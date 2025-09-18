¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÊÊªÇ¼¡Ë¤Ë¤è¤ë´óÉí¤ò¥µ¥Ýー¥È
¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉí¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶ÈµÚ¤Ó´ØÏ¢»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¶ä»ÎÏ¯¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§²Æ½©¹î¹¥¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÊÊªÇ¼¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Ø¤Î¡Ö¥Þ¥«¥í¥óÉ÷¿²ÂÞ¡×¤Î´óÉí¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´óÉí¤Ï¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿CSR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó´óÉí¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥«¥í¥óÉ÷¿²ÂÞ¡×500¸Ä¤Ï¡¢Ä®Æâ¤ÎÈòÆñ½êÊÝ´É¼¼¤ËÈ÷Ãß¤µ¤ì¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´óÉí¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¹â¶¶Ä®Ä¹¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»þÄÅ¹§¹¯¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶È¤ò´Ê°×¿·ÀßÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê¾µ·Ñ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§»þÄÅ¹§¹¯¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾µ·Ñ¤Ë¤è¤ê´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤ò°ú·Ñ¤®¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÀ©ÅÙ¡×¡Ë¤Î¼þÃÎ¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎËÜÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï2021Ç¯9·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê¹ßËÜ»ö¶È¤Ë¤Æ¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯6·îËö¸½ºß¤Ç452¼«¼£ÂÎ¡¢´óÉíÁí³Û¤ÏÌó17.9²¯±ß¤È¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·ÀÌó¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îß·×1,500¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È5¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁí¹ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤éÉþ¾þ»¨²ß¡¢À¸³è»¨²ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬»Ô¤ÎÂ¾¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë±Ä¶ÈµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤äÀìÌçÅ¹¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È60Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¡ÖËÁ¸±¿´¡×¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÅìËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÎÐ¤È¿å¤Î¤¤ì¤¤¤Ê´Ñ¸÷¤ÈÇÀÎÓ¶È¤ò¼ç»º¶È¤È¤¹¤ë½ãÇÀÂ¼¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ä»º¶È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°Ý»ý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆî¾®¹ñÄ®¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ°èºÆÀ¸·×²è¡ÖÂè£²´üÆî¾®¹ñÄ®¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¿ä¿Ê·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î¥¹¥ー¥àÀß·×¤ä´óÉíÆâÍÆ¤ÎÅ¬¹çÀ³ÎÇ§¡¢´Ø·¸¼ÔÄ´À°¡¢½ñÎàÀ°È÷¤Ê¤É¡¢ËÜ´óÉí¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´óÉí¤Ï¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿CSR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÂçÁ¥ÅÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤ÎºÝ¤Ë¡¢³ÆÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ø¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡×¤ä¡Ö¿²ÂÞ¡×¤Ê¤É¤ò´óÉí¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó´óÉí¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥«¥í¥óÉ÷¿²ÂÞ¡×500¸Ä¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®Æâ¤ÎÈòÆñ½êÊÝ´É¼¼¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´óÉí¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤ÎÃÏ°èºÆÀ¸·×²è¡ÖÂè£²´üÆî¾®¹ñÄ®¤Þ¤Á¡¦¤Ò¤È¡¦¤·¤´¤ÈÁÏÀ¸¿ä¿Ê·×²è¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢À©ÅÙÍ×·ï¡Ê¢¨¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¿¤á¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´óÉí¤Î±ß³ê¤Ê¼Â»Ü¤ÈÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÀ©ÅÙ°ÆÆâ¤È³èÍÑ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î°ìÁØ¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏÊýÁÏÀ¸±þ±çÀÇÀ©¡Ê´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ë¤Ë·¸¤ë´óÉí¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸½¶â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ô¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊªÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¥µ¥¤¥È¡ÖÊªÉÊ¤Ë¤è¤ë´óÉí¤Î¼êÂ³¤¤Ë·¸¤ë£Ñ¡õ£Á¤Î¹½À®¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/buppinkifu_qanda.pdf
¢£ËÜ´óÉí¤Î³µÍ×
¡¦´óÉí´ë¶È¡§¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦´óÉíÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¡§·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®
¡¦´óÉíÆâÍÆ¡§¥Þ¥«¥í¥óÉ÷¿²ÂÞ¡Ê500¸Ä¡Ë
¡¦´óÉíÊýË¡¡§´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÊÊªÇ¼¡Ë
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¡§·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤ÎÈòÆñ½êÊÝ´É¼¼
¡¦³èÍÑÍÑÅÓ¡§ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤Ç½»Ì±¤¬ÍøÍÑ
¢£´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤¿´óÉí¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢´óÉí´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´¶¼Õ¾õ¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂ£Äè¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²¾È¡Ë·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®HP¡§https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/2025/2773.html
¡ÊÂ£Äè¼°¤ÎÍÍ»Ò¡§º¸¤«¤é¡¢¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ²Æ½© ¹î¹¥»á¡¢Æî¾®¹ñÄ®Ä¹ ¹â¶¶ ¼þÆó»á¡Ë
¢£¡Ö´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê²¼¤Î¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï´óÉí·ï¿ô¡¢´óÉí¶â³Û¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î14,022·ï¡¢469²¯99É´Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/¡Ë¡£
¢£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
º£¸å¤â´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¡¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡¦¶¨Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤¬¥Ûー¥×¥°¥ëー¥×¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Ö´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÁí¹çÁë¸ý(https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/)¡×
¡¦¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥Á¥ãー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ²Æ½©¹î¹¥
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶èÂ¿¤ÎÄÅ2-8-1(AG-1¥Ó¥ë¡Ë
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎÅý³ç´ÉÍý¶ÈÌ³¡¢ËÇ°×»ö¶È
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ¶ä»ÎÏ¯
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÌô±¡1-14-5 MGÌô±¡¥Ó¥ë7F
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß¡Ê2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¡Ë
¿Æ²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥×¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¦Ê¡¾ÚQ-Board¾å¾ì¡§6195¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉí¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶ÈµÚ¤Ó´ØÏ¢»ö¶ÈÅù
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.zaigenkakuho.com/¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO »þÄÅ¹§¹¯
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÌô±¡1-14-5 MGÌô±¡¥Ó¥ë7F
»ñËÜ¶â¡§1,181Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼£ÂÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ê¹¹ð»ö¶È¡¢¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹»ö¶È¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»Ù±ç»ö¶È¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö´ØÏ¢»ö¶È¡¢Â¾¡Ë
