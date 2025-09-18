9/20(ÅÚ)ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¸ø¼°Àï¤Ë¤Æ¡ÖFANATICS GAME 2025¡×¤ò³«ºÅ
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFanatics Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÀîÌ¾Àµ·û¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¼çºÅ¤Î¥Ñ¡¦¥êー¥°¸ø¼°Àï ÂÐ ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢³ÆÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥Æー¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥Çー¡ÖFANATICS GAME 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¥Çー¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¡ÖMLB¥°¥Ã¥º Mystery Box¡×¤ò¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢³ÆÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢MLB¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é9·î21Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¥ÇーÅöÆü¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MLB¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÛMLB¥°¥Ã¥º Mystery Box¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ªMLB¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨²èÁü¤ÏÉõÆþ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/30862/table/157_1_bea0435877e78f67b83330176c71ec20.jpg?v=202509190427 ]
¢¨Ê£¿ô¸Ä¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¦ÈÎÇä´ü´Ö
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/30862/table/157_2_d4bef526f6b825f40a127fc15f4c7695.jpg?v=202509190427 ]
¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡ÛMLB¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¤ÇMLB¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢Áª¼ê¤Î¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/30862/table/157_3_1ac35902c3836359a688a362ca5bea34.jpg?v=202509190427 ]
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎMLB¥°¥Ã¥º¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¢£ÈÎÇä´ü´Ö
9·î19Æü(¶â)12»þ～21Æü(Æü)12»þ
¤½¤ÎÂ¾MLB¥°¥Ã¥º¤ÏMLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
MLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mlbshop.jp/ja/?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-09-12_MLBShop)
¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー presented by Fanatics
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ¥ÀèÆþ¾ì·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
³«ºÅÆü»þ
9·î20Æü(ÅÚ) »î¹ç½ªÎ»1»þ´Ö¸å
¢¨¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥·¥çー¤ÏÌó30Ê¬´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³«»Ï»þ¹ï¤ÏÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
Í¥ÀèÆþ¾ì·ô ÇÛÉÛ³µÍ×¡¡
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/30862/table/157_4_14c56dbb1e72e21a0709f09be5401c0b.jpg?v=202509190427 ]
¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
±þÊç³µÍ×
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/30862/table/157_5_c7c37b51ffabd593bc608d1bbb87a15a.jpg?v=202509190427 ]
È¯Á÷»þ´ü¡¦Ãí°Õ»ö¹à
µºÜÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯9·î12Æü(¶â)»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡ä
È¯Á÷Æü¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Î¡ÚÇÛÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¼õÃí¡¦Í½ÌóÉÊ¤ò´Þ¤à¤´ÃíÊ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¡¢¤´ÃíÊ¸ÆâÍÆ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
ÈÎÇäÆâÍÆ¡¦³«»Ï»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§Fanatics Japan G.K.¡Ë¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©106-0041 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ°ìÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー45³¬
ÂåÉ½¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡§ÀîÌ¾ Àµ·û
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå5µåÃÄ¡¢J¥êー¥°5¥¯¥é¥Ö¡¢B¥êー¥°3¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼êÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤ò»±²¼¤Î¡ÖMajestic¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖFanatics¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÅù¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖV-commerce¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¿âÄ¾Åý¹çÅª¤Ë¹Ô¤¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://fanaticsinc.com/japan
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
¸ø¼°note¡§https://note.com/fanatics_japan
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.