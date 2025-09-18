9·î26Æü¤è¤ê¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬Ç§Äê¼ÂÅ¹ÊÞÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ú¥Æ¥âÌó200Å¹ÊÞ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¿©»öÎÅË¡¿©¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¢£°¦¸¤¡¦°¦ÇÍÑ¤Î¿©»öÎÅË¡¿©¤È¤Ï
¡¡°¦¸¤¡¦°¦ÇÍÑ¤Î¿©»öÎÅË¡¿©¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿©»öÎÅË¡¤òÌÜÅª¤Ë¡¢½Ã°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Ë´ð¤Å¤Í¿¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¾ÉÎã¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°¦¸¤¡¦°¦ÇÍÑ¤ÎÎÅË¡¿©¤Î¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë°¦¸¤¡¦°¦ÇÍÑ¤Î¼ç¿©¥Õー¥É¤Î¤¦¤Á¡¢ÎÅË¡¿©¤ÏÌó25%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÅË¡¿©¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼À´µ¤Î·Ð²á¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§Äê¼ÂÅ¹ÊÞÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤È¤Ï
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ª¤è¤Ó¿©»öÎÅË¡¿©¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Æü²¼Éô ¿¿°ì¡Ë¤È¡¢¿©»öÎÅË¡¿©¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¶¦Î©À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âµï Î´¾Ï¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¿©»öÎÅË¡¿©¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¡¦Ç§Äê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î®ÄÌÀ©ÅÙ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®ÄÌÀ©ÅÙ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÇ§Äê¼ÂÅ¹ÊÞÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Æ¥âÅ¹Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¿©»öÎÅË¡¿©¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®ÄÌÀ©ÅÙ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ê¥ó¿©»öÎÅË¡¿©¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥Õー¥É¤ò½Ã°å»Õ¤¬ÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õー¥É¤ò¸í¤Ã¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Æ¥âÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿Ç§Äê¥µ¥Ýー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¿©»öÎÅË¡¿©¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ú¥Æ¥âÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±Æ°ÊªÉÂ±¡ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç
£±.Å¹ÊÞ¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ëQR¥³ー¥É¤«¤é¡Ö¶¦Î©À½Ìô¡¡¸ø¼°LINE¡×¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿
£².LINE¥á¥Ë¥åー¤«¤é¡Ö¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤ò²¡¤¹
£³.¤«¤«¤ê¤Ä¤±Æ°ÊªÉÂ±¡ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É¬Í×¾ðÊó¤òÅÐÏ¿
ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅ¹ÊÞÄó¼¨ÍÑ¥Ðー¥³ー¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ·×»þ¤ËÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¹ÊÞÄó¼¨ÍÑ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ·èºÑ½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±Æ°ÊªÉÂ±¡ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¡§https://ks-pet-health-link.jp/
¡¡º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£