÂçÂ¢Âç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î²¼¡¢½¾¶È°÷¤Î·î³Û¿©»öÂå6,800±ß¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¿©»öÊä½õ¤Ë·¸¤ë½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Ï·î³Û3,500±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¤¹¤Ç¤Ë40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿©ÎÁ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï1984Ç¯Ê¿¶Ñ¤ËÂÐ¤·2025Ç¯1～7·îÊ¿¶Ñ¤Ç64.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î·î³Û3,500±ß¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¼ÂÂÖ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅö²ñ¤¬¡Ö¿©»öÊä½õ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢´ë¶È¤ÎÈ¾¿ôÄ¶¤¬4,000±ß°Ê¾å¤Î¿©»öÊä½õ»Ùµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»öÊä½õ¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î8³äÄ¶¤¬¡ÖÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¿©»öÊä½õ¤òÁý³Û¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÃë¿©Í½»»¤Ï·î³Û11,358±ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Êª²Á¹â¤ÎÁ°¤ÈÆ±Åù¤ÎÃë¿©¤òÀÝ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·î³Û15,493±ß¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸½ºß¤ÎÃë¿©Í½»»¤¬ÂÅÅö¡Ê6,800±ß*164.6¡ó=11,193±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃë¿©Í½»»¤òÌó40%¤âÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÀáÌó¤Î¼ÂÂÖ¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¾å¾º¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿½½Ê¬¤Ê¸ÂÅÙ³Û¤È¤·¤Æ¡¢Ãë¿©Í½»»¤ÎÈ¾³Û¤òÄ¶¤¨¤ë8,000±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿©»öÊä½õ¾å¸ÂÏÈ´ËÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×´´»ö¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹Å·Ìî¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö²ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤ÎÈó²ÝÀÇ¸ÂÅÙ³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤Î²þÄê°Ê¹ß40Ç¯°Ê¾å¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¿·î³Û3,500±ß¤ò¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨8,000±ß¤Ø¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©»öÊä½õ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ä¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤Î²þÁ±¡¢¤Þ¤¿¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¿©»º¶È¤Î¼ûÍ×´µ¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾ÀÜ»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ³ÈÂç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»°¼Ô¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹»Üºö¤Ç¤¢¤ê¡¢·òÁ´¤Ê¾ÃÈñ½Û´Ä¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö²ñ¤¬Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÆâÍÆ¡¡
¿©»öÊä½õÈó²ÝÀÇÏÈ·î³Û3,500±ß¤ò8,000±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È
¡ã¿©»öÊä½õÈó²ÝÀÇÏÈ¾å¸Â ³ÈÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
£±.¡¡½¾¶È°÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤êÄÂ¶â¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ
£².¡¡¥é¥ó¥Á¤Î·ç¿©¤Î²ò¾Ã¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ÎÁªÂò¡¢¶¦¿©¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î¿©°é¤Î¿ä¿Ê
£³.¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿Íºà²ÝÂê²ò¾Ã¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ²þÁ±¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±
£´.¡¡Ê¿¶Ñ¥é¥ó¥ÁÂå¤¬°ú¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢°û¿©»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ³ÈÂç
¢£¸½¹Ô¤Î¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¡ÖÈó²ÝÀÇ¾å¸Â¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈó²ÝÀÇ¾å¸Â¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬½¾¶È°÷¤Ë¿©»öÂå¤òÊä½õ¤¹¤ëºÝ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¤½¤Î¶â³Û¤ËÀÇ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤¬¼¨¤¹¡Ö½êÆÀÀÇ´ðËÜÄÌÃ£36-38¤Î2¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢·î³Û3,500±ß¤Þ¤Ç¤Î¿©»öÊä½õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤È¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¿©»öÊä½õ¤ÎÈó²ÝÀÇ¾å¸Â¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈó²ÝÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼2¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.´ë¶È¤«¤é¤ÎÊä½õ³Û¤¬·î³Û3,500±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£².½¾¶È°÷¤¬¿©»öÂå¤ÎÈ¾³Û°Ê¾å¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤¬·î³Û3,500±ß¤Þ¤Ç¤òÊä½õ¤·¡¢Æ±¤¸¶â³Û°Ê¾å¤ò½¾¶È°÷¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÊä½õÊ¬¤ÏÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿©»öÊä½õ¾å¸ÂÏÈ´ËÏÂ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
Åö²ñ¤ÎÍ»Ö°ìÆ±¤Ï¡¢¾¾²°¡¢µÈÌî²È¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¤Ê¤É½¾¶È°÷¤Î¿©»ö¤ò»Ù¤¨¤ë³°¿©»ö¶È¼Ô68¼Ô¡¦¼Ò¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ä¿Íºà³ÎÊÝÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿©»öÊä½õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô1,068¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¿©»öÊä½õ¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸ÍøÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô4¼Ò¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ1,140¼Ô/¼Ò¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëÇ¤°Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©»öÊä½õÈó²ÝÀÇ¾å¸Â¤Î³ÈÂç¤¬¡¢ÄÂ¾å¤²»Üºö¤òÊäÂ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿Íºà²ÝÂê²ò¾Ã¡¦Ï«Æ¯À¸»ºÀ²þÁ±¡¢³°¿©¤Ê¤É°û¿©»º¶È¤Î³èÀ²½¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿©°éÅù¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î¿©»öÊä½õÈó²ÝÀÇ¾å¸Â¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×Ë¾¤ª¤è¤Ó·¼È¯³èÆ°¤ò2024Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£