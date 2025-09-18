¥Ü¥Ê¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤¬½é¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCeleste¡Ê¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¡£¥ß¥é¥Î¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÆâÁõ¡¢·ÚÎÌ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥ÎÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉBONAVENTURA¡Ê¥Ü¥Ê¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCeleste¡Ê¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Èー¥È ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¡²Á³Ê¡§\121,000(ÀÇ¹þ)
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ëÆâÁõ¤Î¡ÖCeleste¡Ê¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ¡Ë¡áÅ·¶õ¡¦ÊË¶õ¡×¡£ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤µ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§\198,000(ÀÇ¹þ)
¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¹âÌ©ÅÙ¥Ê¥¤¥í¥ó¤òºÎÍÑ¡£
Å¸³«¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Èー¥×¤Ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Óー¤Î3¿§¡£¸÷Âô´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ê¥¤¥í¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢µÙÆü¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Î¥·¥ãー¥×¤ÊÁõ¤¤¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Èー¥È ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¡²Á³Ê¡§\121,000(ÀÇ¹þ)
BONAVENTURA¤¬Â£¤ë¿·¤·¤¤¥Ê¥¤¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¹¬¤»¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥é¥Î¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ëー¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊª¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤¹µ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥«¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆâÁõ¤ò»Ü¤·¡¢³«¤±¤¿¤È¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤ÎÆâÁõ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Ç¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿¦¿Í¤Î¸Ø¤ê¤ò¹þ¤á¤¿ ¡ÈBONAVENTURA MILANO¡É ¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È ¤¬¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤È¹âµé´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁ´¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤äÆâÁõ¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢À½¡ÊMade in Italy¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BONAVENTURA¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Èー¥È ¥éー¥¸¡¡²Á³Ê¡§\138,600 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Èー¥È ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¡²Á³Ê¡§\121,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó PC¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§\159,500 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§\198,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¡²Á³Ê¡§\110,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥³¥¹¥á¥Ýー¥Á¡¡²Á³Ê¡§\31,900 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ýー¥Á¡¡²Á³Ê¡§\71,500 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥Ã¥¯¡¡²Á³Ê¡§\198,000 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¡²Á³Ê¡§\176,000 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤Ïº£Åß¤´¤í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://jp.bonaventura.shop/pages/celeste-nylon-collection(https://jp.bonaventura.shop/pages/celeste-nylon-collection?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250918)
BONAVENTURA Instagram¡§https://www.instagram.com/bonaventura.official/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
BONAVENTURA³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr-japan@bonaventura.com