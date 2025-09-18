¡ÚÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡Û¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇµÇ°¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡Ù¡ß FCW ¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä 1½µ´Ö¸ÂÄêEC¼õÃíÈÎÇä¡ª
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þー¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ã¡Ö·à¾ì¸ø³«ÈÇ¡×²»À¼¡ä¤ª¤è¤Ó¡ã4KÈÇ¡ä¤Ë¤è¤ë¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー2 the Movie¡Ù¡£
¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É2¼ï¤ÈFilmarks Culture Wear¤Ë¤è¤ë·à¾ì¸ø³«µÇ°¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡£
º£²ó¤Ï¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤¿È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä2¿§Å¸³«¤ÎÁ´4¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡ª10/3¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê°ìÉô·à¾ì¤ÇT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë / ¥í¥óT¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤ßÈÎÇä¡£10/10¡Ê¶â¡Ë¤è¤êFilmarks Store¤ÇÁ´4¼ï¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏFilmarks Store¤À¤±¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¤Î¥ー¤È¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡É¤¢¤Î¡É¥Þ¥Ã¥×±ÇÁü¤òÂçÃÀ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡£±Ñ»ú¤Ï·à¾ìÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ôー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ï¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÇÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìËç¤Ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÏT¥·¥ã¥ÄÆ±ÍÍ¤Î±Ñ»úÊ¸¾Ï¤ò¡£º¸Âµ¤Ë¤Ï¡ÖPATLABOR¡×¤Î¥í¥´¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
À¸ÃÏ¤Ï6.8¥ª¥ó¥¹¤Î¥Ø¥Óー¥¦¥§¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃå¹þ¤à¤Û¤É¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à»Å¾å¤¬¤ê¡£¥µ¥¤¥í¥¹¥Ñ¥ó»å¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤òÆü¾ï¤ËÅ»¤¦°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¡ß FCW ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇµÇ° T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¡ß FCW ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇµÇ° T¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ\5,940¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§M¡¦L¡¦XL
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¡ß FCW ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇµÇ° ¥í¥óT¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡Ù¡ß FCW ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇµÇ° ¥í¥óT¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§M¡¦L¡¦XL
¹ØÆþÊýË¡
¢£·à¾ìÈÎÇä
´ü´Ö¡§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë ～¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¾å±Ç½éÆü¤è¤ê°ìÉô·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£
¢¨·à¾ì¤Ç¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë / ¥í¥óT¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ÎL¡¦XL¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Filmarks Store
URL¡§https://store.filmarks.com/
´ü´Ö¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏFilmarks Store¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Filmarks Culture Wear¤È¤Ï
Filmarks¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¥¦¥§¥¢¡×
±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤¿¤À¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¤½¤Î»×ÁÛ¡¦´¶¾ð¡¦À¤³¦´Ñ¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ»¤¦¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤òÄ¶¤¨¡¢ºîÉÊ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¾ÚÌÀ¡£
¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¡ÖÃå¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤¤ë¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤À¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡÷filmarks_culture_wear(https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/)
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Filmarks_Wear(https://x.com/Filmarks_Wear)
¸ø³«¾ðÊó
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
¸ø³«·à¾ì¡§121´Û
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¸ø¼°X¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛµë¡§Filmarks
Äó¶¡¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー2 the Movie¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
¸ø³«·à¾ì¡§122´Û
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¸ø¼°X¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛµë¡§Filmarks
¶¨ÎÏ¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ·à¾ìÈÇ¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
(C)1989 HEADGEAR¡¿BANDAI VISUAL¡¿TOHOKUSHINSHA
1989Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿99Ê¬
4KÈÇ¡¡https://filmarks.com/movies/124060
ÄÌ¾ïÈÇ¡¡https://filmarks.com/movies/32075
´ÆÆÄ¡§²¡°æ¼é
µÓËÜ¡§°ËÆ£ÏÂÅµ
´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢
¸¶°Æ¡§¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÅÄÌÀÈþ
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½ÐÞ¼Íµ
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
½Ð±é¡§ÉÚ±Ê¤ßー¤Ê¡¢¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¢ÃÓ¿åÄÌÍÎ¡¢ÆóËô°ìÀ®¡¢ÂçÎÓÎ´²ð¡¢ºç¸¶ÎÉ»Ò¡¢¶¿Î¤ÂçÊå¡¢°æ¾åô¤¡¢ÀéÍÕÈË¡¢ºäæû
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÂè1ºî¡£
1999 Ç¯¡¢ºî¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ò¥ì¥¤¥Ðー¡Ó¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬Æü¾ï²½¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÅìµþ¡£¼«»¦¤·¤¿Å·ºÍ¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï¡©²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡£
¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー2 the Movie¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
(C)1993 HEADGEAR¡¿BANDAI VISUAL¡¿TOHOKUSHINSHA¡¿Production I.G
1993Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿113Ê¬
4KÈÇ¡¡https://filmarks.com/movies/124061
ÄÌ¾ïÈÇ¡¡https://filmarks.com/movies/24512
´ÆÆÄ¡§²¡°æ¼é
µÓËÜ¡§°ËÆ£ÏÂÅµ
´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÅÄÌÀÈþ¡¢¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½ÐÞ¼Íµ¡¢²Ï¿¹Àµ¼£¡¢¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
½Ð±é¡§º¬ÄÅ¿ÓÈ¬¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÉÚ±Ê¤ßー¤Ê¡¢¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¢ÃÓ¿åÄÌÍÎ¡¢ÆóËô°ìÀ®¡¢ÂçÎÓÎ´²ð¡¢ºç¸¶ÎÉ»Ò¡¢¶¿Î¤ÂçÊå¡¢ÀéÍÕÈË¡¢ºäæû
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÂè2ºî¡£
ÆÍÇ¡ÈôÍè¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿°ìÈ¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¡£
À¤³¦¤¬Â©¤ò¤Î¤à¡ãÅìµþ¥¦¥©ー¥º¡ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡£
Filmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þー¥¯¥¹¡Ë¤È¤Ï
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡£ºîÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦Åê¹Æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡ÖºîÉÊ¤Î´Õ¾ÞµÏ¿¡×¤ä¡Ö´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤Î¥á¥â¡¦È÷ËºÏ¿¡×¡ÖºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§Filmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þー¥¯¥¹¡Ë
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
WEB¡§https://filmarks.com
Filmarks¸ø¼°X¡§@Filmarks(https://x.com/Filmarks)