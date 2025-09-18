¡ÚÆîÃÎÂ¿¥Óー¥Á¥é¥ó¥É¡õÆîÃÎÂ¿¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ¡Û£±£±ÂåÌÜ¡Ö ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ö¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ ¡× ³«ºÅ¡ª2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡ã°¦ÃÎ¡ä
¡¡ÆîÃÎÂ¿¥Óー¥Á¥é¥ó¥É¡õÆîÃÎÂ¿¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ¡ÊÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®±üÅÄ428-1 ½êÄ¹¡§ÀÐÆ² ¼é¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×11ÂåÌÜ²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢ ¡È¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó¡Ê²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¡È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
https://beachland.jp/event/8345/
¡ÚÆîÃÎÂ¿¥Óー¥Á¥é¥ó¥É¸ø¼°HP¡Ûhttps://beachland.jp/
¡Ö¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û£±.11¡§00～ £².14¡§00～ ³Æ30Ê¬ÄøÅÙ
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¥¤¥ë¥«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ÚÎÁ ¶â¡Û´ÑÍ÷ÌµÎÁ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÀÊ»ØÄê
¢¨Æþ±àÎÁ¤ÈºÂÀÊ»ØÄê·ô¤Î¥»¥Ã¥ÈWEB¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ÛÆþ±à·ô¡Ü¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸ºÂÀÊ»ØÄê·ô
¤ª¤È¤Ê¡§2,200±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë ¤³¤É¤â¡§1,100±ß¡Ê2ºÐ～Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£¹·î22Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¤«¤éÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
¡ÚÈÎÇä¿ô¡Û£±.11¡§00～ 793ÀÊ £².14¡§00～ 793ÀÊ ¹ç·×¡§1,586ÀÊ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö±à¸ø¼°HP(https://beachland.jp/event/8345/)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¼ï³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤äÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦0～1ºÐ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×¡£ÀÊ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¶¦Í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆþ±àÎÁ¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÂÀÊ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£»³¤À¤¤¤¹¤± ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2006Ç¯¤Ë¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£ ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤éÂç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¹ç¾§¤òÂ³¤±¤ë¡£ ·àÃÄ»Íµ¨»þÂå¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£ NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åÎòÂåºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë9Ç¯´Ö¡È²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡É¤òÌ³¤á¤ë¡£ 2017Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢CM½Ð±é¡¢ÉñÂæ¡¢À¼Í¥¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢ ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²ÎÂÞ¡×¤äÆ¸ÍØ¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤À¤¤¤¹¤±¤Î¤É¤¦¤è¤¦¡×¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¡ÖMy Songs Concert¡×¤ò³«ºÅ¡£