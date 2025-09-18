QB HOUSE¡¢¿··¿·ôÇäµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖQB HOUSE¡×¤Î·Ð±ÄÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥¥åー¥Óー¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÌî ÂÙÃË)¤Ï¡¢2025Ç¯6·î´ü¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¡ÖQB HOUSE ÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·îËö¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò³ô¼°£±Ã±¸µ¡Ê100³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖQB HOUSE ÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡×¤ò100³ô～299³ôÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï£±Ëç¡¢300³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï£²Ëç¿ÊÄè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Í¹Á÷¤µ¤ì¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ò¤â¤È¤ËQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Í¥ÂÔ·ô¡ÊÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡Ë¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ¥ÂÔ·ô¡ÊÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡Ë¤ò·ôÇäµ¡¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎQR¥³ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄ ËÓ¡¢ÎëÌÚ Ã£ºÈ)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬ÀßÈ÷Åê»ñ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¡¢Á°´üËö¤Þ¤Ç¤ËÁ´Å¹¤ØÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¿··¿·ôÇäµ¡¤ÎÆþÂØ¤Ë¤è¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Í¥ÂÔ·ô¡ÊÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡Ë¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Û
£±¡¥Í¹Á÷¤µ¤ì¤¿¡Î³ô¼ç¤´Í¥ÂÔ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ï¤Ë¤¢¤ëQR¥³ー¥É ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¡ÖÍ¥ÂÔ·ô¡ÊÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡Ë¡×¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥Å¹ÊÞ¤Î·ôÇäµ¡¤Ç¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡×¤ò²¡¤·¡¢1.¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¡ÖÍ¥ÂÔ·ô¡ÊÌµÎÁ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È·ô¡Ë¡×¤ò·ôÇäµ¡¤Î¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¯·ô¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯·ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ªÅÏ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑ´ü¸Â¡Û
2026Ç¯6·î30Æü
¡Ú¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë QB HOUSE Á´Å¹
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¹Á÷¤µ¤ì¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨QR¥³ー¥É¤Ï(³ô)¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡Ú2026Ç¯6·î´ü³ô¼çÍ¥ÂÔ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¼çÍÍ
2025Ç¯12·îËö¤ª¤è¤Ó2026Ç¯6·îËö¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËÆ±°ì¤Î³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò³ô¼°
£±Ã±¸µ¡Ê100³ô¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¡ÊÎ¾Êý¤Î´ð½àÆü¤ÎÃ±¸µ³ô¿ô¡¦ÊÝÍ´ü´Ö¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¢¤ê¡Ë¡£
Í¥ÂÔÆâÍÆ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/61391/table/58_1_81ff79be5a95df09a7ed00547fa69a5d.jpg?v=202509190356 ]
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÊÝÍ¤Î³ô¼çÍÍ¤Ï1ËçÄÉ²Ã¤µ¤ì²¼µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/61391/table/58_2_0d65351874afde1c0c468d9f971e010f.jpg?v=202509190356 ]
Í¸ú´ü´Ö
2026Ç¯9·î²¼½Ü ～ 2027Ç¯6·î30Æü
°ú¤Â³¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QB HOUSE ³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Úー¥¸¡§https://www.qbnet.jp/ir/preferential/
▶ ³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Øe¥®¥Õ¥È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¢´ë¶È¡¢³¹¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤ò°é¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢e¥®¥Õ¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëe¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±e¥®¥Õ¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)¡×¡¢e¥®¥Õ¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¹Ô¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖeGift System¡×¡¢e¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee for Business¡×¤Î3¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹¤¯e¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×(2021Ç¯10·î¤Ë¡ÖWelcome ! STAMP¡×¤è¤êÌ¾¾ÎÊÑ¹¹)¤ò2016Ç¯5·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£
½êºßÃÏ¡§ ¢©141-0022 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10－2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢12³¬
ÀßÎ©¡§ 2010Ç¯8·î10Æü¡¡(¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§2011Ç¯3·î)
»ñËÜ¶â¡§ 3,283É´Ëü±ß(2025Ç¯6·îËö»þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂÀÅÄ ËÓ¡¢ÎëÌÚ Ã£ºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ e¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ÎÅ¸³«
▶ QB HOUSE
1996Ç¯11·î¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖQB HOUSE ¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
Í¾Ê¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ê¤Å°Äì¤·¤¿¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë°ìÊý¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Îµ»½ÑÎÏ¤òËá¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤ª¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¼ÒÅª¤Ê¸úÎ¨²½Åù¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¡¦¥ªー¥·¥ã¥óÀïÎ¬¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â6¥«·î´Ö¤Ç¥×¥í¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¤ë¼ÒÆâ¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥í¥¸¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ï¶È³¦Í£°ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ýー¥¿ー¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï585Å¹ÊÞ¡¢³¤³°¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ø¿Ê½Ð¤·7¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î139Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¹ç¤ï¤»¤Æ724Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«Ãæ(2025Ç¯6·î´üËö)¡£
QB HOUSE¡¡https://www.qbhouse.co.jp/
¥í¥¸¥¹¥«¥Ã¥È¡¡https://qb-recruit.com/