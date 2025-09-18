°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëºß¸Ë´ÉÍý¡¦È¯Ãí¶ÈÌ³¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º
¡¡¥¢¥º¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§°æÆâ Âî»Ì¡Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤ËÇº¤àÃæ¾®µ¬ÌÏÉÂ±¡¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢È¯Ãí¤«¤éºß¸Ë´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÉÂ±¡¸þ¤±DX»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMare's¡Ê¥Þー¥ì¥º¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢1,200ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÊªÉÊ¤ò´ÊÃ±¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ëe¥³¥Þー¥¹µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢RFID¡ÊIC¥¿¥°¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æºß¸Ë´ÉÍý¡¦È¯Ãí¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉÂ±¡ÍÍ¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤è¤ê¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¡¢È¯Ãí¥ß¥¹¤Îºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬ËÜÍè¤ÎÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖMare's¡×¤ÎÆÃÄ¹ ¡ÖMare's¡×¤Ï¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ê¹ØÇã¡Êe ¥³¥Þー¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Îºß¸Ë´ÉÍý¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¹ØÇã»Ù±ç¡§ÉÂ±¡¸þ¤± e ¥³¥Þー¥¹¡ÖMare's order¡×
¡¡´Ç¸îÍÑÉÊ¤ä²ð¸îÍÑÉÊ¡¢´¶À÷ÂÐºö»ñºà¤òÃæ¿´¤Ë1,200ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤¦e¥³¥Þー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿°åÎÅÍÑÉÊ¡¦°åÎÅµ¡´ï¤â¥ー¥ïー¥É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¡¢²Á³Ê¤äÇ¼´ü³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉéÃ´¤òºï¸º¤·¤Æ¹ØÇã¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2. ºß¸Ë´ÉÍý»Ù±ç¡§±¡ÆâÊªÉÊ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMare's ÊªÉÊ´ÉÍý¡×
¡¡ºß¸Ë´ÉÍý¤ÈÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Î¼ê´Ö¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¾ÊÎÏ²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÊªÉÊ¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÅ½ÉÕ¤·¤¿¥«ー¥É·¿ IC¥¿¥°¤ò¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÊªÉÊ»ÈÍÑ»þ¤ËÀìÍÑ¥Ý¥¹¥È¤ØÅêÈ¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿ÊªÉÊ¤ÎÊä½¼»Ø¼¨¤Þ¤Ç¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥Ý¥¹¥È¤ÏÄë¿Í¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥«ー¥É¥Ý¥¹¥È·¿¡Ö¥ì¥³¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿ºß¸Ë³ÎÇ§¤äÈ¯Ãí½ñºîÀ®¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼êºî¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ò¾ÊÎÏ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±ー¥¹Ã±°Ì¤ÎÊªÉÊ¾®Ê¬¤±¤äÉô½ð¤´¤È¤ÎºÊñ¡¢IC¥¿¥°Å½ÉÕ¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤òÅö¼Ò¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÇÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Îºî¶È¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¡ÖMare's¡×¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ³Æþ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤Ã´Åö¤è¤ê¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÁàºîÀâÌÀ¤ä¡¢³ÆÉÂ±¡¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊDX²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÉÊ´ÉÍý¤äÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÇÎÅ½ê¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊªÎ®¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿DX¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼ÒHP¤Ë¹¹¤Ë¾Ü¤·¤¤°ÆÆâ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.as-1.co.jp/mares/
¢¨Åö¼Ò¤Ï10·î1Æü～3Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£