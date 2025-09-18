ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖGranDuoÉðÂ¢¾®»³£µ¡×¤ÇZEH-M Oriented¤ò¼èÆÀ ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Åê»ñÍÑ¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¿ä¿Ê
¡¡Åìµþ¤Î¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËªÃ« ÆóÏº¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£³·îÃæ½Ü¤Ë½×¹©Í½Äê¤Î¡ÖGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡ËÉðÂ¢¾®»³£µ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡ÊBuilding-Housing Energy-efficiency Labelling System¡¢°Ê²¼¡ÖBELS¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤ÎÉ¾²ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò³«È¯Êª·ï¤È¤·¤Æ£µÅïÌÜ¤ÎZEH-M Oriented¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚGranDuoÉðÂ¢¾®»³£µ ³°´ÑCG¡Û
¢¡ZEH-M Oriented¼èÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯£´·î15Æü¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤òÄê¤á¡¢³Æ¼ï»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶Ç§¾ÚÂÐ±þÊª·ï¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆBELS¤ÎÉ¾²ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ZEH-M Oriented¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥Ã¥·¤ÎºÎÍÑ¤äÃÇÇ®ºà¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê³°Èé¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ò¾å²ó¤ë³°ÈéÀÇ½¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´¹µ¤ÀßÈ÷¡¢¾ÈÌÀÀßÈ÷¡¢ÎäÃÈË¼ÀßÈ÷¤Ç¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍÞÀ©¤¹¤ëµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Î½»Âð¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Ã±°ÌÌÌÀÑÅö¤¿¤ê¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò26¡óÄøÅÙºï¸º¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢µï½»¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¹â¤¤»ñ»º²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤ÎÇ¯´Ö¸÷Ç®Èñ¤Ï¹ñ¤¬Äê¤á¤ë·úÃÛÊª¥¨¥Í¥ë¥®―¾ÃÈñÀÇ½´ð½à¡ÊÊ¿À®28Ç¯¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ð½à¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÀßÈ÷¤Î¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»»½Ð¤·¡¢Êª·ï¤ÎÇ³ÎÁÃ±²Á¤Ë¾è¤¸¤Æ»»Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯´Ö¹âÇ®Èñºï¸º¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡BELS¡Ê¥Ù¥ë¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¡https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html
¡¡¿·ÃÛ¡¦´ûÂ¸¤ÎÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¤Æ¤Î·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤òÂè»°¼ÔÉ¾²Áµ¡´Ø¤¬É¾²Á¤·Ç§Äê¤¹¤ë·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢¡ZEH-M Oriented¤È¤Ï
¡¡ÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¶¯²½³°Èé´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÀßÈ÷Åù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼Æâ´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÂçÉý¤Ê¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò20¡ó°Ê¾åºï¸º¢¨1¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Ê¿À®28Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÈË¼¡×¡ÖÎäË¼¡×¡Ö´¹µ¤¡×¡Ö¾ÈÌÀ¡×¡ÖµëÅò¡×¤Î´ð½à°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤È¤ÎÈæ³Ó
¢¡¡ÖGranDuoÉðÂ¢¾®»³£µ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡»°Êý¤¬Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ë»Ü¹©Ãæ¤ÎÊª·ï¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÁë¤Ï¥Ð¥ë¥³¥ËーÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢³°ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÁë¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢½½Ê¬¤ÊºÎ¸÷¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¹âÄãº¹¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅ·°æ¹â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÆâÉô¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖGranDuoÉðÂ¢¾®»³£µ¡×Êª·ï³µÍ×
¡ü½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õËÜÄ®5-10-22
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµÞÌÜ¹õÀþ ÉðÂ¢¾®»³±Ø ÅÌÊâ£·Ê¬
¡ü¹½Â¤/µ¬ÌÏ:Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤/ÃÏ¾å£µ³¬·ú
¡üÉßÃÏÌÌÀÑ¡§318.20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡ü±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,033.66Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡ü½×¹©Ç¯·î¡§2026Ç¯£³·îÃæ½ÜÍ½Äê
¡üÉ¾²Á·ë²Ì¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÀÇ½¡Ê½»Åï¡Ë¡ú¡ú¡ú¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½£µ
¡üÉ¾²Á½ñ¸òÉÕÇ¯·îÆü¡§2025Ç¯£¹·î£±Æü
¡üÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò26¡óÄøÅÙºï¸º
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://faithnetwork.co.jp
¡¡½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÅìµþ¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦Êª·ïÈÎÇä¤«¤éÄÂÂß¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¡¦Êª·ï´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×250Åï°Ê¾å¤Î¿·ÃÛ°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½×¹©Åï¿ô No.£±¡£((³ô)·úÀß¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¼«¼ÒÄ´¤Ù (2025Ç¯£³·îËö»þÅÀ))
¡¡Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµï½»À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£³-£²-£± FaithBldg.¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËªÃ« ÆóÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¿·úÀß¶È¡¿°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì3489