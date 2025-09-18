GENDA¤¬ÅÔ¿´¼çÍ×±Ø¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥«¥éÅ´¡×Åù¤ò7Å¹ÊÞ¾ù¼õ～¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×M¡õA¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞÌÖ¤ò¹¹¤Ë³ÈÂç～
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÊÒ²¬ ¾°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àî¸ý ÈÏ¡Ë¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±»ÜÀß±¿±Ä»ö¶ÈÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅ´¿Í¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ñ»¶Ì ÃÒÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±»ÜÀßÅù7Å¹ÊÞ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¾ù¼õ¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Å´¿Í¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±»ÜÀß¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡¢¾åÌîÅ¹¡¢ÈÓÅÄ¶¶¿À³ÚºäÅ¹¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®°ìÈÖ³¹Å¹¤ò´Þ¤à¥«¥é¥ª¥±»ÜÀßÅù7Å¹ÊÞ¤ò¾ù¼õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¿ÍÎ®¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ¿´¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿ÈË²Ú³¹¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤½¸µÒ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥«¥é¥ª¥±»ÜÀß¡Ö¥«¥é¥ª¥±BanBan¡×¤¬Ì¤½ÐÅ¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø°ìµó¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾åÌî¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç¤¢¤ëÈÓÅÄ¶¶¿À³Úºä¡¢³ØÀ¸³¹¤Ç¤¢¤ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¸ÜµÒÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÅ¬»þ³«¼¨¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅ´¿Í¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Î ¥«¥é¥ª¥±»ÜÀß±¿±Ä»ö¶ÈÅù¤Î°ìÉô¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2688557/00.pdf
GENDA¤Î»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GENDA²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡×
GENDA¤Ï¡¢¤³¤ÎAspiration¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¤ÎÁíÎÌ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¢¥Õー¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ê±Ç²è¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡Ë¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ç¡ÖGiGO¡×Åù¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¥«¥é¥ª¥±¥Á¥§ー¥óÅ¹¡Ö¥«¥é¥ª¥±BanBan¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1,000Å¹ÊÞ¡¢¥ß¥Ë¥í¥±¡Ê¼ç¤Ë30Âæ°Ê²¼¤Î¥²ー¥àµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¡Ë¤òÌó14,000²Õ½ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGENDA
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÊÒ²¬ ¾°
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ9ÈÖ1¹æ Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 6F
Web¥µ¥¤¥È¡§https://genda.jp
GENDA IR¥Úー¥¸¡§ https://genda.jp/ir