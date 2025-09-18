¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¡¢AI³èÍÑ·¿¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É·ÀÌó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍýÉôÌç¤Ç¡ÖIDC MarketScape 2025Ç¯ÈÇ¡×¥êー¥Àー¤ËÁª½Ð
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó´ÉÍý¡ÊIAM¡Ë¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎITÀìÌçÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIDC¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¡ÖIDC MarketScape¡§Worldwide AI-Enabled Buy-Side Contract Lifecycle Management Applications 2025 Vendor Assessment (2025Ç¯ÈÇ À¤³¦¤ÎAIÂÐ±þ¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É·ÀÌó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó ¥Ù¥ó¥ÀーÉ¾²Á)¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊIAM¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëDocusign CLM(https://www.docusign.com/ja-jp/products/clm)¤Ï¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¤«¤é¶¦Æ±¤Ç¤Î¸ò¾Ä¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ»Ò½ðÌ¾¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢AI¤¬¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÅý¹ç¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ä¾ò¹à¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¢·ÀÌó¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê·ÀÌóÄù·ë¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó CEO¤ÎAllan Thygesen¡Ê¥¢¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥²¥»¥ó¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIÂÐ±þ¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¸þ¤±·ÀÌó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëIDC MarketScape¥ì¥Ýー¥È¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎIAM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢·ÀÌó´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¸ÄÊÌ¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤¬Êú¤¨¤ë¸ÇÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
IDC MarketScape ¼çÍ×¤ÊÉ¾²Á
IDC MarketScape¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÀÌóÊ¬ÀÏµ¡Ç½¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅÅ»Ò½ðÌ¾Ï¢·È¡¢¤½¤·¤Æ¼çÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÉý¹¤¤ÀÜÂ³À¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Docusign CLM¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Docusign CLM¤Ï¡¢·ÀÌó¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿×Â®²½¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤ÓÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÈ¿¥¤ËÆÃ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
IDC¤ÎÄ´Ã£¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥ê¥µー¥Á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Patrick Reymann¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥Þ¥ó¡Ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDocusign CLM ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤¿·ÀÌó¥×¥í¥»¥¹¤òÅý¹ç¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Ã£¶ÈÌ³¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊAIÊ¬ÀÏ¡¢Æ°Åª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢¿¼¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¬µÁÌ³¤ò´ÉÍý¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Î·ÀÌó¤ò¿×Â®²½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤µ¤é¤ËIDC MarketScape¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢DocusignCLM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÁàºîÀ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ·ÀÌó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó´ÉÍý¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤·¤¿¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDC¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó CLM ¤Î¼ç¤Ê¶¯¤ß
- ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±AI¡§Docusign CLM ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¿®ÍêÀ¤ò³è¤«¤·¡¢·ÀÌó¥ì¥Ó¥åー¡¢¾ò¹àÊ¬ÀÏ¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿À®½Ï¤·¤¿AI¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿×Â®²½¤È·ÀÌó¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅÅ»Ò½ðÌ¾¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íーÅý¹ç¡§¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤ÎÅÅ»Ò½ðÌ¾¡ÊeSignature¡Ë¤ä¼çÍ×¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSalesforce¡¢SAP Ariba¡¢Microsoft¡¢Google ¤Ê¤É¡Ë¤È¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤È¶¨Æ¯¡§Docusign CLM ¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡¢·ÀÌóºîÀ®¤Î¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¶¦Æ±ÊÔ½¸µ¡Ç½¡ÊGoogle Docs¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢Êñ³çÅª¤Ê´Æºº¾ÚÀ×¤Ë¤è¤ê¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Î¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
IDC MarketScape¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤ÎÉ¾²ÁÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.docusign.com/lp/idc-buy-side-marketscape)¤«¤é¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ´¿è¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
IDC MarketScape¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IDC MarketScape¤Î¥Ù¥ó¥ÀーÊ¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëICT¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î³µ´Ñ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤Ï¡¢ÄêÀÅª¤ª¤è¤ÓÄêÎÌÅª¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¸·Ì©¤Ê¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°Ë¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¥Ù¥ó¥Àー¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò1Ëç¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IDC MarketScape¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ¡¢µ¡Ç½¡¦ÀïÎ¬¡¢¸½¾õ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Î»Ô¾ìÀ®¸ùÍ×°ø¤òÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ÇÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥äー¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤òÊñ³çÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚDocusign / ¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Docusign¡Ê¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¹ç°Õ¡¦·ÀÌó¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç170Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤È10²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤¬¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢¹ç°Õ¡¦·ÀÌóÊ¸½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¥¿¤Ï´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢»þ´Ö¡¢¥³¥¹¥È¡¢µ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊIAM¡Ë¡×¤Ï¡¢¶È³¦No.1¤ÎÅÅ»Ò½ðÌ¾¤ª¤è¤Ó·ÀÌó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¡ÊCLM¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ç°Õ¡¦·ÀÌóÊ¸½ñ¤Î½àÈ÷¡¢Äù·ë¡¢³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¥å¥µ¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñDocusign, Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£