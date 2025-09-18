KYOTO GLOBAL HR CHALLENGE 2025¤ò9·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®ºûË§±û¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡Ë¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Global HR Kyoto-kai¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢¥¶ ¥½¥¦¥É¥¦Åì»³ µþÅÔ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKYOTO GLOBAL HR CHALLENGE 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÁ©¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢µþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¿Í»ö¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÈ¯¿®
ÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄµþÅÔ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¿®Íê¤òËÂ¤°Ê¸²½¡×¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖKYOTO GLOBAL HR CHALLENGE 2025¡×¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëµþÅÔ´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©¼Ô¤È¸¦µæ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Í»öÀïÎ¬¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤Î¼ÂÎã¤òÈ¯É½¡¢Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¢¤½¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¦¿Í¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë³Ø¤Ó¤È¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÅÐÃÅ¼Ô¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
Áá°ðÅÄÂç³Ø À¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡ Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡ÇòÌÚ »°½¨»á
²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë½ôÀ©ÅÙ¡¦¸ÀÀâ¤Ï¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ë¡×¡ÊTerroir¡Ë
¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÅÚÃÏ¡¢ÅÁÅý¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤¬·ë¹ç¤·¤¿»ñ¸»½Û´Ä·¿¤Î¼Ò²ñ¹½ÃÛÊª¡×¤È¸«¤ë
¿Í¤â¤¤¤ë¡£½é²ó¤Î¡ÖKYOTO GLOBAL HR CHALLENGE¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢µþÅÔÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤Î¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ë¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ëº¬º¹¤·¤¿µþÅÔ¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤ÎÈ¯¸«¡¢¹½ÃÛ¡¢¶¦ÁÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò»ýÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ»Û³¦¤ÎÈôÌöÅªÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅçÄÅÀ½ºî½ê ¿Í»öÉô ¼çÇ¤ ÃæÅç ¾´»á
º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇµþÅÔ¤È¤¤¤¦¸ÅÅÔ¤Ë¿·¤·¤¤¼ï¤ò¼¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é²ê¿á¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤Ø»ÞÍÕ¤ò¹¤²¤ëÂç¼ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤Î¼ÂÁ©¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¤è¤êº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷ ÎÓ ¹¬¹°
KYOTO GLOBAL HR CHALLENGE¤Ï¡¢º£²ó¤Î³«ºÅ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä²¤ÊÆ¤«¤éHRÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¡¦¼Â¶È²È¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Û¶¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¡ÖHR¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦ÁÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¼´¤ËµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤ò¡Ö¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¹ñºÝÈ¯¿®µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¿ÍºàÀïÎ¬¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§KYOTO GLOBAL HR CHALLENGE 2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¶ ¥½¥¦¥É¥¦Åì»³ µþÅÔ
¼çºÅ¡§¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¦µæ½ê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Global HR Kyoto-kai
¸å±ç¡§µþÅÔ»Ô
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://lm-tmw.com/experience/kyoto_global_hr2025/)
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
13:00 ´ðÄ´¹Ö±é
¡ÖµþÅÔ¥â¥Ç¥ë¡×ÎÓ ¹¬¹°¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡ÖÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¡¢ÊÑ¤ï¤ë¿Íºà ― ¥°¥íー¥Ð¥ëHR¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡×ÇòÌÚ »°½¨¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
13:30 ¥°¥íー¥Ð¥ëHR¼è¤êÁÈ¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó£±.
¡ÖNitto¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¿Î²Ê ¹ÍÆó¡ÊÆüÅìÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ÖHORIBA¥°¥ëー¥× Joy and Fun for All ¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºâÀïÎ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Ä«²¬ ÂçÊå¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒËÙ¾ìÀ½ºî½ê¡Ë
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤ëHRÎÎ°è¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÈAstemo¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×Â¼ËÜ Àé½Õ¡ÊAstemo³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
15:00 ¸¦µæ¹Ö±é
¡ÖÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤È¶¶ÅÏ¤·¿Íºà¡×´Ø¸ý ÎÑµª¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡Ë
16:00 ¥°¥íー¥Ð¥ëHR¼è¤êÁÈ¤ß¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó£².
¡Ö¥è¥í¥¤¤òÃ¦¤®¡¢¥êー¥Àー¤Ï°é¤Ä¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¡ß ±Û¶ÂÎ¸³ ¡ß ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¡×ßÀÀîÃÎ¹¨¡ÊEarth Company¡ËÊæÀÑ ¿µ°ì¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
16:30 AOM¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥åー
¡ÖAcademy of Management2025 Poster Session¡×ÎÓ ¹¬¹°¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ËÃæÅç ¾´¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë
17:00 ¥×¥ì¥¼¥ó
¡Ö¿ÍÊ¸ÃÎ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íºà¤Î½¸ÀÑ¤ò¿Þ¤ë¡ØPhilosophy Valley KYOTO¡Ù¹½ÁÛ¡×ÍÕ»³ ÏÂÂ§¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë
17:30 ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
ÅÐÃÅ¼Ô°ìÍ÷
ÇòÌÚ »°½¨
Áá°ðÅÄÂç³Ø À¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡ Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
´Ø¸ý ÎÑµª
¡¡µþÅÔÂç³Ø ·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡ ¶µ¼ø
¿Î²Ê ¹ÍÆó
¡¡ÆüÅìÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¿ÍºâËÜÉô ÀïÎ¬´ë²èÉô ¿Íºâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥°¥ëー¥×Ä¹
Ä«²¬ ÂçÊå
¡¡HORIBA¥°¥ëー¥× ³ô¼°²ñ¼ÒËÙ¾ìÀ½ºî½ê
¡¡¥°¥ëー¥×ÀïÎ¬ËÜÉô ¿ÍºâÀïÎ¬¼¼ ¼¼Ä¹
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ¥»¥ó¥¿ー ¥°¥íー¥Ð¥ë¿Í»ö´ë²èÉô ÉôÄ¹
Â¼ËÜ Àé½Õ
¡¡Astemo³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¿ÍºâÅý³çËÜÉô ¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºâ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëHR²Ý ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
ÎÓ ¹¬¹°
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó
¡¡¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¸¦µæ½ê ¾åÀÊ¸¦µæ°÷
ÃæÅç ¾´
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅçÄÅÀ½ºî½ê
¡¡¿Í»öÉô ¼çÇ¤
¸¶Ìî ±äÇ·
¡¡¥ª¥à¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÍºâÁíÌ³ËÜÉô ·Ð±Ä´ð´´¿¦
ÊæÀÑ ¿µ°ì
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà³«È¯¥»¥ó¥¿ー L&D¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÉô ÉôÄ¹
ßÀÀî ÃÎ¹¨
¡¡Earth Company¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢ー¥¹¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
¡¡¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô&ºÇ¹âÃµµáÀÕÇ¤¼Ô
ÍÕ»³ ÏÂÂ§
¡¡µþÅÔ»Ô Áí¹ç´ë²è¶É ÅÔ»Ô·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼ ÀïÎ¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ÝÄ¹
¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®ºû Ë§±û
¡¦»ñËÜ¶â¡§13²¯8,061Ëü±ß
¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-12-15 ²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー15³¬
¡¦ÁÏ¶È¡§2000Ç¯4·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡ÁÈ¿¥³«È¯Division¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢IR»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡¡¸Ä¿Í³«È¯Division¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Division¡ÊALTÇÛÃÖ»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó