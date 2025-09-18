¥Ç¥£¥Ã¥×¡¢AI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¤òºöÄê
¡¡¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖAI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×¤òºöÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAIÎÑÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢ÎÑÍýÅª¤ÊAI³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢ÎÑÍýµ¬ÈÏ¤Î¼Ò²ñ¿»Æ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò³°Í¼±¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖAI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒABEJA¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖAI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡×¤Î1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×¤òºöÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÜÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ô²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¯´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¶áÇ¯¡¢ÁíÌ³¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°Æ¤òºöÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤äË¡µ¬À©¤¬¹ñÆâ³°¤ÇµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ËÈ¼¤¦°Õ»Ö·èÄê¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¿¯³²Åù¡¢AI¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°·¤¦¤¿¤á¤ÎÎÑÍýµ¬ÈÏ¤Î¹½ÃÛ¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°ÂÄêÅª¤Êµ¬ÈÏ¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚAI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
AI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¸«¼±¤ò»ý¤Ä°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤ÈËÜ¥Ý¥ê¥·ー¤òºöÄê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥£¥Ã¥×¤¬·Ç¤²¤ëÍýÇ°¡ÖÌ´¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¾ðÇ®¤Ç¼Ò²ñ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡×¤òº¬ËÜÀº¿À¤È¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏAI¤ò¿Í´Ö¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¸øÊ¿À¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢µ»½Ñ¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¸Â³¦¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤¬Æ¯¤¯´î¤Ó¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇÏÞ¼ Ë®Èþ»á¡¡¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¡¿Xinobi AI ¶¦Æ±CEO¡Ë
AI³°Éô»ðÌä°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×ºöÄê¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¹¬Ê¡³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÁ°ÌîÎ´»Ê¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢AI¤Ï¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ËÜÊý¿Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¼çÂÎÀ¤È²ÄÇ½À¤òÂº½Å¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¯´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´¤Ë¿Í¤ò¿ø¤¨¤¿»×ÁÛ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¿Í¡¹¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁ°Ìî Î´»Ê»á¡¡ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÍ±×¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëAI¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËAIÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢°Â°×¤ÊÀ®²ÌÄÉµá¤ä¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÇÓ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤¬Ãø¤·¤¯¿ÊÊâ¤¹¤ëAI¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÙÉô¤Ë°Õ¼±¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í´ÖÃæ¿´¡×¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¸«Ä¾¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¸¶Â§¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ï¤³¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈ±Ê µþ»Ò»á¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡À¯ºö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡Ë
¥Ç¥£¥Ã¥×¤Î¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×¤Ï¡¢µ»½Ñ¸¶Â§¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºº¬´´¤Ë¡Ö¿Í¤¬Á´¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£AI¤Î½õ¸À¤òÌµÈãÈ½¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¼«Æ°²½¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤ä¡¢AI¤¬¿Í¤ÎÊÐ¸«¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë´í¸±À¤¬¸¦µæ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖAIÍø³èÍÑÊý¿Ë¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤ÎÂº½Å¤òÂè°ì¤Ë·Ç¤²¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿Í¤ÈAI¤ÎË¾¤Þ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤¬¡¢º£¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÂ©¤Å¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÃ£ ÍÎ¶î»á¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥µー¥Á¥é¥Ü ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ô²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ¯¤¯´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈLabor force solution company¡É¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ÈDX»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö»ä¤¿¤Ádip¤ÏÌ´¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¾ðÇ®¤Ç¼Ò²ñ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
