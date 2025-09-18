¥®¥ã¥ë¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ö½©Çµ¤¨¤ê¤Ê¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ªËÜÆü 9·î18Æü(ÌÚ)¤è¤êBfull¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBfull FOTS JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤ÎÍ¶ÏÇ ½©Çµ¤¨¤ê¤Ê 1/6¥¹¥±ー¥ëÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü9·î18Æü(ÌÚ)16:00¤è¤ê¡¢Bfull¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥ÈBfull¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊURL¡§http://www.fots.jp/¡Ë¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://fots.shop-pro.jp/?pid=188475984
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQTB1YFS
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)16¡§00～2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)23¡§59
¾¦ÉÊÀâÌÀ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥®¥ã¥ë¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ö½©Çµ¤¨¤ê¤Ê¡×¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£
ÇØÃæ¤«¤é¹ø¡¢¤ª¿¬¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¡¢°áÁõ¤Î¥·¥ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ß¡¢Î©ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
²ÄÎù¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¤¨¤ê¤Ê¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥°¥ë¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½»þ¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥®¥ã¥ë¤ÎÍ¶ÏÇ ½©Çµ¤¨¤ê¤Ê 1/6¥¹¥±ー¥ëÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥¹¥±ー¥ë ¡§1/6¥¹¥±ー¥ë¡¡Á´¹â¥µ¥¤¥º Ìó203mm
¾®Çä²Á³Ê ¡§\21,800(ÀÇ¹þ\23,980)
»ÅÍÍ ¡§PMMA,PUresinÀ½ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
Í½Ìó³«»Ï ¡§2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)16¡§00²ò¶Ø
Í½ÌóÄùÀÚ ¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)23¡§59ÄùÀÚ
È¯Çä·î ¡§2026Ç¯4·îËöÈ¯ÇäÍ½Äê
¢Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/6scale¡§https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461283
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¼ÁÌä¡¢¤´Í×Ë¾¤Ï¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¢Íhttps://fots.shop-pro.jp/customer/inquiries/new
